Рейтинг@Mail.ru
Госдума направила в СК предложения по профилактике преступности мигрантов - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/prestupnost-1905668262.html
Госдума направила в СК предложения по профилактике преступности мигрантов
Госдума направила в СК предложения по профилактике преступности мигрантов - РИА Новости, 27.10.2023
Госдума направила в СК предложения по профилактике преступности мигрантов
Депутаты Госдумы направили предложения по профилактике преступности среди мигрантов председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, отметив, что... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:49
2023-10-27T15:49
общество
россия
александр бастрыкин
михаил делягин
госдума рф
лдпр
кпрф
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148137/86/1481378664_0:155:2898:1785_1920x0_80_0_0_79f3c524c92332220bbef9462eae8572.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы направили предложения по профилактике преступности среди мигрантов председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, отметив, что его замечания важны для подготовки правительственного часа по теме миграции в ГД, а затем и для разработки законопроектов, заявил один из авторов инициативы депутат ГД Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За Правду"). Вместе с ним обращение подписали депутаты Михаил Делягин (СРЗП), Олег Леонов (ЛДПР), Василий Власов (ЛДПР), Михаил Матвеев (КПРФ). "Мы свели предложения в единый документ и от лица коллег из СРЗП, "Новых людей", ЛДПР и КПРФ отправили в органы госвласти. 9 ноября ждём чиновников на круглый стол, чтобы услышать их точку зрения. По итогам будем готовить законопроекты. Не скрою, некоторые уже разработали", - написал Кузнецов в своем Telegram- канале, приложив скан обращения к Бастрыкину и документ с предложениями депутатов. В письме к Бастрыкину депутаты отметили, что его консультативные замечания и комментарии важны для подготовки материалов для правительственного часа по делам миграции, который состоится в ГД в декабре. Среди предложений указаны создание института уполномоченного по контролю за миграцией при президенте РФ, увеличение доли представителей коренных народов РФ в миграционном потоке, контроль перемещения трудовых мигрантов через границу РФ - введение виз рабочих и гостевых, введение платы за обучение в школах и детских садах иностранных граждан, а также введение обязательства рабочих мигрантов иметь официальное приглашение работодателя для пересечения границы РФ или получение рабочей визы. "Предполагается, что на работодателя, нанимающего на работу лиц, являющихся трудовыми мигрантами, будут возлагаться следующие обязанности: внесение "депозита" на случай принудительного выдворения такого сотрудника; обеспечение переезда на территорию РФ; организация обучения, проживания, медобслуживания сотрудника-мигранта", - следует из документа. Также предлагается запретить найм мигрантов в школы, детский сады и такси, за исключением лиц, получивших водительское удостоверение в РФ. Кроме того, в частности, предлагается ужесточить наказания за нарушение миграционного законодательства, а также ввести обязанность проходить срочную службу в ВС РФ для лиц, получивших гражданство РФ, без зачета прохождения службы в других государствах.
https://ria.ru/20231025/perestroyka-1905030244.html
https://ria.ru/20231025/migranty-1905064038.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148137/86/1481378664_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b1bce8bb923bcda71f9c1b6d3885f103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр бастрыкин, михаил делягин, госдума рф, лдпр, кпрф, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Александр Бастрыкин, Михаил Делягин, Госдума РФ, ЛДПР, КПРФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Госдума направила в СК предложения по профилактике преступности мигрантов

Депутаты направили Бастрыкину предложения по профилактике преступности мигрантов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Следственного комитета России
Здание Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы направили предложения по профилактике преступности среди мигрантов председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, отметив, что его замечания важны для подготовки правительственного часа по теме миграции в ГД, а затем и для разработки законопроектов, заявил один из авторов инициативы депутат ГД Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За Правду").
Вместе с ним обращение подписали депутаты Михаил Делягин (СРЗП), Олег Леонов (ЛДПР), Василий Власов (ЛДПР), Михаил Матвеев (КПРФ).
«
"Мы свели предложения в единый документ и от лица коллег из СРЗП, "Новых людей", ЛДПР и КПРФ отправили в органы госвласти. 9 ноября ждём чиновников на круглый стол, чтобы услышать их точку зрения. По итогам будем готовить законопроекты. Не скрою, некоторые уже разработали", - написал Кузнецов в своем Telegram- канале, приложив скан обращения к Бастрыкину и документ с предложениями депутатов.
В письме к Бастрыкину депутаты отметили, что его консультативные замечания и комментарии важны для подготовки материалов для правительственного часа по делам миграции, который состоится в ГД в декабре.
Работа Центра содействия мигрантам - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
На незаконную миграцию объявлена охота
25 октября, 08:00
Среди предложений указаны создание института уполномоченного по контролю за миграцией при президенте РФ, увеличение доли представителей коренных народов РФ в миграционном потоке, контроль перемещения трудовых мигрантов через границу РФ - введение виз рабочих и гостевых, введение платы за обучение в школах и детских садах иностранных граждан, а также введение обязательства рабочих мигрантов иметь официальное приглашение работодателя для пересечения границы РФ или получение рабочей визы.
«
"Предполагается, что на работодателя, нанимающего на работу лиц, являющихся трудовыми мигрантами, будут возлагаться следующие обязанности: внесение "депозита" на случай принудительного выдворения такого сотрудника; обеспечение переезда на территорию РФ; организация обучения, проживания, медобслуживания сотрудника-мигранта", - следует из документа.
Также предлагается запретить найм мигрантов в школы, детский сады и такси, за исключением лиц, получивших водительское удостоверение в РФ. Кроме того, в частности, предлагается ужесточить наказания за нарушение миграционного законодательства, а также ввести обязанность проходить срочную службу в ВС РФ для лиц, получивших гражданство РФ, без зачета прохождения службы в других государствах.
Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Депутат призвал включать в концепцию по миграции данные о преступлениях
25 октября, 04:46
 
ОбществоРоссияАлександр БастрыкинМихаил ДелягинГосдума РФЛДПРКПРФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала