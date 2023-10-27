https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

"Это изменит все". Россия готовится применить новое оружие

"Это изменит все". Россия готовится применить новое оружие - РИА Новости, 27.10.2023

"Это изменит все". Россия готовится применить новое оружие

Отечественная промышленность готова к серийному производству важнейшей системы — самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ". Этот вид вооружений обладает РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T08:00

2023-10-27T08:00

2023-10-27T08:06

специальная военная операция на украине

ростех

вооруженные силы украины

т-90

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Захар Андреев, Андрей Коц. Отечественная промышленность готова к серийному производству важнейшей системы — самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ". Этот вид вооружений обладает качествами, которые могут кардинально изменить ситуацию на фронте. Но сначала производителям предстоит решить несколько важнейших задач."Наши показатели ниже"Военнослужащие и аналитики неоднократно отмечали, что российская ствольная артиллерия существенно уступает натовской по ряду характеристик. Прежде всего по дальности."У нас не так много орудий, которые могут сравниться с 155-миллиметровыми гаубицами западного производства, — объясняет РИА Новости офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Разве что САУ "Малка" бьет активно-реактивным на 47 километров. У других меньше".Основная самоходная гаубица "Мста-С" поражает цели на расстоянии до 29 километров, а американские М777, польские "Крабы" и французские "Цезари" — на 30-40. С высокоточными снарядами — и до 70.В результате, как отмечают военные, иногда контрбатарейная попросту не ведется. После появления на фронте кассетных боеприпасов из США ситуация еще более осложнилась.Дроны: хорошо, но ненадежноОднако это не значит, что западному оружию вообще нечего противопоставить. Огромную роль в контрбатарейной борьбе играют БПЛА — как разведывательные, так и ударные. Иногда обе функции совмещаются. На днях командир роты 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Федоренко пожаловался на преимущество российских сил в этом компоненте."FPV-дроны идут, пока хватает батареи, в дежурном режиме. Ждут, когда покажется наш автомобиль, огневое средство или что-нибудь другое, и атакуют", — объяснял он украинским СМИ.Особенно эффективны барражирующие боеприпасы "Ланцет", способные поражать цели на расстоянии в 50 километров. А более новые версии — около 70.Тем не менее у беспилотных систем есть недостатки — в частности, нехватка квалифицированных операторов, уязвимость к РЭБ."Артиллерия в этом плане куда надежнее, — говорит российский боец Клим. — Нам нужны орудия с дальностью не менее 40 километров, чтобы быть с ВСУ на равных"."Аналогов нет"Большие надежды возлагают на "Коалицию-СВ" с дальностью эффективной стрельбы 70-80 километров.Скорострельность — более десяти выстрелов в минуту (по некоторым данным, до 16). Это рекорд для самоходных гаубиц.Система максимально автоматизирована — "фактически боевой робот", как выразился индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.Экипаж из трех человек (командир, механик-водитель и наводчик) управляет стрельбой, находясь в изолированной бронекапсуле. Башня, в которой помещается боекомплект из 70 снарядов, установлена на шасси танка Т-90.Госкорпорация "Ростех" уже завершила государственные испытания машины. Все уникальные характеристики, по словам Оздоева, подтвердились.Самая большая двустволка в миреИстория самоходки уходит корнями в эпоху гонки вооружений, когда западный и восточный блоки соперничали в дальности и скорострельности артиллерийских орудий.В конце 1980-х СССР принял на вооружение гаубицу "Мста-С", которая на тот момент была вполне конкурентоспособной. Однако в 1990-х в НАТО приняли "Совместный меморандум о баллистике" с новыми стандартами для 155-миллиметровых пушек: дальность 30 километров для осколочно-фугасных снарядов и 40 — для активно-реактивных.Мяч был на стороне российской оборонки, но из-за разрухи 1990-х мы свой ход пропустили. Разработку возобновили в 2000-х.Самоходку назвали "Коалицией" из-за сдвоенного ствола, призванного обеспечить высокую скорость стрельбы. Но эту конструкцию признали слишком ненадежной. К тому же, как утверждают, примерно тех же характеристик удалось достичь и с одним стволом.Впервые новую машину показали на параде Победы в 2015-м. Спустя пять лет несколько образцов поступили в войска. О применении "Коалиции-СВ" в украинском конфликте ничего не известно.Особый боеприпасПредставитель "Ростеха" не уточнил, когда запустят производство и с какой мощностью.И есть важный нюанс. Несмотря на стандартный для российской артиллерии калибр 152 миллиметра, самоходке не годятся снаряды советского образца, которые хранятся и выпускаются в стране в огромных количествах.У "Коалиции" особый боеприпас — он и позволяет достигать такой дальности. Теперь оборонке предстоит быстро наладить производство новых снарядов.Впрочем, успех контрбатарейной работы зависит не только от пушек. Очень важны качественная разведка и надежная связь — Россия, например, использует новейшие системы РЛС.Отметим, что оценки результатов контрбатарейного противостояния во многом субъективны. Данные о потерях ни одна из сторон по понятным причинам не публикует. Об эффективности артиллерии можно судить по общей обстановке на фронте, где, несмотря на обещания Киева, так и не случилось обещанных "прорывов". Во всяком случае, пока.

https://ria.ru/20231012/ssha-1902084341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростех, вооруженные силы украины, т-90