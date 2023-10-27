Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС заявило о невозможности насильственного перемещения жителей из Газы - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/khamas-1905664406.html
ХАМАС заявило о невозможности насильственного перемещения жителей из Газы
ХАМАС заявило о невозможности насильственного перемещения жителей из Газы - РИА Новости, 27.10.2023
ХАМАС заявило о невозможности насильственного перемещения жителей из Газы
План по насильственному перемещению палестинцев из сектора Газа на соседний египетский полуостров Синай неосуществим, заявил в интервью РИА Новости член... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:36
2023-10-27T15:36
израиль
в мире
муса абу марзук
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902791948_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_d91959f52e0e25886dd90944264d7807.jpg
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. План по насильственному перемещению палестинцев из сектора Газа на соседний египетский полуостров Синай неосуществим, заявил в интервью РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешней политике движения ХАМАС Муса Абу Марзук. "Они (Израиль –ред.) проиграли битву на границах с Газой, и сейчас они также проиграли битву за насильственное перемещение. В первой битве Запад бросился их поддерживать, а во второй битве они вступили в противостояние со всем регионом, так как регион однозначно пострадает от насильственного перемещения", - сказал Абу Марзук. Армия обороны Израиля ранее призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа в южном направлении "в целях обеспечения собственной безопасности и защиты". Позднее Израиль заявил, что требует не выселения палестинцев, а их перемещения на юг анклава на время операции против движения ХАМАС.
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902791948_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_9f409cd23d05f7e3841a7485679b132e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Муса Абу Марзук, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС заявило о невозможности насильственного перемещения жителей из Газы

ХАМАС: план насильственного перемещения палестинцев из Газы на Синай невыполним

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа
Последствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. План по насильственному перемещению палестинцев из сектора Газа на соседний египетский полуостров Синай неосуществим, заявил в интервью РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешней политике движения ХАМАС Муса Абу Марзук.
"Они (Израиль –ред.) проиграли битву на границах с Газой, и сейчас они также проиграли битву за насильственное перемещение. В первой битве Запад бросился их поддерживать, а во второй битве они вступили в противостояние со всем регионом, так как регион однозначно пострадает от насильственного перемещения", - сказал Абу Марзук.
Армия обороны Израиля ранее призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа в южном направлении "в целях обеспечения собственной безопасности и защиты". Позднее Израиль заявил, что требует не выселения палестинцев, а их перемещения на юг анклава на время операции против движения ХАМАС.
Эвакуация населения сектора Газа
16 октября, 18:17
Инфографика
Эвакуация населения сектора ГазаПосмотреть
 
ИзраильВ миреМуса Абу МарзукХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала