Шапша: Калужская область расширила контакты со странами арабского мира
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша . Архивное фото
КАЛУГА, 27 окт – РИА Новости. Калужская область, в свете изменения вектора внешней торговли под влиянием санкций, расширила контакты со странами арабского мира, Индией, Китаем, Латинской Америкой и другими, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Правительство Калужской области информирует, что делегация региона во главе с губернатором Владиславом Шапшой участвует в международной деловой конференции и выставке InRussia в Минеральных Водах.
Губернатор выступил на пленарной сессии "Международный промышленный диалог". Модератором дискуссии был директор Института Китая и современной Азии РАН, заместитель председателя президиума Национального комитета по исследованию БРИКС Кирилл Бабаев. Обратившись к Владиславу Шапше, он акцентировал внимание на формировании принципиально новой модели локализации производств. Бабаев спросил губернатора, как он видит новую модель международной промышленной кооперации в текущих реалиях, и на что в этом плане сегодня ориентируется Калужская область.
По словам Владислава Шапши, регионы с развитой промышленностью не могли не почувствовать на себе те санкции и изменения, которые произошли в мире. Произошел разрыв цепочек поставок, коммуникаций, взаимосвязи, прекращение работы программного обеспечения.
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"Изменился вектор внешней торговли. Мы серьезно расширили контакты со странами СНГ, странами арабского мира, Индией, Китаем, Латинской Америкой. В частности, в Калужской области производят железнодорожные машины, их производители многократно увеличили поставки техники в Казахстан, Узбекистан, Индию, Гвинею", – сказал губернатор.
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"Другим становится международное технологическое сотрудничество. Компания с мировым именем из Арабских Эмиратов (DP World) займётся в нашем регионе расширением логистической инфраструктуры", - рассказал Шапша.
Губернатор отметил, что важным фактором успеха станет перезапуск автомобильных заводов. С новыми партнерами уже проведена большая работа. Новые машины начнут производить уже в этом году.
В меньшей степени, по словам главы Калужской области, почувствовала на себе разрыв логистических цепочек фармация. Интерес к организации новых производств по-прежнему высокий. Среди последних заявок – предложение о сотрудничестве со стороны индийских компаний.
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