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Последняя песня The Beatles выйдет 2 ноября - РИА Новости, 27.10.2023
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Шоубиз
 
00:49 27.10.2023 (обновлено: 11:28 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/pesnya-1905479702.html
Последняя песня The Beatles выйдет 2 ноября
Последняя песня The Beatles выйдет 2 ноября - РИА Новости, 27.10.2023
Последняя песня The Beatles выйдет 2 ноября
Последняя песня The Beatles в исполнении Джона Леннона "Now and Then", восстановленная с записи 1978 года при помощи искусственного интеллекта, выйдет 2 ноября, РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T00:49
2023-10-27T11:28
шоубиз
пол маккартни
джордж харрисон
джон леннон
the beatles
ринго старр (ричард старки)
шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Последняя песня The Beatles в исполнении Джона Леннона "Now and Then", восстановленная с записи 1978 года при помощи искусственного интеллекта, выйдет 2 ноября, сообщается на официальном сайте группы."Вместе и по отдельности, The Beatles всегда обладали талантом к неожиданностям. И вот 2023 год принесет один из самых ожидаемых релизов в их долгой и бесконечно насыщенной истории", — сообщает коллектив.Песня была записана под аккомпанемент фортепиано на кассете плохого качества. Раритет обнаружила жена Джона Леннона Йоко Оно и передала Полу Маккартни в 1994 году. Долгое время музыканты пытались очистить запись от постороннего шума. &quot;После нескольких дней работы в студии над треком Джордж почувствовал, что технические проблемы с демо непреодолимы, и пришел к выводу, что невозможно довести его до достаточно высокого уровня&quot;, — рассказала изданию The Independent вдова Харрисона Оливия Харрисон.При помощи новых технологий удалось очистить запись от шумов, разделив все голоса и почистив их. Когда артисты услышали качественный звук спустя почти 45 лет после оригинальной записи, то были потрясены."Это было так, будто мы снова увидели его в комнате, поэтому это было очень эмоционально для всех нас", — признался Старр. — Знаете, как будто Джон был там, будучи очень далеко".Работа над песней была окончена в прошлом году, в ней использованы партии электрической и акустической гитары, записанные Джорджем Харрисоном в 1995 году, а также новые барабаны Старра, бэк-вокал и аранжировка струнных, написанная Маккартни в соавторстве с другими музыкантами.&quot;Мы все на ней играем, это настоящая запись Битлз. В 2023 году продолжать работать над музыкой Beatles… это захватывающе&quot;, — полделился Маккартни.Песня станет доступна для прослушивания 2 ноября в 14:00 по лондонскому времени (17:00 мск). Отмечается, что композиция "Now and Then" выйдет в виде двойного сингла A-side и будет сочетать в себе последнюю песню The Beatles с первой "Love Me Do" 1962 года. Обе песни смикшированы в формате стерео и Dolby Atmos. Клип на "Now аnd then" представят 3 ноября.Ранее Пол Маккартни рассказал, как музыкантам группы приходилось терпеть Йоко Оно в студии.
https://ria.ru/20230409/beatles-1863988719.html
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пол маккартни, джордж харрисон , джон леннон, the beatles, ринго старр (ричард старки), шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Пол Маккартни, Джордж Харрисон , Джон Леннон, The Beatles, Ринго Старр (Ричард Старки), Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Последняя песня The Beatles выйдет 2 ноября

Воссозданная при помощи ИИ песня The Beatles "Now and Then" выйдет 2 ноября

© AP PhotoThe Beatles
The Beatles - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo
The Beatles. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Последняя песня The Beatles в исполнении Джона Леннона "Now and Then", восстановленная с записи 1978 года при помощи искусственного интеллекта, выйдет 2 ноября, сообщается на официальном сайте группы.
«
"Вместе и по отдельности, The Beatles всегда обладали талантом к неожиданностям. И вот 2023 год принесет один из самых ожидаемых релизов в их долгой и бесконечно насыщенной истории", — сообщает коллектив.
Песня была записана под аккомпанемент фортепиано на кассете плохого качества. Раритет обнаружила жена Джона Леннона Йоко Оно и передала Полу Маккартни в 1994 году.
Долгое время музыканты пытались очистить запись от постороннего шума.
«

"После нескольких дней работы в студии над треком Джордж почувствовал, что технические проблемы с демо непреодолимы, и пришел к выводу, что невозможно довести его до достаточно высокого уровня", — рассказала изданию The Independent вдова Харрисона Оливия Харрисон.

При помощи новых технологий удалось очистить запись от шумов, разделив все голоса и почистив их. Когда артисты услышали качественный звук спустя почти 45 лет после оригинальной записи, то были потрясены.
«
"Это было так, будто мы снова увидели его в комнате, поэтому это было очень эмоционально для всех нас", — признался Старр. — Знаете, как будто Джон был там, будучи очень далеко".
Работа над песней была окончена в прошлом году, в ней использованы партии электрической и акустической гитары, записанные Джорджем Харрисоном в 1995 году, а также новые барабаны Старра, бэк-вокал и аранжировка струнных, написанная Маккартни в соавторстве с другими музыкантами.
«

"Мы все на ней играем, это настоящая запись Битлз. В 2023 году продолжать работать над музыкой Beatles… это захватывающе", — полделился Маккартни.

Песня станет доступна для прослушивания 2 ноября в 14:00 по лондонскому времени (17:00 мск).
Отмечается, что композиция "Now and Then" выйдет в виде двойного сингла A-side и будет сочетать в себе последнюю песню The Beatles с первой "Love Me Do" 1962 года. Обе песни смикшированы в формате стерео и Dolby Atmos.
Клип на "Now аnd then" представят 3 ноября.
Ранее Пол Маккартни рассказал, как музыкантам группы приходилось терпеть Йоко Оно в студии.
The Beatles - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
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ШоубизПол МаккартниДжордж ХаррисонДжон ЛеннонThe BeatlesРинго Старр (Ричард Старки)Шоу-бизнесНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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