Последняя песня The Beatles выйдет 2 ноября

Последняя песня The Beatles выйдет 2 ноября - РИА Новости, 27.10.2023

Последняя песня The Beatles выйдет 2 ноября

Последняя песня The Beatles в исполнении Джона Леннона "Now and Then", восстановленная с записи 1978 года при помощи искусственного интеллекта, выйдет 2 ноября, РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27

2023-10-27T00:49

2023-10-27T11:28

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Последняя песня The Beatles в исполнении Джона Леннона "Now and Then", восстановленная с записи 1978 года при помощи искусственного интеллекта, выйдет 2 ноября, сообщается на официальном сайте группы."Вместе и по отдельности, The Beatles всегда обладали талантом к неожиданностям. И вот 2023 год принесет один из самых ожидаемых релизов в их долгой и бесконечно насыщенной истории", — сообщает коллектив.Песня была записана под аккомпанемент фортепиано на кассете плохого качества. Раритет обнаружила жена Джона Леннона Йоко Оно и передала Полу Маккартни в 1994 году. Долгое время музыканты пытались очистить запись от постороннего шума. "После нескольких дней работы в студии над треком Джордж почувствовал, что технические проблемы с демо непреодолимы, и пришел к выводу, что невозможно довести его до достаточно высокого уровня", — рассказала изданию The Independent вдова Харрисона Оливия Харрисон.При помощи новых технологий удалось очистить запись от шумов, разделив все голоса и почистив их. Когда артисты услышали качественный звук спустя почти 45 лет после оригинальной записи, то были потрясены."Это было так, будто мы снова увидели его в комнате, поэтому это было очень эмоционально для всех нас", — признался Старр. — Знаете, как будто Джон был там, будучи очень далеко".Работа над песней была окончена в прошлом году, в ней использованы партии электрической и акустической гитары, записанные Джорджем Харрисоном в 1995 году, а также новые барабаны Старра, бэк-вокал и аранжировка струнных, написанная Маккартни в соавторстве с другими музыкантами."Мы все на ней играем, это настоящая запись Битлз. В 2023 году продолжать работать над музыкой Beatles… это захватывающе", — полделился Маккартни.Песня станет доступна для прослушивания 2 ноября в 14:00 по лондонскому времени (17:00 мск). Отмечается, что композиция "Now and Then" выйдет в виде двойного сингла A-side и будет сочетать в себе последнюю песню The Beatles с первой "Love Me Do" 1962 года. Обе песни смикшированы в формате стерео и Dolby Atmos. Клип на "Now аnd then" представят 3 ноября.Ранее Пол Маккартни рассказал, как музыкантам группы приходилось терпеть Йоко Оно в студии.

