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ХАМАС заявило о невозможности насильственного перемещения жителей из Газы

ХАМАС заявило о невозможности насильственного перемещения жителей из Газы - РИА Новости, 27.10.2023

ХАМАС заявило о невозможности насильственного перемещения жителей из Газы

План по насильственному перемещению палестинцев из сектора Газа на соседний египетский полуостров Синай неосуществим, заявил в интервью РИА Новости член... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:36

2023-10-27T15:36

2023-10-27T15:36

израиль

в мире

муса абу марзук

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. План по насильственному перемещению палестинцев из сектора Газа на соседний египетский полуостров Синай неосуществим, заявил в интервью РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешней политике движения ХАМАС Муса Абу Марзук. "Они (Израиль –ред.) проиграли битву на границах с Газой, и сейчас они также проиграли битву за насильственное перемещение. В первой битве Запад бросился их поддерживать, а во второй битве они вступили в противостояние со всем регионом, так как регион однозначно пострадает от насильственного перемещения", - сказал Абу Марзук. Армия обороны Израиля ранее призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа в южном направлении "в целях обеспечения собственной безопасности и защиты". Позднее Израиль заявил, что требует не выселения палестинцев, а их перемещения на юг анклава на время операции против движения ХАМАС.

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израиль, в мире, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году