https://ria.ru/20231027/prestupnost-1905668262.html

Госдума направила в СК предложения по профилактике преступности мигрантов

Госдума направила в СК предложения по профилактике преступности мигрантов - РИА Новости, 27.10.2023

Госдума направила в СК предложения по профилактике преступности мигрантов

Депутаты Госдумы направили предложения по профилактике преступности среди мигрантов председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, отметив, что... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:49

2023-10-27T15:49

2023-10-27T15:49

общество

россия

александр бастрыкин

михаил делягин

госдума рф

лдпр

кпрф

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148137/86/1481378664_0:155:2898:1785_1920x0_80_0_0_79f3c524c92332220bbef9462eae8572.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы направили предложения по профилактике преступности среди мигрантов председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, отметив, что его замечания важны для подготовки правительственного часа по теме миграции в ГД, а затем и для разработки законопроектов, заявил один из авторов инициативы депутат ГД Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За Правду"). Вместе с ним обращение подписали депутаты Михаил Делягин (СРЗП), Олег Леонов (ЛДПР), Василий Власов (ЛДПР), Михаил Матвеев (КПРФ). "Мы свели предложения в единый документ и от лица коллег из СРЗП, "Новых людей", ЛДПР и КПРФ отправили в органы госвласти. 9 ноября ждём чиновников на круглый стол, чтобы услышать их точку зрения. По итогам будем готовить законопроекты. Не скрою, некоторые уже разработали", - написал Кузнецов в своем Telegram- канале, приложив скан обращения к Бастрыкину и документ с предложениями депутатов. В письме к Бастрыкину депутаты отметили, что его консультативные замечания и комментарии важны для подготовки материалов для правительственного часа по делам миграции, который состоится в ГД в декабре. Среди предложений указаны создание института уполномоченного по контролю за миграцией при президенте РФ, увеличение доли представителей коренных народов РФ в миграционном потоке, контроль перемещения трудовых мигрантов через границу РФ - введение виз рабочих и гостевых, введение платы за обучение в школах и детских садах иностранных граждан, а также введение обязательства рабочих мигрантов иметь официальное приглашение работодателя для пересечения границы РФ или получение рабочей визы. "Предполагается, что на работодателя, нанимающего на работу лиц, являющихся трудовыми мигрантами, будут возлагаться следующие обязанности: внесение "депозита" на случай принудительного выдворения такого сотрудника; обеспечение переезда на территорию РФ; организация обучения, проживания, медобслуживания сотрудника-мигранта", - следует из документа. Также предлагается запретить найм мигрантов в школы, детский сады и такси, за исключением лиц, получивших водительское удостоверение в РФ. Кроме того, в частности, предлагается ужесточить наказания за нарушение миграционного законодательства, а также ввести обязанность проходить срочную службу в ВС РФ для лиц, получивших гражданство РФ, без зачета прохождения службы в других государствах.

https://ria.ru/20231025/perestroyka-1905030244.html

https://ria.ru/20231025/migranty-1905064038.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, александр бастрыкин, михаил делягин, госдума рф, лдпр, кпрф, следственный комитет россии (ск рф)