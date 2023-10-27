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Пушилин высказался о возможном завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 27.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:39 27.10.2023 (обновлено: 14:13 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905622990.html
Пушилин высказался о возможном завершении конфликта на Украине
Пушилин высказался о возможном завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 27.10.2023
Пушилин высказался о возможном завершении конфликта на Украине
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в обозримом будущем не видит предпосылок и возможности для завершения или заморозки конфликта на Украине. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:39
2023-10-27T14:13
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
киев
денис пушилин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в обозримом будущем не видит предпосылок и возможности для завершения или заморозки конфликта на Украине. "В обозримом будущем завершения конфликта без нашей победы я не вижу, возможностей для завершения и заморозки конфликта нет", - сказал Пушилин журналистам.Кроме того, он подчеркнул, что с учетом вооружения, которое есть сейчас у Киева, "пропорционально растет и то расстояние, на которое мы должны отодвинуть противника". По словам главы ДНР, уже даже выход на границы республики не обеспечит безопасность.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
украина
донецкая народная республика
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украина, донецкая народная республика, киев, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Киев, Денис Пушилин
Пушилин высказался о возможном завершении конфликта на Украине

Пушилин не увидел предпосылок к завершению конфликта на Украине в скором будущем

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в обозримом будущем не видит предпосылок и возможности для завершения или заморозки конфликта на Украине.
"В обозримом будущем завершения конфликта без нашей победы я не вижу, возможностей для завершения и заморозки конфликта нет", - сказал Пушилин журналистам.
Кроме того, он подчеркнул, что с учетом вооружения, которое есть сейчас у Киева, "пропорционально растет и то расстояние, на которое мы должны отодвинуть противника". По словам главы ДНР, уже даже выход на границы республики не обеспечит безопасность.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаКиевДенис Пушилин
 
 
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