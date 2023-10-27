https://ria.ru/20231027/mirotvortsy-1905730032.html

Минобороны изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе

Минобороны изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 27.10.2023

Минобороны изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе

Министерство обороны России изменило наименование зоны действия миротворцев в Нагорном Карабахе на зону Карабахского экономического района Азербайджанской... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T20:28

2023-10-27T20:28

2023-10-27T20:28

нагорный карабах

азербайджан

никол пашинян

ильхам алиев

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министерство обороны России изменило наименование зоны действия миротворцев в Нагорном Карабахе на зону Карабахского экономического района Азербайджанской Республики (КЭР), ранее она называлась зоной нагорно-карабахского конфликта. "Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики (далее – КЭР)", - говорится в бюллетене Минобороны РФ. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20231010/karabakh-1901800194.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

нагорный карабах

азербайджан

россия

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нагорный карабах, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, россия