https://ria.ru/20231027/neft-1905589265.html

Казахстан ведет переговоры об увеличении поставок нефти в Германию

Казахстан ведет переговоры об увеличении поставок нефти в Германию - РИА Новости, 27.10.2023

Казахстан ведет переговоры об увеличении поставок нефти в Германию

Власти Казахстана ведут переговоры с российскими и немецкими коллегами об увеличении объемов поставок нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" до 2 миллионов... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:54

2023-10-27T11:54

2023-10-27T12:25

экономика

казахстан

германия

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АСТАНА, 27 окт - РИА Новости. Власти Казахстана ведут переговоры с российскими и немецкими коллегами об увеличении объемов поставок нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" до 2 миллионов тонн в год, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев."В настоящее время идут переговоры, согласования, в частности, с российской стороной в части обеспечения беспрепятственного транзита казахстанской нефти через территорию Российской Федерации, с управляющей компанией данных перерабатывающих заводов (Федеральное сетевое агентство Германии - ред.) по возможности ими приема объема нефти… В настоящее время мы говорим об объеме до 2 миллионов тонн нефти в год", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о договоренностях по увеличению объемов поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", достигнутых в сентябре в ходе визита главы республики Касым-Жомарта Токаева в Германию.Он отметил, что речь пока идет об индикативных объемах, окончательные объемы поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" будут известны по завершении всех переговорных процессов.В сентябре президент Казахстана Токаев в ходе визита в Берлин заявил, что Астана готова увеличить объемы поставляемой нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба".

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германия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, казахстан, германия