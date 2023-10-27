Рейтинг@Mail.ru
Китайских туристов повезут на Северный полюс на российском атомоходе - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:20 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/knr-1905578967.html
Китайских туристов повезут на Северный полюс на российском атомоходе
Китайских туристов повезут на Северный полюс на российском атомоходе - РИА Новости, 27.10.2023
Китайских туристов повезут на Северный полюс на российском атомоходе
Группа туристов из Китая летом 2024 года отправится в круиз на Северный полюс на флагмане атомного ледокольного флота России "50 лет Победы", рассказал РИА... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:20
2023-10-27T11:20
туризм
новости - туризм
китай
россия
северный полюс
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813827624_0:358:1921:1438_1920x0_80_0_0_96b6a5374467b665fa6abf021b50e5c0.jpg
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Группа туристов из Китая летом 2024 года отправится в круиз на Северный полюс на флагмане атомного ледокольного флота России "50 лет Победы", рассказал РИА Новости основатель Клуба полярных путешествий Николай Савельев. "Летом 2024 года на Северный полюс будет организовано три рейса. Один только с российскими туристами, второй комбинированный – россияне и китайцы, а третий полностью китайский. Последний – это совместный проект Русского и Китайского географических обществ, он больше научный, а мы его технически обеспечиваем", – рассказал Савельев. Он уточнил, что все рейсы будут осуществлены на российском атомном ледоколе "50 лет Победы". "Первый рейс на Северный полюс уже практически полностью заполнен, осталось три-четыре каюты. Второй – на 80 процентов, а третий пока в процессе, на нем ожидается порядка 120 граждан Китая", – уточнил собеседник агентства. Савельев сообщил, что круиз на Северный полюс длится 12 дней с отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга до Мурманска, а оттуда на атомоходе до самой северной вершины планеты. Рейсы русскоязычных групп запланированы на 3-15 июля и на 14-26 июля. Основатель Клуба также рассказал, что этим летом на Северный полюс был реализован один рейс, он полностью состоял из российских туристов, а в 2022 году туда было осуществлено два рейса, заполненные россиянами.Клуб полярных путешествий существует уже 25 лет и на сегодняшний день является единственным в мире, организующим путешествия к Северному полюсу на атомном ледоколе. Для этого клуб фрахтует "50 лет Победы".
https://ria.ru/20230829/shpitsbergen-1892726278.html
китай
россия
северный полюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813827624_3:0:1920:1438_1920x0_80_0_0_8d2379fae4a445dcfe46065340870324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, китай, россия, северный полюс, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Китай, Россия, Северный полюс, Туризм
Китайских туристов повезут на Северный полюс на российском атомоходе

Туристы из КНР следующим летом поедут на Северный полюс на российском атомоходе

© Фото : Дмитрий КохАтомный ледокол "50 лет Победы". Северный полюс
Атомный ледокол 50 лет Победы. Северный полюс - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Дмитрий Кох
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Группа туристов из Китая летом 2024 года отправится в круиз на Северный полюс на флагмане атомного ледокольного флота России "50 лет Победы", рассказал РИА Новости основатель Клуба полярных путешествий Николай Савельев.
"Летом 2024 года на Северный полюс будет организовано три рейса. Один только с российскими туристами, второй комбинированный – россияне и китайцы, а третий полностью китайский. Последний – это совместный проект Русского и Китайского географических обществ, он больше научный, а мы его технически обеспечиваем", – рассказал Савельев.
Он уточнил, что все рейсы будут осуществлены на российском атомном ледоколе "50 лет Победы". "Первый рейс на Северный полюс уже практически полностью заполнен, осталось три-четыре каюты. Второй – на 80 процентов, а третий пока в процессе, на нем ожидается порядка 120 граждан Китая", – уточнил собеседник агентства.
Савельев сообщил, что круиз на Северный полюс длится 12 дней с отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга до Мурманска, а оттуда на атомоходе до самой северной вершины планеты. Рейсы русскоязычных групп запланированы на 3-15 июля и на 14-26 июля.
Основатель Клуба также рассказал, что этим летом на Северный полюс был реализован один рейс, он полностью состоял из российских туристов, а в 2022 году туда было осуществлено два рейса, заполненные россиянами.
Клуб полярных путешествий существует уже 25 лет и на сегодняшний день является единственным в мире, организующим путешествия к Северному полюсу на атомном ледоколе. Для этого клуб фрахтует "50 лет Победы".
Здания в городе Пирамида на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
На российском Шпицбергене рассказали о планах по развитию туризма
29 августа, 03:25
 
ТуризмНовости - ТуризмКитайРоссияСеверный полюсТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала