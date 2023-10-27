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Шапша: Калужская область расширила контакты со странами арабского мира - РИА Новости, 27.10.2023
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Калужская область
 
18:24 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/kontakty-1905707149.html
Шапша: Калужская область расширила контакты со странами арабского мира
Шапша: Калужская область расширила контакты со странами арабского мира - РИА Новости, 27.10.2023
Шапша: Калужская область расширила контакты со странами арабского мира
Калужская область, в свете изменения вектора внешней торговли под влиянием санкций, расширила контакты со странами арабского мира, Индией, Китаем, Латинской... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:24
2023-10-27T18:24
калужская область
технологии
калужская область
россия
индия
владимир путин
владислав шапша
российская академия наук
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КАЛУГА, 27 окт – РИА Новости. Калужская область, в свете изменения вектора внешней торговли под влиянием санкций, расширила контакты со странами арабского мира, Индией, Китаем, Латинской Америкой и другими, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Правительство Калужской области информирует, что делегация региона во главе с губернатором Владиславом Шапшой участвует в международной деловой конференции и выставке InRussia в Минеральных Водах. Губернатор выступил на пленарной сессии "Международный промышленный диалог". Модератором дискуссии был директор Института Китая и современной Азии РАН, заместитель председателя президиума Национального комитета по исследованию БРИКС Кирилл Бабаев. Обратившись к Владиславу Шапше, он акцентировал внимание на формировании принципиально новой модели локализации производств. Бабаев спросил губернатора, как он видит новую модель международной промышленной кооперации в текущих реалиях, и на что в этом плане сегодня ориентируется Калужская область. По словам Владислава Шапши, регионы с развитой промышленностью не могли не почувствовать на себе те санкции и изменения, которые произошли в мире. Произошел разрыв цепочек поставок, коммуникаций, взаимосвязи, прекращение работы программного обеспечения. "Изменился вектор внешней торговли. Мы серьезно расширили контакты со странами СНГ, странами арабского мира, Индией, Китаем, Латинской Америкой. В частности, в Калужской области производят железнодорожные машины, их производители многократно увеличили поставки техники в Казахстан, Узбекистан, Индию, Гвинею", – сказал губернатор. Он констатировал, что в большем количестве стали поставляться продукты питания в Китай, Казахстан, Бразилию, Корею, Турцию. А завод Калужский "Кристалл" первым в стране получил право на производство текилы - до этого Мексика такого права никому не давала, подчеркнул губернатор. "Другим становится международное технологическое сотрудничество. Компания с мировым именем из Арабских Эмиратов (DP World) займётся в нашем регионе расширением логистической инфраструктуры", - рассказал Шапша. Губернатор отметил, что важным фактором успеха станет перезапуск автомобильных заводов. С новыми партнерами уже проведена большая работа. Новые машины начнут производить уже в этом году. В меньшей степени, по словам главы Калужской области, почувствовала на себе разрыв логистических цепочек фармация. Интерес к организации новых производств по-прежнему высокий. Среди последних заявок – предложение о сотрудничестве со стороны индийских компаний. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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технологии, калужская область, россия, индия, владимир путин, владислав шапша, российская академия наук, брикс, снг
Калужская область, Технологии, Калужская область, Россия, Индия, Владимир Путин, Владислав Шапша, Российская академия наук, БРИКС, СНГ

Шапша: Калужская область расширила контакты со странами арабского мира

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша . Архивное фото
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КАЛУГА, 27 окт – РИА Новости. Калужская область, в свете изменения вектора внешней торговли под влиянием санкций, расширила контакты со странами арабского мира, Индией, Китаем, Латинской Америкой и другими, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Правительство Калужской области информирует, что делегация региона во главе с губернатором Владиславом Шапшой участвует в международной деловой конференции и выставке InRussia в Минеральных Водах.
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Губернатор выступил на пленарной сессии "Международный промышленный диалог". Модератором дискуссии был директор Института Китая и современной Азии РАН, заместитель председателя президиума Национального комитета по исследованию БРИКС Кирилл Бабаев. Обратившись к Владиславу Шапше, он акцентировал внимание на формировании принципиально новой модели локализации производств. Бабаев спросил губернатора, как он видит новую модель международной промышленной кооперации в текущих реалиях, и на что в этом плане сегодня ориентируется Калужская область.
По словам Владислава Шапши, регионы с развитой промышленностью не могли не почувствовать на себе те санкции и изменения, которые произошли в мире. Произошел разрыв цепочек поставок, коммуникаций, взаимосвязи, прекращение работы программного обеспечения.
«
"Изменился вектор внешней торговли. Мы серьезно расширили контакты со странами СНГ, странами арабского мира, Индией, Китаем, Латинской Америкой. В частности, в Калужской области производят железнодорожные машины, их производители многократно увеличили поставки техники в Казахстан, Узбекистан, Индию, Гвинею", – сказал губернатор.
Он констатировал, что в большем количестве стали поставляться продукты питания в Китай, Казахстан, Бразилию, Корею, Турцию. А завод Калужский "Кристалл" первым в стране получил право на производство текилы - до этого Мексика такого права никому не давала, подчеркнул губернатор.
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"Другим становится международное технологическое сотрудничество. Компания с мировым именем из Арабских Эмиратов (DP World) займётся в нашем регионе расширением логистической инфраструктуры", - рассказал Шапша.
Губернатор отметил, что важным фактором успеха станет перезапуск автомобильных заводов. С новыми партнерами уже проведена большая работа. Новые машины начнут производить уже в этом году.
В меньшей степени, по словам главы Калужской области, почувствовала на себе разрыв логистических цепочек фармация. Интерес к организации новых производств по-прежнему высокий. Среди последних заявок – предложение о сотрудничестве со стороны индийских компаний.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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