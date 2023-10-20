Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания
"Ростех": САУ "Коалиция-СВ" прошла испытания и готова к серийному производству
Гаубица "Коалиция-СВ". Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания и готова к серийному производству, сообщила в пятницу на сайте госкорпорация "Ростех".
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"Госкорпорация "Ростех" завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) "Коалиция-СВ", подтвердив уникальные технические характеристики установки. Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач", - сказали в корпорации.
Как уточнил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев, "спешное завершение госиспытаний позволяет нам приступить к серийному производству этого арторудия".
По его словам, "Коалиция-СВ" - не просто очередной образец отечественной артиллерии, а значимая веха в ее развитии. "Фактически это боевой робот, отличительной чертой САО является высокий уровень автоматизации – экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной. По сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения у "Коалиции-СВ" сокращено время реакции на любые внеплановые цели, что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий", - сказал Оздоев.
САО "Коалиция-СВ" предназначено для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника. Орудие также призвано решать задачи по поражению средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также пунктов управления и полевых фортификационных сооружений. В орудии полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела, включая выбор типа снаряда, установку взрывателя и наведение орудия. Это сокращает время начала стрельбы и обеспечивает необходимую скорострельность.