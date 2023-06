https://ria.ru/20230613/beatles-1877831025.html

Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles

Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles - РИА Новости, 13.06.2023

Искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles

Музыкант Пол Маккартни рассказал, что искусственный интеллект дописал последнюю песню группы The Beatles, сообщает The Guardian. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:44

2023-06-13T17:44

2023-06-13T17:44

шоубиз

the beatles

пол маккартни

джон леннон

йоко оно

технологии

знаменитости

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592981512_0:91:1568:973_1920x0_80_0_0_373391e0e8f3e2b1c8476148112e4dbc.jpg

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Музыкант Пол Маккартни рассказал, что искусственный интеллект дописал последнюю песню группы The Beatles, сообщает The Guardian. Маккартни использовал специальную технологию, чтобы извлечь голос покойного коллеги Джона Леннона из старого демо. Композиция, название которой осталось в секрете, выйдет в конце года.По данным СМИ, речь могла идти об одной из записей на кассете с пометкой "Для Пола", которую передала Маккартни вдова Леннона Йоко Оно после смерти музыканта. Источник предположил, что к выпуску готовится песня о любви Now and Then 1978 года. The Beatles начали работу над композицией в середине 1990-х, однако не смогли разобрать текст из-за плохого качества записи. Затем Now and Then была отложена в долгий ящик. После этого Маккартни в течение многих лет говорил о своем желании выпустить песню, но его останавливало отсутствие технической возможности сделать запись более качественной.

https://ria.ru/20230223/stones-1853843014.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

the beatles, пол маккартни, джон леннон, йоко оно, технологии, знаменитости, музыка