https://ria.ru/20231027/ukazanie-1905727036.html

Замглавы оборонного комитета рассказал, по чьему указанию стреляли в Царева

Замглавы оборонного комитета рассказал, по чьему указанию стреляли в Царева - РИА Новости, 27.10.2023

Замглавы оборонного комитета рассказал, по чьему указанию стреляли в Царева

В Олега Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать, написал в своём Telegram-канале первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T20:00

2023-10-27T20:00

2023-10-27T20:00

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Олега Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать, написал в своём Telegram-канале первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Ночью в Ялте совершено покушение на экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "Покушение на Олега Царёва, являвшегося депутатом Верховной Рады с 2002 по 2014 годы, – это безусловно террористическое нападение на общественного и политического деятеля. В Царёва стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать", - написал сенатор. По словам Бондарева, Цареву, как и Захару Прилепину, который, "Слава Богу, остался жив", Дарье Дугиной, Владлену Татарскому, Евгению Жилину неоднократно поступали угрозы с украинской стороны. "Сейчас Олег Царев находится в реанимации и борется за жизнь. Для него не в первой противостоять превратностям судьбы и трудностям жизни. Будем надеяться, что он выкарабкается", - отметил политик. Он подчеркнул, что "Россия высоко ценит украинских политических деятелей пророссийского толка, которые продолжают выступать за справедливое разрешение украинского конфликта: уничтожение бандеровских формирований на Украине, ликвидацию националистического режима (Владимира) Зеленского, демилитаризацию и денацификацию Украины".

https://ria.ru/20231027/tsarev-1905700433.html

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