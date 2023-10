https://ria.ru/20231016/makkartni-1903063415.html

Пол Маккартни рассказал, как Йоко Оно мешала The Beatles писать музыку

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Музыкант и продюсер Пол Маккартни в недавнем выпуске подкаста "McCartney: A Life In Lyrics" рассказал, как Йоко Оно, супруга Джона Леннона, мешала работать участникам The Beatles, сообщает People. Маккартни пояснил, что речь идет о случае, произошедшем в 1968 году во время записи The White Album. Тогда Леннон и Оно только начали отношения, из-за чего лидер группы постоянно брал художницу на репетиции. Это раздражало остальных участников. "Это было вмешательством, — рассказал Маккартни. — Мы работали вчетвером с продюсером Джорджем Мартином. У нас все было налажено. Так что, не проявляя особой конфронтации, мы просто сдержались".По его словам, участникам The Beatles пришлось смириться и терпеть присутствие Оно, так как противостоять этому было невозможно. "Идея заключалась в том, что если Джон хотел, чтобы это произошло, то никаких причин для отказа не было", — пояснил Пол Маккартни. Музыкант был басистом The Beatles с 1960 по 1970 годы. После ухода из коллектива и до настоящего времени он занимается сольной деятельностью.В марте 1997 года Маккартни был удостоен рыцарского звания за вклад в развитие музыки. В 2011 году, согласно опросу журнала Rolling Stone, был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен.

Алёна Пава

Алёна Пава

