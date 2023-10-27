Замглавы оборонного комитета рассказал, по чьему указанию стреляли в Царева
Замглавы оборонного комитета Бондарев: в Царева стреляли по указанию СБУ
© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Олега Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать, написал в своём Telegram-канале первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Ночью в Ялте совершено покушение на экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
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"Покушение на Олега Царёва, являвшегося депутатом Верховной Рады с 2002 по 2014 годы, – это безусловно террористическое нападение на общественного и политического деятеля. В Царёва стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать", - написал сенатор.
По словам Бондарева, Цареву, как и Захару Прилепину, который, "Слава Богу, остался жив", Дарье Дугиной, Владлену Татарскому, Евгению Жилину неоднократно поступали угрозы с украинской стороны.
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"Сейчас Олег Царев находится в реанимации и борется за жизнь. Для него не в первой противостоять превратностям судьбы и трудностям жизни. Будем надеяться, что он выкарабкается", - отметил политик.
Он подчеркнул, что "Россия высоко ценит украинских политических деятелей пророссийского толка, которые продолжают выступать за справедливое разрешение украинского конфликта: уничтожение бандеровских формирований на Украине, ликвидацию националистического режима (Владимира) Зеленского, демилитаризацию и денацификацию Украины".