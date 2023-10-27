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Разгадали план. В Польше рассказали, как Россия перехитрила ВСУ
Разгадали план. В Польше рассказали, как Россия перехитрила ВСУ - РИА Новости, 27.10.2023
Разгадали план. В Польше рассказали, как Россия перехитрила ВСУ
Вооруженным силам Украины не удалось совершить ротацию войск до начала наступательных операций российской армии, заявил польский полковник Петр Левандовский в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:52
2023-10-27T14:52
2023-10-27T18:45
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андрей марочко
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вооруженным силам Украины не удалось совершить ротацию войск до начала наступательных операций российской армии, заявил польский полковник Петр Левандовский в беседе с Onet."Интересно, однако, то, что русские предприняли определенные шаги и несколько опередили украинскую ротацию. Похоже, они знают о ней. Интересно, насколько им доступны украинские планы", — отметил он.Левандовский добавил, что на данный момент инициатива на всей линии фронта перешла к российской армии.Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что украинские силы отступили с передовых позиций на Купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС России, а также взятия под огневой контроль путей подвоза резервов ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231027/pvo-1905610177.html
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россия, польша, андрей марочко, вооруженные силы украины
Россия, Польша, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Разгадали план. В Польше рассказали, как Россия перехитрила ВСУ
Полковник Левандовский: ВСУ не успели провести ротацию на линии соприкосновения