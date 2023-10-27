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Эксперты рассказали, в какие месяцы выгоднее брать отпуск в 2024 году

Эксперты рассказали, в какие месяцы выгоднее брать отпуск в 2024 году - РИА Новости, 27.10.2023

Эксперты рассказали, в какие месяцы выгоднее брать отпуск в 2024 году

Июль, август и октябрь будут самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году, но планировать отдых нужно заранее, рассказал РИА Новости директор по... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T01:34

2023-10-27T01:34

2023-10-27T01:34

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Июль, август и октябрь будут самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году, но планировать отдых нужно заранее, рассказал РИА Новости директор по коммуникациям сервиса МТС Travel Сергей Становкин."Работникам с пятидневным графиком выгоднее всего брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2024 году такими месяцами будут июль, август и октябрь", – сказал Становкин, уточнив, что в январе или мае из-за каникул и госпраздников рабочий день в среднем “дороже” и если пойти отдыхать в эти месяцы, доход с учетом отпускных будет меньше, чем в остальное время в году.По оценке МТС Travel, бронирование отеля за три месяца и более позволяет сэкономить на проживании до 30 процентов.Эксперт также отметил, что в 2024 году для короткого путешествия можно воспользоваться дополнительными выходными днями, которые будут с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, 9 и 10 мая и 4 ноября. Однако он напомнил, что в высокий сезон наблюдается рост цен."Так, на майские или ноябрьские праздники, тарифы в отелях повышаются на 10-100 процентов по сравнению со спокойными сезонами", – уточнил Становкин.По мнению эксперта, при планировании отпуска стоит также учитывать период школьных каникул, так как спрос на путешествия в это время традиционно выше обычного."Кроме того, планируя период для отпуска, стоит помнить и о крупных деловых мероприятиях. Например, в Санкт-Петербурге, который круглый год входит в топ направлений для отдыха, ежегодно проходит Петербургский международный экономический форум. В 2024 году ПМЭФ запланирован на 5-8 июня, а значит – в эти даты спрос на отели там будет повышенный", – заключил эксперт.

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новости - туризм, санкт-петербург, мтс, коммерческая недвижимость, отели, куда можно лететь, туризм, отдых на море