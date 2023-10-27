https://ria.ru/20231027/miting-1905552740.html

Анкара пригласила лидеров Египта, Ливии и Ливана поддержать Палестину

Анкара пригласила лидеров Египта, Ливии и Ливана поддержать Палестину - РИА Новости, 27.10.2023

Анкара пригласила лидеров Египта, Ливии и Ливана поддержать Палестину

Анкара направила приглашения лидерам Саудовской Аравии, Египта, Ливии, Ливана и Иордании принять участие в митинге в поддержку Палестины в Стамбуле в субботу,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T09:19

2023-10-27T09:19

2023-10-27T09:19

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реджеп тайип эрдоган

абдель фаттах ас-сиси

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АНКАРА, 27 окт - РИА Новости. Анкара направила приглашения лидерам Саудовской Аравии, Египта, Ливии, Ливана и Иордании принять участие в митинге в поддержку Палестины в Стамбуле в субботу, пишет газета Sabah со ссылкой на источники. "Ожидается, что помимо президента Реджепа Тайипа Эрдогана также в большом митинге примут участие главы государств, чтобы привлечь внимание к злодеяниям Израиля и поддержать дело Палестины. Как стало известно, на митинг были приглашены главы иностранных государств, а также духовные лидеры. На митинг были приглашены наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, а также Ливия, Ливан и Иордания на уровне глав государств", - пишет издание, не уточнив при этом, получила ли турецкая сторона согласие лидеров на участие в митинге. Сообщается, что в митинге примут участие многие влиятельные представители СМИ, спорта, искусства, бизнеса, палестинской диаспоры. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231026/izrail-1905296810.html

https://ria.ru/20231025/khamas-1905224917.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, египет, мухаммед бен сальман, реджеп тайип эрдоган, абдель фаттах ас-сиси, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году