https://ria.ru/20230613/beatles-1877831025.html
Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles
Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles - РИА Новости, 13.06.2023
Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles
Музыкант Пол Маккартни рассказал, что искусственный интеллект дописал последнюю песню группы The Beatles, сообщает The Guardian. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:44
2023-06-13T17:44
2023-06-13T17:44
шоубиз
the beatles
пол маккартни
джон леннон
йоко оно
технологии
знаменитости
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592981512_0:91:1568:973_1920x0_80_0_0_373391e0e8f3e2b1c8476148112e4dbc.jpg
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Музыкант Пол Маккартни рассказал, что искусственный интеллект дописал последнюю песню группы The Beatles, сообщает The Guardian. Маккартни использовал специальную технологию, чтобы извлечь голос покойного коллеги Джона Леннона из старого демо. Композиция, название которой осталось в секрете, выйдет в конце года.По данным СМИ, речь могла идти об одной из записей на кассете с пометкой "Для Пола", которую передала Маккартни вдова Леннона Йоко Оно после смерти музыканта. Источник предположил, что к выпуску готовится песня о любви Now and Then 1978 года. The Beatles начали работу над композицией в середине 1990-х, однако не смогли разобрать текст из-за плохого качества записи. Затем Now and Then была отложена в долгий ящик. После этого Маккартни в течение многих лет говорил о своем желании выпустить песню, но его останавливало отсутствие технической возможности сделать запись более качественной.
https://ria.ru/20230223/stones-1853843014.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592981512_0:0:1568:1176_1920x0_80_0_0_cf2f3cd7e16f7dbd6af7f3847bd32bf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
the beatles, пол маккартни, джон леннон, йоко оно, технологии, знаменитости, музыка
Шоубиз, The Beatles, Пол Маккартни, Джон Леннон, Йоко Оно, Технологии, Знаменитости, Музыка
Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles
Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles с голосом Леннона
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости.
Музыкант Пол Маккартни рассказал, что искусственный интеллект дописал последнюю песню группы The Beatles, сообщает
The Guardian.
Маккартни использовал специальную технологию, чтобы извлечь голос покойного коллеги Джона Леннона из старого демо. Композиция, название которой осталось в секрете, выйдет в конце года.
По данным СМИ, речь могла идти об одной из записей на кассете с пометкой "Для Пола", которую передала Маккартни вдова Леннона Йоко Оно после смерти музыканта. Источник предположил, что к выпуску готовится песня о любви Now and Then 1978 года.
The Beatles начали работу над композицией в середине 1990-х, однако не смогли разобрать текст из-за плохого качества записи. Затем Now and Then была отложена в долгий ящик.
После этого Маккартни в течение многих лет говорил о своем желании выпустить песню, но его останавливало отсутствие технической возможности сделать запись более качественной.
СМИ: Rolling Stones выпустят совместные песни с экс-участниками The Beatles