https://ria.ru/20231027/koreya-1905610306.html
Южная Корея запросила у России информацию о саммите Путина и Ким Чен Ына
Южная Корея запросила у России информацию о саммите Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 27.10.2023
Южная Корея запросила у России информацию о саммите Путина и Ким Чен Ына
Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин в ходе парламентской проверки сообщил, что Сеул запросил у Москвы информацию о недавнем саммите лидеров России... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:58
2023-10-27T12:58
2023-10-27T12:58
россия
пхеньян
сеул
южная корея
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин в ходе парламентской проверки сообщил, что Сеул запросил у Москвы информацию о недавнем саммите лидеров России и КНДР и попросил уточнить, имели ли место договоренности о передаче Пхеньяну ракетных технологий или других вооружений - что Россия уже называла беспочвенными сообщениям, сообщило агентство Рёнхап. "(Российская сторона сообщила, что) состоялся диалог по различным вопросам для укрепления дружбы и отношений между двумя странами. Детально вопросы военного сотрудничества не обсуждались... Мы попросили Россию подтвердить информацию и о части, касающейся (возможной передачи КНДР ракетных технологий)", - заявил министр, отвечая на вопросы депутатов. По его словам, до российской стороны также было доведено, что в случае реализации такого сценария Сеул не будет закрывать на это глаза. Накануне главы МИД Южной Кореи, США и Японии в совместном заявлении повторили утверждения о якобы попытках приобретения Россией военного снаряжения в КНДР, не представив конкретных примеров этому, а также завили, что внимательно следят за любыми материалами, которые РФ предоставляет Пхеньяну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что сообщений о поставках вооружений из КНДР в РФ было много и они беспочвенные. Он напомнил, что КНДР является соседом России, и Москва будет продолжать развивать отношения с Пхеньяном по всех сферах. В свою очередь в МИД Южной Кореи на просьбу РИА Новости уточнить источники, на которые опирается Сеул, делая заявления о военном сотрудничестве РФ и КНДР, посоветовали обратиться к заявлениям официального представителя ведомства. В ходе брифинга он сослался на заявления Белого дома, отметив, что "США и Южная Корея уже продолжительное время взаимодействуют по этому вопросу и его отслеживают". Подробности представитель внешнеполитического ведомства раскрывать не стал, сославшись на то, что это не подлежащие разглашению разведданные. РФ не раз опровергала бездоказательные заявления о якобы поставках вооружений КНДР. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров в интервью РИА Новости заявил, что Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии Совета безопасности ООН.
https://ria.ru/20230210/diplomatiya-1851068893.html
https://ria.ru/20230818/sanktsii-1890942033.html
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пхеньян
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россия, пхеньян, сеул, южная корея, кндр (северная корея)
Россия, Пхеньян, Сеул, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
Южная Корея запросила у России информацию о саммите Путина и Ким Чен Ына
МИД Южной Кореи запросил у России данные о предполагаемых военных связях с КНДР
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин в ходе парламентской проверки сообщил, что Сеул запросил у Москвы информацию о недавнем саммите лидеров России и КНДР и попросил уточнить, имели ли место договоренности о передаче Пхеньяну ракетных технологий или других вооружений - что Россия уже называла беспочвенными сообщениям, сообщило агентство Рёнхап.
"(Российская сторона сообщила, что) состоялся диалог по различным вопросам для укрепления дружбы и отношений между двумя странами. Детально вопросы военного сотрудничества не обсуждались... Мы попросили Россию подтвердить информацию и о части, касающейся (возможной передачи КНДР ракетных технологий)", - заявил министр, отвечая на вопросы депутатов.
Южная Корея не стала откровенно недружественной России, заявил посол
По его словам, до российской стороны также было доведено, что в случае реализации такого сценария Сеул не будет закрывать на это глаза.
Накануне главы МИД Южной Кореи
, США
и Японии
в совместном заявлении повторили утверждения о якобы попытках приобретения Россией военного снаряжения в КНДР, не представив конкретных примеров этому, а также завили, что внимательно следят за любыми материалами, которые РФ предоставляет Пхеньяну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что сообщений о поставках вооружений из КНДР в РФ было много и они беспочвенные. Он напомнил, что КНДР является соседом России, и Москва будет продолжать развивать отношения с Пхеньяном по всех сферах.
В свою очередь в МИД Южной Кореи на просьбу РИА Новости уточнить источники, на которые опирается Сеул, делая заявления о военном сотрудничестве РФ и КНДР, посоветовали обратиться к заявлениям официального представителя ведомства. В ходе брифинга он сослался на заявления Белого дома, отметив, что "США и Южная Корея уже продолжительное время взаимодействуют по этому вопросу и его отслеживают". Подробности представитель внешнеполитического ведомства раскрывать не стал, сославшись на то, что это не подлежащие разглашению разведданные.
РФ не раз опровергала бездоказательные заявления о якобы поставках вооружений КНДР. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров в интервью РИА Новости заявил, что Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии Совета безопасности ООН
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