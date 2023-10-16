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Пол Маккартни рассказал, как Йоко Оно мешала The Beatles писать музыку - РИА Новости, 16.10.2023
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Шоубиз
 
19:22 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/makkartni-1903063415.html
Пол Маккартни рассказал, как Йоко Оно мешала The Beatles писать музыку
Пол Маккартни рассказал, как Йоко Оно мешала The Beatles писать музыку - РИА Новости, 16.10.2023
Пол Маккартни рассказал, как Йоко Оно мешала The Beatles писать музыку
Музыкант и продюсер Пол Маккартни в недавнем выпуске подкаста "McCartney: A Life In Lyrics" рассказал, как Йоко Оно, супруга Джона Леннона, мешала работать... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T19:22
2023-10-16T19:22
шоубиз
йоко оно
пол маккартни
джон леннон
the beatles
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Музыкант и продюсер Пол Маккартни в недавнем выпуске подкаста "McCartney: A Life In Lyrics" рассказал, как Йоко Оно, супруга Джона Леннона, мешала работать участникам The Beatles, сообщает People. Маккартни пояснил, что речь идет о случае, произошедшем в 1968 году во время записи The White Album. Тогда Леннон и Оно только начали отношения, из-за чего лидер группы постоянно брал художницу на репетиции. Это раздражало остальных участников. &quot;Это было вмешательством, — рассказал Маккартни. — Мы работали вчетвером с продюсером Джорджем Мартином. У нас все было налажено. Так что, не проявляя особой конфронтации, мы просто сдержались&quot;.По его словам, участникам The Beatles пришлось смириться и терпеть присутствие Оно, так как противостоять этому было невозможно. &quot;Идея заключалась в том, что если Джон хотел, чтобы это произошло, то никаких причин для отказа не было&quot;, — пояснил Пол Маккартни. Музыкант был басистом The Beatles с 1960 по 1970 годы. После ухода из коллектива и до настоящего времени он занимается сольной деятельностью.В марте 1997 года Маккартни был удостоен рыцарского звания за вклад в развитие музыки. В 2011 году, согласно опросу журнала Rolling Stone, был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен.
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Шоубиз, Йоко Оно, Пол Маккартни, Джон Леннон, The Beatles, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Пол Маккартни рассказал, как Йоко Оно мешала The Beatles писать музыку

Пол Маккартни заявил, что The Beatles приходилось терпеть Йоко Оно в студии

© AP Photo / Jack PlunkettПол Маккартни
Пол Маккартни - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Jack Plunkett
Пол Маккартни
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Музыкант и продюсер Пол Маккартни в недавнем выпуске подкаста "McCartney: A Life In Lyrics" рассказал, как Йоко Оно, супруга Джона Леннона, мешала работать участникам The Beatles, сообщает People.
Маккартни пояснил, что речь идет о случае, произошедшем в 1968 году во время записи The White Album. Тогда Леннон и Оно только начали отношения, из-за чего лидер группы постоянно брал художницу на репетиции. Это раздражало остальных участников.
«

"Это было вмешательством, — рассказал Маккартни. — Мы работали вчетвером с продюсером Джорджем Мартином. У нас все было налажено. Так что, не проявляя особой конфронтации, мы просто сдержались".

По его словам, участникам The Beatles пришлось смириться и терпеть присутствие Оно, так как противостоять этому было невозможно.
«

"Идея заключалась в том, что если Джон хотел, чтобы это произошло, то никаких причин для отказа не было", — пояснил Пол Маккартни.

Музыкант был басистом The Beatles с 1960 по 1970 годы. После ухода из коллектива и до настоящего времени он занимается сольной деятельностью.
В марте 1997 года Маккартни был удостоен рыцарского звания за вклад в развитие музыки. В 2011 году, согласно опросу журнала Rolling Stone, был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен.
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ШоубизЙоко ОноПол МаккартниДжон ЛеннонThe BeatlesНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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