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Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания - РИА Новости, 20.10.2023
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Новое оружие России
 
08:17 20.10.2023 (обновлено: 08:22 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/gaubitsa-1903989920.html
Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания
Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания - РИА Новости, 20.10.2023
Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания
Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания и готова к серийному производству, сообщила в пятницу на сайте госкорпорация "Ростех". РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T08:17
2023-10-20T08:22
новое оружие россии
ростех
бекхан оздоев
безопасность
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания и готова к серийному производству, сообщила в пятницу на сайте госкорпорация "Ростех"."Госкорпорация "Ростех" завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) "Коалиция-СВ", подтвердив уникальные технические характеристики установки. Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач", - сказали в корпорации.Как уточнил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев, "спешное завершение госиспытаний позволяет нам приступить к серийному производству этого арторудия".По его словам, "Коалиция-СВ" - не просто очередной образец отечественной артиллерии, а значимая веха в ее развитии. "Фактически это боевой робот, отличительной чертой САО является высокий уровень автоматизации – экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной. По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у "Коалиции-СВ" сокращено время реакции на любые внеплановые цели, что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий", - сказал Оздоев.САО "Коалиция-СВ" предназначено для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника. Орудие также призвано решать задачи по поражению средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также пунктов управления и полевых фортификационных сооружений. В орудии полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела, включая выбор типа снаряда, установку взрывателя и наведение орудия. Это сокращает время начала стрельбы и обеспечивает необходимую скорострельность.
https://ria.ru/20231005/artilleriya-1900741402.html
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ростех, бекхан оздоев, безопасность, россия
Новое оружие России, Ростех, Бекхан Оздоев, Безопасность, Россия
Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания

"Ростех": САУ "Коалиция-СВ" прошла испытания и готова к серийному производству

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГаубица "Коалиция-СВ"
Гаубица Коалиция-СВ - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гаубица "Коалиция-СВ". Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания и готова к серийному производству, сообщила в пятницу на сайте госкорпорация "Ростех".
«
"Госкорпорация "Ростех" завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) "Коалиция-СВ", подтвердив уникальные технические характеристики установки. Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач", - сказали в корпорации.
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5 октября, 17:01
Как уточнил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев, "спешное завершение госиспытаний позволяет нам приступить к серийному производству этого арторудия".
По его словам, "Коалиция-СВ" - не просто очередной образец отечественной артиллерии, а значимая веха в ее развитии. "Фактически это боевой робот, отличительной чертой САО является высокий уровень автоматизации – экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной. По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у "Коалиции-СВ" сокращено время реакции на любые внеплановые цели, что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий", - сказал Оздоев.
САО "Коалиция-СВ" предназначено для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника. Орудие также призвано решать задачи по поражению средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также пунктов управления и полевых фортификационных сооружений. В орудии полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела, включая выбор типа снаряда, установку взрывателя и наведение орудия. Это сокращает время начала стрельбы и обеспечивает необходимую скорострельность.
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