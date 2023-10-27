https://ria.ru/20231027/sotsset-1905753338.html

СМИ: соцсеть Х в следующем году станет приложением для знакомств

СМИ: соцсеть Х в следующем году станет приложением для знакомств - РИА Новости, 27.10.2023

СМИ: соцсеть Х в следующем году станет приложением для знакомств

Илон Маск собирается трансформировать соцсеть Х (ранее Twitter) в сайт знакомств и даже цифровой банк, сообщает портал Business Insider со ссылкой на прошедшее... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T23:53

2023-10-27T23:53

2023-10-27T23:53

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Илон Маск собирается трансформировать соцсеть Х (ранее Twitter) в сайт знакомств и даже цифровой банк, сообщает портал Business Insider со ссылкой на прошедшее собрание компании Х. Как пишет портал со ссылкой на источники, в четверг в формате видеоконференции в Х прошло собрание с участием Илона Маска и гендиректора компании Линды Яккарино. По данным собеседников издания, в ходе собрания Маск заявил, что "X в 2024 году станет полноценным сайтом знакомств, а также цифровым банком". При этом, по словам источников, Маск не уточнил, каким именно образом Х трансформируется в сайт знакомств. Год назад Илон Маск закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск неоднократно подвергался критике со стороны общественности за ряд решений. В частности, критику вызвали временная блокировка учетных записей ряда журналистов и восстановление ранее заблокированных аккаунтов, среди обладателей которых бывший президент США Дональд Трамп и скандально известный блогер Эндрю Тейт. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

https://ria.ru/20231011/znakomstva-1901921480.html

https://ria.ru/20230630/znakomstva-1881346012.html

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, twitter