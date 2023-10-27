https://ria.ru/20231027/knr-1905578967.html

Китайских туристов повезут на Северный полюс на российском атомоходе

Китайских туристов повезут на Северный полюс на российском атомоходе - РИА Новости, 27.10.2023

Китайских туристов повезут на Северный полюс на российском атомоходе

Группа туристов из Китая летом 2024 года отправится в круиз на Северный полюс на флагмане атомного ледокольного флота России "50 лет Победы", рассказал РИА... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:20

2023-10-27T11:20

2023-10-27T11:20

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Группа туристов из Китая летом 2024 года отправится в круиз на Северный полюс на флагмане атомного ледокольного флота России "50 лет Победы", рассказал РИА Новости основатель Клуба полярных путешествий Николай Савельев. "Летом 2024 года на Северный полюс будет организовано три рейса. Один только с российскими туристами, второй комбинированный – россияне и китайцы, а третий полностью китайский. Последний – это совместный проект Русского и Китайского географических обществ, он больше научный, а мы его технически обеспечиваем", – рассказал Савельев. Он уточнил, что все рейсы будут осуществлены на российском атомном ледоколе "50 лет Победы". "Первый рейс на Северный полюс уже практически полностью заполнен, осталось три-четыре каюты. Второй – на 80 процентов, а третий пока в процессе, на нем ожидается порядка 120 граждан Китая", – уточнил собеседник агентства. Савельев сообщил, что круиз на Северный полюс длится 12 дней с отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга до Мурманска, а оттуда на атомоходе до самой северной вершины планеты. Рейсы русскоязычных групп запланированы на 3-15 июля и на 14-26 июля. Основатель Клуба также рассказал, что этим летом на Северный полюс был реализован один рейс, он полностью состоял из российских туристов, а в 2022 году туда было осуществлено два рейса, заполненные россиянами.Клуб полярных путешествий существует уже 25 лет и на сегодняшний день является единственным в мире, организующим путешествия к Северному полюсу на атомном ледоколе. Для этого клуб фрахтует "50 лет Победы".

https://ria.ru/20230829/shpitsbergen-1892726278.html

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