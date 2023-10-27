https://ria.ru/20231027/rossiya-1905688257.html

"Не понимаем, что произошло". В США пришли в шок от хода Путина на Украине

"Не понимаем, что произошло". В США пришли в шок от хода Путина на Украине - РИА Новости, 27.10.2023

"Не понимаем, что произошло". В США пришли в шок от хода Путина на Украине

США не могут понять, как России удалось создать такую мощную противовоздушную оборону в зоне специальной операции, сказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:57

2023-10-27T16:57

2023-10-27T17:13

политика

сша

россия

скотт риттер

сергей шойгу

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898655749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e922e3b876f5eca9ec842d67b933b02.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. США не могут понять, как России удалось создать такую мощную противовоздушную оборону в зоне специальной операции, сказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Мы до сих пор не знаем, что, черт возьми, происходит. Мы знаем только, что истребители (ВСУ. — Прим. ред.) сбиваются. Мы заполняем небо своими радарами и АВАКСами (Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения), наблюдаем за всем, но не можем понять, что происходит. Зато русские знают", — заявил эксперт.По его словам, многоуровневая и сложная российская ПВО сбивает все, что взлетает у противника в районе боевых действий.Риттер убежден, что система ПВО, которую разработали российские ученые и инженеры, обеспечит Москве превосходство в воздухе в войне будущего. Все передовые самолеты ВВС США будут буквально "испаряться в воздухе" в случае гипотетического конфликта, спрогнозировал бывший разведчик.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими группировки "Восток" в зоне специальной военной операции сообщил, что в российской армии появились зенитные ракетные комплексы, которые меньше чем за неделю сбили больше двадцати украинских самолетов.

https://ria.ru/20231026/vsu-1905413323.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сша, россия, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы украины