https://ria.ru/20231027/lenin-1905583470.html

Голограмма Ленина выступила на съезде Комсомола

Голограмма Ленина выступила на съезде Комсомола - РИА Новости, 27.10.2023

Голограмма Ленина выступила на съезде Комсомола

Голограмма Владимира Ленина рассказала молодежи на съезде, как стать коммунистом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:29

2023-10-27T11:29

2023-10-27T11:29

политика

россия

владимир ленин (владимир ульянов)

геннадий зюганов

кпрф

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Голограмма Владимира Ленина рассказала молодежи на съезде, как стать коммунистом, передает корреспондент РИА Новости. В преддверии 105-й годовщины Ленинского Комсомола открылся VII отчетно-выборный съезд Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Российской Федерации. "Очевидно, мы должны сказать себе, что нельзя стать коммунистом не усвоив того, что накоплено человеческими знаниями. Повторяю, было бы ошибочно думать так, что достаточно усвоить коммунистические лозунги... не усвоив той суммы знаний, последствием которой явился сам коммунизм", - сказала голограмма Ленина. Выступление Ленина было встречено лозунгами из зала "Ленин! Партия! Комсомол!". Участников съезда также поприветствовал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "У нас сегодня седьмой съезд комсомола, компартия России с первого дня заботилась о том, чтобы молодежь воспитывалась в лучших традициях нашей тысячелетней державы", - отметил Зюганов. Депутат Госдумы Владимир Исаков объявил об открытии съезда. После чего прозвучал пролетарский гимн "Интернационал". В съезде принимают участие представители региональных отделений Ленинского Комсомола со всей страны, включая новые территории, молодые депутаты различного уровня. В качестве гостей на съезд были приглашены председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в ГД Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы, представители посольств, иностранные гости, представляющие молодёжные организации в своих странах.

https://ria.ru/20230713/zhirinovskiy-1883875700.html

https://ria.ru/20231021/vybory-1904342166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир ленин (владимир ульянов), геннадий зюганов, кпрф, госдума рф