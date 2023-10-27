https://ria.ru/20231027/kontakty-1905707149.html

Шапша: Калужская область расширила контакты со странами арабского мира

Шапша: Калужская область расширила контакты со странами арабского мира - РИА Новости, 27.10.2023

Шапша: Калужская область расширила контакты со странами арабского мира

Калужская область, в свете изменения вектора внешней торговли под влиянием санкций, расширила контакты со странами арабского мира, Индией, Китаем, Латинской... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T18:24

2023-10-27T18:24

2023-10-27T18:24

калужская область

технологии

калужская область

россия

индия

владимир путин

владислав шапша

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806475785_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_08a228b5b6aed4a2531b074f1b48e572.jpg

КАЛУГА, 27 окт – РИА Новости. Калужская область, в свете изменения вектора внешней торговли под влиянием санкций, расширила контакты со странами арабского мира, Индией, Китаем, Латинской Америкой и другими, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Правительство Калужской области информирует, что делегация региона во главе с губернатором Владиславом Шапшой участвует в международной деловой конференции и выставке InRussia в Минеральных Водах. Губернатор выступил на пленарной сессии "Международный промышленный диалог". Модератором дискуссии был директор Института Китая и современной Азии РАН, заместитель председателя президиума Национального комитета по исследованию БРИКС Кирилл Бабаев. Обратившись к Владиславу Шапше, он акцентировал внимание на формировании принципиально новой модели локализации производств. Бабаев спросил губернатора, как он видит новую модель международной промышленной кооперации в текущих реалиях, и на что в этом плане сегодня ориентируется Калужская область. По словам Владислава Шапши, регионы с развитой промышленностью не могли не почувствовать на себе те санкции и изменения, которые произошли в мире. Произошел разрыв цепочек поставок, коммуникаций, взаимосвязи, прекращение работы программного обеспечения. "Изменился вектор внешней торговли. Мы серьезно расширили контакты со странами СНГ, странами арабского мира, Индией, Китаем, Латинской Америкой. В частности, в Калужской области производят железнодорожные машины, их производители многократно увеличили поставки техники в Казахстан, Узбекистан, Индию, Гвинею", – сказал губернатор. Он констатировал, что в большем количестве стали поставляться продукты питания в Китай, Казахстан, Бразилию, Корею, Турцию. А завод Калужский "Кристалл" первым в стране получил право на производство текилы - до этого Мексика такого права никому не давала, подчеркнул губернатор. "Другим становится международное технологическое сотрудничество. Компания с мировым именем из Арабских Эмиратов (DP World) займётся в нашем регионе расширением логистической инфраструктуры", - рассказал Шапша. Губернатор отметил, что важным фактором успеха станет перезапуск автомобильных заводов. С новыми партнерами уже проведена большая работа. Новые машины начнут производить уже в этом году. В меньшей степени, по словам главы Калужской области, почувствовала на себе разрыв логистических цепочек фармация. Интерес к организации новых производств по-прежнему высокий. Среди последних заявок – предложение о сотрудничестве со стороны индийских компаний. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231024/servis-dizayn-1905025261.html

https://ria.ru/20231024/kaluga-1904964897.html

https://ria.ru/20231019/byudzhet-1903938262.html

калужская область

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, калужская область, россия, индия, владимир путин, владислав шапша, российская академия наук, брикс, снг