https://ria.ru/20231027/protestanty-1905607650.html

Российские протестанты запустили новый международный телеканал

Российские протестанты запустили новый международный телеканал - РИА Новости, 27.10.2023

Российские протестанты запустили новый международный телеканал

Протестантский телеканал “Благая весть” намерен вещать из России на более чем 60 стран мира, для него уже записано более ста выпусков разнообразных телепередач, РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:51

2023-10-27T12:51

2023-10-27T13:49

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Протестантский телеканал “Благая весть” намерен вещать из России на более чем 60 стран мира, для него уже записано более ста выпусков разнообразных телепередач, планируется также добиться его включения в пакеты Ростелекома и других операторов кабельного ТВ, рассказали в четверг на открытии и освящении новой студии телеканала в подмосковных Медвежьих Озерах.Работы по созданию телеканала “Благая весть” начались весной 2022 года. В мае 2023 года телеканал получил лицензию на вещание на территории РФ. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский и епископ Рик Реннер освятили и открыли новую студию 26 октября.“Впечатление от вчерашней встречи (с президентом РФ – ред.) для меня очень значимое, потому что президент говорил основные такие вот фундаментальные ценностные вещи, которые важны для человека веры. Не всякий раз мы слышим руководителей государств, которые говорят о ценностях, о семейных, нравственных, духовных ценностях. И, конечно, канал, который сейчас открываем, будет транслировать эти ценности, он будет понятным светским, и в том числе церковным языком, транслировать эти ценности не только в Российской Федерации, но и через спутник в более чем 60 стран мира. И я полагаю, что это большое достижение, это великолепная работа. Это очень большой труд, который был сделан командой епископа Рика Реннера”, – сказал на открытии Сергей Ряховский.Епископ Реннер отметил поддержку, оказанную в подготовке запуска вещания Администрацией президента, и то, что после получения студии над развитием федерального канала появится возможность еще более усердно трудиться.“Лицензия была получена для средств массовой информации, для вещания. Итак, у нас есть право на самом деле на то, чтобы наш канал смотрели во всех семьях России, и это огромное доверие: мы признательны, и нас впереди ожидает 2024 год. И мы начнем вещание: уже есть сайт, каждый день мы его обновляем, размещаем новости, но в 2024 году появятся еще форматы. И некоторые из них таковы: мы хотели бы, чтобы нас могли смотреть в Ростелекоме, Билайн, МТС, а нам бы хотелось, чтобы нас показывали на НТВ+, Триколор ТВ и других кабельных сервисах, и мы стараемся, чтобы это получилось. Мы закончили строительство студии, и мы признательны каждому, кто принял участие в осуществлении этого проекта”.При этом, по его словам, уже сейчас сооружается еще одна студия, в которой будут работать 50 человек, а всего медиаслужение насчитывает более 100 сотрудников.В здании, по словам епископа, есть три студии, на которых одновременно можно записывать несколько программ, и во время его постройки команда уже занималась записью передач: более сотни выпусков, которые еще никто не видел, уже записаны, рассказал Реннер.“Я назову некоторые: “Христианское обозрение”, где с христианской точки зрения мы рассматриваем мировые события, “Герои веры”, потому что людям нужно знать, кто они, эти герои: мы хотим, чтобы люди узнавали как можно больше, получали образование. В программе “Библейские беседы” простым языком говорится о важности Библии в сегодняшнем мире. Ещё одна программа – “По всему миру”: в этой программе эксперт освещает события, которые происходят в различных христианских организациях по всему миру. Проект “Просто христианство” посвящен тому, как христиане применяют свою веру в ежедневной жизни. Еще одна программа называется “Почему я верю?”: это программа для того, чтобы в неё могли приходить известные люди, и рассказывать о своей вере, о своем обращении, о том, что для них лично значит вера. В программе “Интервью со служителем” мы будем спрашивать у известных служителей, о вере”.Цель канала – укрепить христианские ценности в России, которые сейчас находятся под атакой, заявил Реннер.“Очень важно отметить, что мы встречаемся с руководителями разных конфессий и обсуждаем, как мы можем что-то делать вместе. Наши сердца широко открыты работе с представителями всех конфессий. Возможно, наши мнения расходятся, и верим мы немного по-разному, но Бог смотрит на нас, как на единое целое, и поэтому мы с широко распростертыми объятиями ждём, и в начале следующего года вплотную начнем работу канала”, – заключил епископ.сотрудник Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви иеродиакон Петр Ахматханов на открытии подчеркнул те старания и усердие, которое прилагают евангельские христиане и все протестантское сообщество к вкладу в развитие межконфессиональных отношений.“Мы часто встречаемся с такой ситуацией, когда есть красота внешняя, но нет духовного наполнения, но я сегодня был на экскурсии, общался с людьми, и был просто поражен тем, что внешняя красота здесь является плодом не просто внутренней красоты, но ревности о Боге, потому что без любви Божьей, без любви к Богу, без веры, без усердия, без старания всего этого не могло бы быть никак”, – сказал он на открытии студии канала.Он пожелал каналу, чтобы через него люди знакомились с личностью господа Иисуса Христа и евангельским повествованием, и чтобы в российском и не только обществе он стал помощником для каждого в понимании христианства.“Сегодня это, наверное, одна из главных задач любой христианской конфессии в нашей стране. Потому что первая задача для любой христианской конфессии – это хотя бы донести слово о том, что такое христианство, кто такой Иисус Христос, потому что об этом, как мы все знаем, мало кто, к сожалению, знает”, – заключил Ахматханов.

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https://ria.ru/20231025/putin-1905067123.html

https://ria.ru/20231024/emigranty-1904934566.html

https://ria.ru/20231026/monastyr-1905469417.html

https://ria.ru/20231025/moldova-1905223985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, сергей ряховский, иисус христос, ростелеком, билайн, мтс, религия