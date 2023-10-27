https://ria.ru/20231027/trevoga-1905666076.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.10.2023

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:42

2023-10-27T15:42

2023-10-27T15:42

специальная военная операция на украине

украина

полтавская область

киев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, первым сигнал прозвучал в Николаевской, Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области - в 14.25 (совпадает с мск). В 15.01 тревога была объявлена в Днепропетровской области Украины и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В 15.27 тревога распространилась на Черкасскую и Полтавскую области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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полтавская область

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