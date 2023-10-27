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"Разнесли в пух и прах": в США раскрыли, в какую ловушку попали ВСУ - РИА Новости, 27.10.2023
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12:58 27.10.2023 (обновлено: 17:21 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/pvo-1905610177.html
"Разнесли в пух и прах": в США раскрыли, в какую ловушку попали ВСУ
"Разнесли в пух и прах": в США раскрыли, в какую ловушку попали ВСУ - РИА Новости, 27.10.2023
"Разнесли в пух и прах": в США раскрыли, в какую ловушку попали ВСУ
Сверхтехнологичные средства ПВО России полностью уничтожили авиацию Вооруженных сил Украины, заявил заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:58
2023-10-27T17:21
в мире
россия
скотт риттер
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Сверхтехнологичные средства ПВО России полностью уничтожили авиацию Вооруженных сил Украины, заявил заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Русские разнесли в пух и прах ключевую технику ВСУ (средства авиации. — Прим. ред.). Самолет МиГ-29 только поднимается в воздух, &lt;…&gt; его сбивают. На следующий день они (ВСУ. — Прим. ред.) взлетают на двух самолетах, их сбивают. Этот аспект, авиация, полностью уничтожен у ВСУ", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что уничтожение авиации противника дает армии России большое преимущество. Это в том числе, добавил он, дало возможность российским военным начать свое наступление.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими группировки "Восток" в зоне специальной военной операции сообщил, что в российской армии появились зенитные ракетные комплексы, которые меньше чем за неделю сбили больше двадцати украинских самолетов.
https://ria.ru/20231027/deystviya-1905553950.html
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в мире, россия, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
В мире, Россия, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Разнесли в пух и прах": в США раскрыли, в какую ловушку попали ВСУ

Экс-разведчик Риттер: российские средства ПВО полностью уничтожили авиацию ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Сверхтехнологичные средства ПВО России полностью уничтожили авиацию Вооруженных сил Украины, заявил заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
"Русские разнесли в пух и прах ключевую технику ВСУ (средства авиации. — Прим. ред.). Самолет МиГ-29 только поднимается в воздух, <…> его сбивают. На следующий день они (ВСУ. — Прим. ред.) взлетают на двух самолетах, их сбивают. Этот аспект, авиация, полностью уничтожен у ВСУ", — отметил он.
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Риттер также подчеркнул, что уничтожение авиации противника дает армии России большое преимущество. Это в том числе, добавил он, дало возможность российским военным начать свое наступление.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими группировки "Восток" в зоне специальной военной операции сообщил, что в российской армии появились зенитные ракетные комплексы, которые меньше чем за неделю сбили больше двадцати украинских самолетов.
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В миреРоссияСкотт РиттерСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
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