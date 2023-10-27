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СМИ: Фицо и Орбан выступили против помощи Украине из фонда ЕС - РИА Новости, 27.10.2023
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03:36 27.10.2023 (обновлено: 03:38 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905536017.html
СМИ: Фицо и Орбан выступили против помощи Украине из фонда ЕС
СМИ: Фицо и Орбан выступили против помощи Украине из фонда ЕС - РИА Новости, 27.10.2023
СМИ: Фицо и Орбан выступили против помощи Украине из фонда ЕС
Против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета выступили премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T03:36
2023-10-27T03:38
в мире
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словакия
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роберт фицо
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета выступили премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, сообщает Politico со ссылкой на информированного дипломата, знакомого с ходом обсуждений.Ранее стало известно, что страны ЕС на саммите европейских лидеров не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета объединения, которое, в том числе, предусматривает финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год, согласование этих поправок к концу года продолжится.Фицо, по данным издания, "сослался на проблемы с коррупцией на Украине". При этом Орбан заранее и публично заявил, что "поддержка ЕС не работает". Как напоминает издание, для изменения бюджета ЕС необходимо согласие всех 27 членов блока.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 год и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза.Орбан называл предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. Он обещал, что Будапешт будет блокировать выделение Украине дополнительных средств, пока не появится внятное обоснование этой меры. При этом Фицо ранее проинформировал фон дер Ляйен о том, что Братислава не будет оказывать Украине военную помощь. Перед саммитом ЕС он сообщал, что не будет поддерживать и санкции против России, если они будут вредить Словакии так же, как те, что были приняты ранее.
https://ria.ru/20231026/evrokomissiya-1905440759.html
https://ria.ru/20231026/ukraina-1905337557.html
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в мире, украина, словакия, венгрия, роберт фицо, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Словакия, Венгрия, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ: Фицо и Орбан выступили против помощи Украине из фонда ЕС

Politico: Фицо и Орбан выступили против пакета ЕС в 50 миллиардов для Украины

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета выступили премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, сообщает Politico со ссылкой на информированного дипломата, знакомого с ходом обсуждений.
Ранее стало известно, что страны ЕС на саммите европейских лидеров не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета объединения, которое, в том числе, предусматривает финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год, согласование этих поправок к концу года продолжится.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Бельгия предложила ЕК самостоятельно найти средства на поддержку Украины
26 октября, 16:49
Фицо, по данным издания, "сослался на проблемы с коррупцией на Украине". При этом Орбан заранее и публично заявил, что "поддержка ЕС не работает". Как напоминает издание, для изменения бюджета ЕС необходимо согласие всех 27 членов блока.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 год и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза.
Орбан называл предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. Он обещал, что Будапешт будет блокировать выделение Украине дополнительных средств, пока не появится внятное обоснование этой меры. При этом Фицо ранее проинформировал фон дер Ляйен о том, что Братислава не будет оказывать Украине военную помощь. Перед саммитом ЕС он сообщал, что не будет поддерживать и санкции против России, если они будут вредить Словакии так же, как те, что были приняты ранее.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Договориться о мире на Украине должны США и Россия, заявил премьер Словакии
26 октября, 12:04
 
В миреУкраинаСловакияВенгрияРоберт ФицоВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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