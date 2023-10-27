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"Это изменит все". Россия готовится применить новое оружие - РИА Новости, 27.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 27.10.2023 (обновлено: 08:06 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
"Это изменит все". Россия готовится применить новое оружие
"Это изменит все". Россия готовится применить новое оружие - РИА Новости, 27.10.2023
"Это изменит все". Россия готовится применить новое оружие
Отечественная промышленность готова к серийному производству важнейшей системы — самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ". Этот вид вооружений обладает РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T08:00
2023-10-27T08:06
специальная военная операция на украине
ростех
вооруженные силы украины
т-90
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Захар Андреев, Андрей Коц. Отечественная промышленность готова к серийному производству важнейшей системы — самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ". Этот вид вооружений обладает качествами, которые могут кардинально изменить ситуацию на фронте. Но сначала производителям предстоит решить несколько важнейших задач."Наши показатели ниже"Военнослужащие и аналитики неоднократно отмечали, что российская ствольная артиллерия существенно уступает натовской по ряду характеристик. Прежде всего по дальности."У нас не так много орудий, которые могут сравниться с 155-миллиметровыми гаубицами западного производства, — объясняет РИА Новости офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Разве что САУ "Малка" бьет активно-реактивным на 47 километров. У других меньше".Основная самоходная гаубица "Мста-С" поражает цели на расстоянии до 29 километров, а американские М777, польские "Крабы" и французские "Цезари" — на 30-40. С высокоточными снарядами — и до 70.В результате, как отмечают военные, иногда контрбатарейная попросту не ведется. После появления на фронте кассетных боеприпасов из США ситуация еще более осложнилась.Дроны: хорошо, но ненадежноОднако это не значит, что западному оружию вообще нечего противопоставить. Огромную роль в контрбатарейной борьбе играют БПЛА — как разведывательные, так и ударные. Иногда обе функции совмещаются. На днях командир роты 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Федоренко пожаловался на преимущество российских сил в этом компоненте."FPV-дроны идут, пока хватает батареи, в дежурном режиме. Ждут, когда покажется наш автомобиль, огневое средство или что-нибудь другое, и атакуют", — объяснял он украинским СМИ.Особенно эффективны барражирующие боеприпасы "Ланцет", способные поражать цели на расстоянии в 50 километров. А более новые версии — около 70.Тем не менее у беспилотных систем есть недостатки — в частности, нехватка квалифицированных операторов, уязвимость к РЭБ."Артиллерия в этом плане куда надежнее, — говорит российский боец Клим. — Нам нужны орудия с дальностью не менее 40 километров, чтобы быть с ВСУ на равных"."Аналогов нет"Большие надежды возлагают на "Коалицию-СВ" с дальностью эффективной стрельбы 70-80 километров.Скорострельность — более десяти выстрелов в минуту (по некоторым данным, до 16). Это рекорд для самоходных гаубиц.Система максимально автоматизирована — "фактически боевой робот", как выразился индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.Экипаж из трех человек (командир, механик-водитель и наводчик) управляет стрельбой, находясь в изолированной бронекапсуле. Башня, в которой помещается боекомплект из 70 снарядов, установлена на шасси танка Т-90.Госкорпорация "Ростех" уже завершила государственные испытания машины. Все уникальные характеристики, по словам Оздоева, подтвердились.Самая большая двустволка в миреИстория самоходки уходит корнями в эпоху гонки вооружений, когда западный и восточный блоки соперничали в дальности и скорострельности артиллерийских орудий.В конце 1980-х СССР принял на вооружение гаубицу "Мста-С", которая на тот момент была вполне конкурентоспособной. Однако в 1990-х в НАТО приняли "Совместный меморандум о баллистике" с новыми стандартами для 155-миллиметровых пушек: дальность 30 километров для осколочно-фугасных снарядов и 40 — для активно-реактивных.Мяч был на стороне российской оборонки, но из-за разрухи 1990-х мы свой ход пропустили. Разработку возобновили в 2000-х.Самоходку назвали "Коалицией" из-за сдвоенного ствола, призванного обеспечить высокую скорость стрельбы. Но эту конструкцию признали слишком ненадежной. К тому же, как утверждают, примерно тех же характеристик удалось достичь и с одним стволом.Впервые новую машину показали на параде Победы в 2015-м. Спустя пять лет несколько образцов поступили в войска. О применении "Коалиции-СВ" в украинском конфликте ничего не известно.Особый боеприпасПредставитель "Ростеха" не уточнил, когда запустят производство и с какой мощностью.И есть важный нюанс. Несмотря на стандартный для российской артиллерии калибр 152 миллиметра, самоходке не годятся снаряды советского образца, которые хранятся и выпускаются в стране в огромных количествах.У "Коалиции" особый боеприпас — он и позволяет достигать такой дальности. Теперь оборонке предстоит быстро наладить производство новых снарядов.Впрочем, успех контрбатарейной работы зависит не только от пушек. Очень важны качественная разведка и надежная связь — Россия, например, использует новейшие системы РЛС.Отметим, что оценки результатов контрбатарейного противостояния во многом субъективны. Данные о потерях ни одна из сторон по понятным причинам не публикует. Об эффективности артиллерии можно судить по общей обстановке на фронте, где, несмотря на обещания Киева, так и не случилось обещанных "прорывов". Во всяком случае, пока.
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96
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ростех, вооруженные силы украины, т-90
Специальная военная операция на Украине, Ростех, Вооруженные силы Украины, Т-90
"Это изменит все". Россия готовится применить новое оружие

Офицер ВС РФ Клим: российские гаубицы уступают натовским по дальнобойности

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Михаил Киреев
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Захар Андреев, Андрей Коц. Отечественная промышленность готова к серийному производству важнейшей системы — самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ". Этот вид вооружений обладает качествами, которые могут кардинально изменить ситуацию на фронте. Но сначала производителям предстоит решить несколько важнейших задач.

"Наши показатели ниже"

Военнослужащие и аналитики неоднократно отмечали, что российская ствольная артиллерия существенно уступает натовской по ряду характеристик. Прежде всего по дальности.
"У нас не так много орудий, которые могут сравниться с 155-миллиметровыми гаубицами западного производства, — объясняет РИА Новости офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Разве что САУ "Малка" бьет активно-реактивным на 47 километров. У других меньше".
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион" (2С7М "Малка") ведет артиллерийскую стрельбу по украинским объектам военного управления и энергетики
203-мм самоходная артиллерийская установка 2С7 Пион (2С7М Малка) ведет артиллерийскую стрельбу по украинским объектам военного управления и энергетики - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион" (2С7М "Малка") ведет артиллерийскую стрельбу по украинским объектам военного управления и энергетики
Основная самоходная гаубица "Мста-С" поражает цели на расстоянии до 29 километров, а американские М777, польские "Крабы" и французские "Цезари" — на 30-40. С высокоточными снарядами — и до 70.
В результате, как отмечают военные, иногда контрбатарейная попросту не ведется. После появления на фронте кассетных боеприпасов из США ситуация еще более осложнилась.

Дроны: хорошо, но ненадежно

Однако это не значит, что западному оружию вообще нечего противопоставить. Огромную роль в контрбатарейной борьбе играют БПЛА — как разведывательные, так и ударные. Иногда обе функции совмещаются. На днях командир роты 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Федоренко пожаловался на преимущество российских сил в этом компоненте.
"FPV-дроны идут, пока хватает батареи, в дежурном режиме. Ждут, когда покажется наш автомобиль, огневое средство или что-нибудь другое, и атакуют", — объяснял он украинским СМИ.
© Министерство обороны Российской ФедерацииУничтожение украинской РСЗО дроном "Ланцет". Кадр из видео
Уничтожение украинской РСЗО дроном Ланцет. Кадр из видео
© Министерство обороны Российской Федерации
Уничтожение украинской РСЗО дроном "Ланцет". Кадр из видео
Особенно эффективны барражирующие боеприпасы "Ланцет", способные поражать цели на расстоянии в 50 километров. А более новые версии — около 70.
Тем не менее у беспилотных систем есть недостатки — в частности, нехватка квалифицированных операторов, уязвимость к РЭБ.
"Артиллерия в этом плане куда надежнее, — говорит российский боец Клим. — Нам нужны орудия с дальностью не менее 40 километров, чтобы быть с ВСУ на равных".

"Аналогов нет"

Большие надежды возлагают на "Коалицию-СВ" с дальностью эффективной стрельбы 70-80 километров.
Скорострельность — более десяти выстрелов в минуту (по некоторым данным, до 16). Это рекорд для самоходных гаубиц.
Система максимально автоматизирована — "фактически боевой робот", как выразился индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСамоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 "Коалиция-СВ" на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo
Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 Коалиция-СВ на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 "Коалиция-СВ" на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo
Экипаж из трех человек (командир, механик-водитель и наводчик) управляет стрельбой, находясь в изолированной бронекапсуле. Башня, в которой помещается боекомплект из 70 снарядов, установлена на шасси танка Т-90.
Госкорпорация "Ростех" уже завершила государственные испытания машины. Все уникальные характеристики, по словам Оздоева, подтвердились.

Самая большая двустволка в мире

История самоходки уходит корнями в эпоху гонки вооружений, когда западный и восточный блоки соперничали в дальности и скорострельности артиллерийских орудий.
В конце 1980-х СССР принял на вооружение гаубицу "Мста-С", которая на тот момент была вполне конкурентоспособной. Однако в 1990-х в НАТО приняли "Совместный меморандум о баллистике" с новыми стандартами для 155-миллиметровых пушек: дальность 30 километров для осколочно-фугасных снарядов и 40 — для активно-реактивных.
Мяч был на стороне российской оборонки, но из-за разрухи 1990-х мы свой ход пропустили. Разработку возобновили в 2000-х.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ" и "Мста-С" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Самоходные артиллерийские установки Коалиция-СВ и Мста-С на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ" и "Мста-С" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Самоходку назвали "Коалицией" из-за сдвоенного ствола, призванного обеспечить высокую скорость стрельбы. Но эту конструкцию признали слишком ненадежной. К тому же, как утверждают, примерно тех же характеристик удалось достичь и с одним стволом.
Впервые новую машину показали на параде Победы в 2015-м. Спустя пять лет несколько образцов поступили в войска. О применении "Коалиции-СВ" в украинском конфликте ничего не известно.

Особый боеприпас

Представитель "Ростеха" не уточнил, когда запустят производство и с какой мощностью.
И есть важный нюанс. Несмотря на стандартный для российской артиллерии калибр 152 миллиметра, самоходке не годятся снаряды советского образца, которые хранятся и выпускаются в стране в огромных количествах.
У "Коалиции" особый боеприпас — он и позволяет достигать такой дальности. Теперь оборонке предстоит быстро наладить производство новых снарядов.
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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12 октября, 08:00
Впрочем, успех контрбатарейной работы зависит не только от пушек. Очень важны качественная разведка и надежная связь — Россия, например, использует новейшие системы РЛС.
Отметим, что оценки результатов контрбатарейного противостояния во многом субъективны. Данные о потерях ни одна из сторон по понятным причинам не публикует. Об эффективности артиллерии можно судить по общей обстановке на фронте, где, несмотря на обещания Киева, так и не случилось обещанных "прорывов". Во всяком случае, пока.
 
Специальная военная операция на УкраинеРостехВооруженные силы УкраиныТ-90
 
 
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