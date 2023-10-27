https://ria.ru/20231027/ukraina-1905622990.html
Пушилин высказался о возможном завершении конфликта на Украине
Пушилин высказался о возможном завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 27.10.2023
Пушилин высказался о возможном завершении конфликта на Украине
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в обозримом будущем не видит предпосылок и возможности для завершения или заморозки конфликта на Украине. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:39
2023-10-27T13:39
2023-10-27T14:13
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
киев
денис пушилин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в обозримом будущем не видит предпосылок и возможности для завершения или заморозки конфликта на Украине. "В обозримом будущем завершения конфликта без нашей победы я не вижу, возможностей для завершения и заморозки конфликта нет", - сказал Пушилин журналистам.Кроме того, он подчеркнул, что с учетом вооружения, которое есть сейчас у Киева, "пропорционально растет и то расстояние, на которое мы должны отодвинуть противника". По словам главы ДНР, уже даже выход на границы республики не обеспечит безопасность.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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украина, донецкая народная республика, киев, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Киев, Денис Пушилин
Пушилин высказался о возможном завершении конфликта на Украине
Пушилин не увидел предпосылок к завершению конфликта на Украине в скором будущем