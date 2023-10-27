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Казахстан ведет переговоры об увеличении поставок нефти в Германию - РИА Новости, 27.10.2023
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11:54 27.10.2023 (обновлено: 12:25 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/neft-1905589265.html
Казахстан ведет переговоры об увеличении поставок нефти в Германию
Казахстан ведет переговоры об увеличении поставок нефти в Германию - РИА Новости, 27.10.2023
Казахстан ведет переговоры об увеличении поставок нефти в Германию
Власти Казахстана ведут переговоры с российскими и немецкими коллегами об увеличении объемов поставок нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" до 2 миллионов... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:54
2023-10-27T12:25
экономика
казахстан
германия
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АСТАНА, 27 окт - РИА Новости. Власти Казахстана ведут переговоры с российскими и немецкими коллегами об увеличении объемов поставок нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" до 2 миллионов тонн в год, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев."В настоящее время идут переговоры, согласования, в частности, с российской стороной в части обеспечения беспрепятственного транзита казахстанской нефти через территорию Российской Федерации, с управляющей компанией данных перерабатывающих заводов (Федеральное сетевое агентство Германии - ред.) по возможности ими приема объема нефти… В настоящее время мы говорим об объеме до 2 миллионов тонн нефти в год", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о договоренностях по увеличению объемов поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", достигнутых в сентябре в ходе визита главы республики Касым-Жомарта Токаева в Германию.Он отметил, что речь пока идет об индикативных объемах, окончательные объемы поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" будут известны по завершении всех переговорных процессов.В сентябре президент Казахстана Токаев в ходе визита в Берлин заявил, что Астана готова увеличить объемы поставляемой нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба".
https://ria.ru/20231017/neft-1903136632.html
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экономика, казахстан, германия
Экономика, Казахстан, Германия
Казахстан ведет переговоры об увеличении поставок нефти в Германию

Казахстан ведет переговоры об увеличении поставок нефти в Германию по "Дружбе"

© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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АСТАНА, 27 окт - РИА Новости. Власти Казахстана ведут переговоры с российскими и немецкими коллегами об увеличении объемов поставок нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" до 2 миллионов тонн в год, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
"В настоящее время идут переговоры, согласования, в частности, с российской стороной в части обеспечения беспрепятственного транзита казахстанской нефти через территорию Российской Федерации, с управляющей компанией данных перерабатывающих заводов (Федеральное сетевое агентство Германии - ред.) по возможности ими приема объема нефти… В настоящее время мы говорим об объеме до 2 миллионов тонн нефти в год", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о договоренностях по увеличению объемов поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", достигнутых в сентябре в ходе визита главы республики Касым-Жомарта Токаева в Германию.
Он отметил, что речь пока идет об индикативных объемах, окончательные объемы поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" будут известны по завершении всех переговорных процессов.
В сентябре президент Казахстана Токаев в ходе визита в Берлин заявил, что Астана готова увеличить объемы поставляемой нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба".
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