https://ria.ru/20231027/udar-1905746939.html

СМИ: Запад нанес двойной удар по Зеленскому

СМИ: Запад нанес двойной удар по Зеленскому - РИА Новости, 27.10.2023

СМИ: Запад нанес двойной удар по Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский подвергся двойному удару со стороны европейских союзников после отказа Венгрии и Словакии поставлять оружие ВСУ, пишет... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T22:52

2023-10-27T22:52

2023-10-27T22:53

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виктор орбан

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подвергся двойному удару со стороны европейских союзников после отказа Венгрии и Словакии поставлять оружие ВСУ, пишет Newsweek."Зеленскому нанесли двойной удар. <…> Украинский президент <…> сталкивается с растущей проблемой в Центральной Европе, поскольку лидеры-популисты, включая новоизбранного премьер-министра Словакии, выступают против военной помощи Киеву со стороны Европейского Союза и НАТО", — говорится в статье.Несмотря на небольшие размеры, Словакия ранее предоставила Украине значительный объем военной помощи. Братислава направила в соседнюю страну большое количество боеприпасов, бронетехники, артиллерийских орудий и даже истребителей, отмечается в публикации."Избрание Фицо повысило вероятность того, что республика присоединится к Венгрии и ее премьер-министру Виктору Орбану, что помешает Евросоюзу соблюдать текущие ограничительные меры против Москвы", — резюмируется в материале.Ранее издание Politico со ссылкой на информированного дипломата сообщило, что главы правительств Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против нового пакета помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета. По информации СМИ, Фицо сослался на проблемы с коррупцией на Украине. При этом Орбан заранее и публично заявил, что поддержка ЕС не работает.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ведомство пересмотрело многолетний бюджет Евросоюза на период с 2024 по 2027 год и предложило увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза.Орбан называл предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее. Он обещал, что Будапешт будет блокировать выделение Украине дополнительных средств, пока не появится внятное обоснование этой меры. При этом Фицо ранее проинформировал фон дер Ляйен о том, что Братислава не будет оказывать ВСУ военную помощь. Перед саммитом ЕС он сообщал, что не намерен поддерживать и санкции против России, если они будут вредить Словакии так же, как те, что были приняты ранее.

https://ria.ru/20231027/rossiya-1905688257.html

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905719769.html

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в мире, украина, словакия, венгрия, роберт фицо, виктор орбан, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, еврокомиссия