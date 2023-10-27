Последняя песня The Beatles выйдет 2 ноября
Воссозданная при помощи ИИ песня The Beatles "Now and Then" выйдет 2 ноября
© AP PhotoThe Beatles
© AP Photo
The Beatles. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Последняя песня The Beatles в исполнении Джона Леннона "Now and Then", восстановленная с записи 1978 года при помощи искусственного интеллекта, выйдет 2 ноября, сообщается на официальном сайте группы.
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"Вместе и по отдельности, The Beatles всегда обладали талантом к неожиданностям. И вот 2023 год принесет один из самых ожидаемых релизов в их долгой и бесконечно насыщенной истории", — сообщает коллектив.
Песня была записана под аккомпанемент фортепиано на кассете плохого качества. Раритет обнаружила жена Джона Леннона Йоко Оно и передала Полу Маккартни в 1994 году.
Долгое время музыканты пытались очистить запись от постороннего шума.
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"После нескольких дней работы в студии над треком Джордж почувствовал, что технические проблемы с демо непреодолимы, и пришел к выводу, что невозможно довести его до достаточно высокого уровня", — рассказала изданию The Independent вдова Харрисона Оливия Харрисон.
При помощи новых технологий удалось очистить запись от шумов, разделив все голоса и почистив их. Когда артисты услышали качественный звук спустя почти 45 лет после оригинальной записи, то были потрясены.
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"Это было так, будто мы снова увидели его в комнате, поэтому это было очень эмоционально для всех нас", — признался Старр. — Знаете, как будто Джон был там, будучи очень далеко".
Работа над песней была окончена в прошлом году, в ней использованы партии электрической и акустической гитары, записанные Джорджем Харрисоном в 1995 году, а также новые барабаны Старра, бэк-вокал и аранжировка струнных, написанная Маккартни в соавторстве с другими музыкантами.
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"Мы все на ней играем, это настоящая запись Битлз. В 2023 году продолжать работать над музыкой Beatles… это захватывающе", — полделился Маккартни.
Песня станет доступна для прослушивания 2 ноября в 14:00 по лондонскому времени (17:00 мск).
Отмечается, что композиция "Now and Then" выйдет в виде двойного сингла A-side и будет сочетать в себе последнюю песню The Beatles с первой "Love Me Do" 1962 года. Обе песни смикшированы в формате стерео и Dolby Atmos.
Клип на "Now аnd then" представят 3 ноября.
Ранее Пол Маккартни рассказал, как музыкантам группы приходилось терпеть Йоко Оно в студии.