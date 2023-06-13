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Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles - РИА Новости, 13.06.2023
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Шоубиз
 
17:44 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/beatles-1877831025.html
Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles
Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles - РИА Новости, 13.06.2023
Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles
Музыкант Пол Маккартни рассказал, что искусственный интеллект дописал последнюю песню группы The Beatles, сообщает The Guardian. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:44
2023-06-13T17:44
шоубиз
the beatles
пол маккартни
джон леннон
йоко оно
технологии
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Музыкант Пол Маккартни рассказал, что искусственный интеллект дописал последнюю песню группы The Beatles, сообщает The Guardian. Маккартни использовал специальную технологию, чтобы извлечь голос покойного коллеги Джона Леннона из старого демо. Композиция, название которой осталось в секрете, выйдет в конце года.По данным СМИ, речь могла идти об одной из записей на кассете с пометкой "Для Пола", которую передала Маккартни вдова Леннона Йоко Оно после смерти музыканта. Источник предположил, что к выпуску готовится песня о любви Now and Then 1978 года. The Beatles начали работу над композицией в середине 1990-х, однако не смогли разобрать текст из-за плохого качества записи. Затем Now and Then была отложена в долгий ящик. После этого Маккартни в течение многих лет говорил о своем желании выпустить песню, но его останавливало отсутствие технической возможности сделать запись более качественной.
https://ria.ru/20230223/stones-1853843014.html
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the beatles, пол маккартни, джон леннон, йоко оно, технологии, знаменитости, музыка
Шоубиз, The Beatles, Пол Маккартни, Джон Леннон, Йоко Оно, Технологии, Знаменитости, Музыка
Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles

Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles с голосом Леннона

CC BY 3.0 / Parlophone Music Sweden / Участники группы The Beatles
Участники группы The Beatles - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
CC BY 3.0 / Parlophone Music Sweden /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Музыкант Пол Маккартни рассказал, что искусственный интеллект дописал последнюю песню группы The Beatles, сообщает The Guardian.
Маккартни использовал специальную технологию, чтобы извлечь голос покойного коллеги Джона Леннона из старого демо. Композиция, название которой осталось в секрете, выйдет в конце года.
По данным СМИ, речь могла идти об одной из записей на кассете с пометкой "Для Пола", которую передала Маккартни вдова Леннона Йоко Оно после смерти музыканта. Источник предположил, что к выпуску готовится песня о любви Now and Then 1978 года.
The Beatles начали работу над композицией в середине 1990-х, однако не смогли разобрать текст из-за плохого качества записи. Затем Now and Then была отложена в долгий ящик.
После этого Маккартни в течение многих лет говорил о своем желании выпустить песню, но его останавливало отсутствие технической возможности сделать запись более качественной.
Концерт британской группы «The Rolling Stones». - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
СМИ: Rolling Stones выпустят совместные песни с экс-участниками The Beatles
23 февраля, 22:45
 
ШоубизThe BeatlesПол МаккартниДжон ЛеннонЙоко ОноТехнологииЗнаменитостиМузыка
 
 
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