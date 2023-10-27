https://ria.ru/20231027/rotatsiya-1905651687.html

Разгадали план. В Польше рассказали, как Россия перехитрила ВСУ

Разгадали план. В Польше рассказали, как Россия перехитрила ВСУ - РИА Новости, 27.10.2023

Разгадали план. В Польше рассказали, как Россия перехитрила ВСУ

Вооруженным силам Украины не удалось совершить ротацию войск до начала наступательных операций российской армии, заявил польский полковник Петр Левандовский в... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:52

2023-10-27T14:52

2023-10-27T18:45

россия

польша

андрей марочко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894356624_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_6e9ca4efef82663686d9fe4aff1d30c4.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вооруженным силам Украины не удалось совершить ротацию войск до начала наступательных операций российской армии, заявил польский полковник Петр Левандовский в беседе с Onet."Интересно, однако, то, что русские предприняли определенные шаги и несколько опередили украинскую ротацию. Похоже, они знают о ней. Интересно, насколько им доступны украинские планы", — отметил он.Левандовский добавил, что на данный момент инициатива на всей линии фронта перешла к российской армии.Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что украинские силы отступили с передовых позиций на Купянском направлении в результате интенсивной работы авиации и артиллерии ВС России, а также взятия под огневой контроль путей подвоза резервов ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231027/pvo-1905610177.html

https://ria.ru/20231027/kupyansk-1905562793.html

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, польша, андрей марочко, вооруженные силы украины