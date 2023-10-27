Минобороны изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
МО РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе на зону КЭР
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министерство обороны России изменило наименование зоны действия миротворцев в Нагорном Карабахе на зону Карабахского экономического района Азербайджанской Республики (КЭР), ранее она называлась зоной нагорно-карабахского конфликта.
"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики (далее – КЭР)", - говорится в бюллетене Минобороны РФ.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек.