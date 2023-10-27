https://ria.ru/20231027/kurort-1905705653.html

В Татарстане создают круглогодичный курорт "Казань марина"

В Татарстане создают круглогодичный курорт "Казань марина" - РИА Новости, 27.10.2023

В Татарстане создают круглогодичный курорт "Казань марина"

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по реализации проекта круглогодичного курорта "Казань марина" с объемом инвестиций более 18 миллиардов... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T18:17

2023-10-27T18:17

2023-10-27T18:21

республика татарстан

экономика

россия

лаишевский район

приволжский округ

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по реализации проекта круглогодичного курорта "Казань марина" с объемом инвестиций более 18 миллиардов рублей в Лаишевском районе республики, сообщает пресс-служба главы региона. "Мы считаем, что это очень перспективный проект, направленный на развитие внутреннего туризма. У нас в республике прекрасный климат, хорошо развита инфраструктура гостеприимства. Реализация проекта "Казань марина" будет способствовать дальнейшему увеличению туристского потока в Татарстан", - сказал Минниханов на совещании с представителями Корпорации Туризм.РФ и потенциальными инвесторами.Предполагается, что ключевым объектом для развития будущего круглогодичного курорта в акватории Волги и Камы станет яхтенная марина полного цикла, начало ее проектирования и строительства - это старт комплексной реализации проекта. По итогам мастер-планирования для инвесторов сформировано девять лотов со средствами размещения различных категорий с номерным фондом 1,25 тысячи номеров - дома на воде, видовые отели, коттеджи с видом на марину, шале, спа-комплекс, инфраструктура для пляжного и активного отдыха. Общий объем инвестиций составит более 18 миллиардов рублей, будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест. Прогнозируемый туристический поток после выхода курорта на проектную мощность составит 620 тысяч человек в год. В рамках мастер-планирования был проведен анализ земельных участков, транспортной доступности и туристического потока, разработаны градостроительная концепция проекта и перечень объектов обеспечивающей инфраструктуры, созданы фирменный стиль, дизайн-код и определена модель управления будущим круглогодичным курортом. Корпорация Туризм.РФ обозначила, что "Казань марина" потенциально станет центром межрегионального туристического маршрута "Великий Волжский путь", будет новым туристическим магнитом для гостей региона и всего Приволжского округа.

https://ria.ru/20231026/kazan-1905418956.html

https://ria.ru/20231011/fedtsentr-1902062723.html

россия

лаишевский район

приволжский округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, лаишевский район, приволжский округ, рустам минниханов