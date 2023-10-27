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Замглавы оборонного комитета рассказал, по чьему указанию стреляли в Царева - РИА Новости, 27.10.2023
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20:00 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/ukazanie-1905727036.html
Замглавы оборонного комитета рассказал, по чьему указанию стреляли в Царева
Замглавы оборонного комитета рассказал, по чьему указанию стреляли в Царева - РИА Новости, 27.10.2023
Замглавы оборонного комитета рассказал, по чьему указанию стреляли в Царева
В Олега Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать, написал в своём Telegram-канале первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T20:00
2023-10-27T20:00
в мире
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ялта
россия
захар прилепин
виктор бондарев
олег царев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Олега Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать, написал в своём Telegram-канале первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Ночью в Ялте совершено покушение на экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "Покушение на Олега Царёва, являвшегося депутатом Верховной Рады с 2002 по 2014 годы, – это безусловно террористическое нападение на общественного и политического деятеля. В Царёва стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать", - написал сенатор. По словам Бондарева, Цареву, как и Захару Прилепину, который, "Слава Богу, остался жив", Дарье Дугиной, Владлену Татарскому, Евгению Жилину неоднократно поступали угрозы с украинской стороны. "Сейчас Олег Царев находится в реанимации и борется за жизнь. Для него не в первой противостоять превратностям судьбы и трудностям жизни. Будем надеяться, что он выкарабкается", - отметил политик. Он подчеркнул, что "Россия высоко ценит украинских политических деятелей пророссийского толка, которые продолжают выступать за справедливое разрешение украинского конфликта: уничтожение бандеровских формирований на Украине, ликвидацию националистического режима (Владимира) Зеленского, демилитаризацию и денацификацию Украины".
https://ria.ru/20231027/tsarev-1905700433.html
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в мире, украина, ялта, россия, захар прилепин, виктор бондарев, олег царев, служба безопасности украины, верховная рада украины, совет федерации рф
В мире, Украина, Ялта, Россия, Захар Прилепин, Виктор Бондарев, Олег Царев, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Совет Федерации РФ
Замглавы оборонного комитета рассказал, по чьему указанию стреляли в Царева

Замглавы оборонного комитета Бондарев: в Царева стреляли по указанию СБУ

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Олега Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать, написал в своём Telegram-канале первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Ночью в Ялте совершено покушение на экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Представитель рассказал о состоянии Царева после покушения
Вчера, 17:59
«
"Покушение на Олега Царёва, являвшегося депутатом Верховной Рады с 2002 по 2014 годы, – это безусловно террористическое нападение на общественного и политического деятеля. В Царёва стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать", - написал сенатор.
По словам Бондарева, Цареву, как и Захару Прилепину, который, "Слава Богу, остался жив", Дарье Дугиной, Владлену Татарскому, Евгению Жилину неоднократно поступали угрозы с украинской стороны.
«
"Сейчас Олег Царев находится в реанимации и борется за жизнь. Для него не в первой противостоять превратностям судьбы и трудностям жизни. Будем надеяться, что он выкарабкается", - отметил политик.
Он подчеркнул, что "Россия высоко ценит украинских политических деятелей пророссийского толка, которые продолжают выступать за справедливое разрешение украинского конфликта: уничтожение бандеровских формирований на Украине, ликвидацию националистического режима (Владимира) Зеленского, демилитаризацию и денацификацию Украины".
Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
ФСБ возбудила дело о покушении на экс-депутата Рады Царева в Ялте
Вчера, 17:01
 
В миреУкраинаЯлтаРоссияЗахар ПрилепинВиктор БондаревОлег ЦаревСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныСовет Федерации РФ
 
 
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