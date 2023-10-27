https://ria.ru/20231027/smartfon-1905691473.html

Кравцов объяснил законопроект об использовании смартфонов в школе

Кравцов объяснил законопроект об использовании смартфонов в школе - РИА Новости, 27.10.2023

Кравцов объяснил законопроект об использовании смартфонов в школе

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, комментируя законопроект, который будет регулировать использование школьниками телефонов на уроках заявил, что речь... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T17:14

2023-10-27T17:14

2023-10-27T19:33

общество

россия

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

год педагога и наставника

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, комментируя законопроект, который будет регулировать использование школьниками телефонов на уроках заявил, что речь не идет о запретах, ученики будут на связи с родителями, но на самих уроках использовать гаджеты можно только с разрешения учителя.Ранее председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила РИА Новости, что в Госдуму внесут законопроект, разрешающий пользоваться телефонами в школах только в образовательных целях и ситуациях, касающихся жизни и здоровья детей."Так же, как и мои коллеги, подчеркну, что речь не идет ни о каких запретах. Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя. А в случае возникновения спорных или конфликтных ситуаций в школе большую роль в их решении планируется отвести директору", - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства.Он подчеркнул, что в Год педагога и наставника, помимо различных просветительских и профессиональных мероприятий, ведется большая законопроектная деятельность по укреплению правового статуса учителя, к этой работе подключились депутаты, региональные власти, сами педагоги, формируется консолидированное мнение, в частности о непререкаемом авторитете учителя, именно педагог выстраивает образовательный процесс на уроке, он – главный человек в классе, а качество обучения напрямую зависит от вовлеченности ребят и соблюдения ими дисциплины."Поэтому предложено законодательно закрепить обязанность обучающихся соблюдать внутренний распорядок школы, в первую очередь ответственно вести себя на уроках, быть дисциплинированными и включенными в процесс обучения. И здесь очень важен вопрос регулирования использования телефонов на уроках", - добавил министр.По его словам, таким образом происходит выравнивание прав и обязанностей всех участников образовательного процесса. По мнению Кравцова, предложенная инициатива вызовет конструктивную дискуссию, а ее обсуждение продолжится на разных площадках, в том числе при участии Министерства просвещения, при этом, по последним опросам, на встречах с профессиональным сообществом, с родителями есть заинтересованность в этих подходах.

https://ria.ru/20231024/shkola-1904965220.html

https://ria.ru/20231023/vkontakte-1904609056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование