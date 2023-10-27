https://ria.ru/20231027/trevoga-1905711061.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.10.2023
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в пятницу в Винницкой, Черкасской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:38
2023-10-27T18:38
2023-10-27T18:38
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
кировоградская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308718_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d4d321bffab9a85c934ed241c4ee81a2.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в пятницу в Винницкой, Черкасской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, сигнал тревоги объявили практически одновременно в указанных регионах - в 18.17 (совпадает с мск). Ранее в пятницу тревога была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях Украины, позже ее отменили. Украинские СМИ сообщали в пятницу о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях. Власти Днепропетровской области также сообщали о повреждении взрывами линий электропередачи и 20 солнечных панелей в городе Никополе Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
украина
днепропетровская область
кировоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308718_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f91575c6239de6c0234b05d3af7a8e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днепропетровская область, кировоградская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Одесской и еще четырех областях объявили воздушную тревогу