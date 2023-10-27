https://ria.ru/20231027/rossiya-1905688257.html
"Не понимаем, что произошло". В США пришли в шок от хода Путина на Украине
"Не понимаем, что произошло". В США пришли в шок от хода Путина на Украине - РИА Новости, 27.10.2023
"Не понимаем, что произошло". В США пришли в шок от хода Путина на Украине
США не могут понять, как России удалось создать такую мощную противовоздушную оборону в зоне специальной операции, сказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:57
2023-10-27T16:57
2023-10-27T17:13
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сергей шойгу
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. США не могут понять, как России удалось создать такую мощную противовоздушную оборону в зоне специальной операции, сказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Мы до сих пор не знаем, что, черт возьми, происходит. Мы знаем только, что истребители (ВСУ. — Прим. ред.) сбиваются. Мы заполняем небо своими радарами и АВАКСами (Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения), наблюдаем за всем, но не можем понять, что происходит. Зато русские знают", — заявил эксперт.По его словам, многоуровневая и сложная российская ПВО сбивает все, что взлетает у противника в районе боевых действий.Риттер убежден, что система ПВО, которую разработали российские ученые и инженеры, обеспечит Москве превосходство в воздухе в войне будущего. Все передовые самолеты ВВС США будут буквально "испаряться в воздухе" в случае гипотетического конфликта, спрогнозировал бывший разведчик.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими группировки "Восток" в зоне специальной военной операции сообщил, что в российской армии появились зенитные ракетные комплексы, которые меньше чем за неделю сбили больше двадцати украинских самолетов.
https://ria.ru/20231026/vsu-1905413323.html
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политика, сша, россия, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Политика, США, Россия, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Не понимаем, что произошло". В США пришли в шок от хода Путина на Украине
Экс-разведчик Риттер: США не могут понять, как Россия сбила 24 самолета ВСУ