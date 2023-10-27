https://ria.ru/20231027/khamas-1905658306.html

В ХАМАС прокомментировали запрос России по заложникам

В ХАМАС прокомментировали запрос России по заложникам - РИА Новости, 27.10.2023

В ХАМАС прокомментировали запрос России по заложникам

Палестинское движение ХАМАС относится к запросу России об освобождении заложников с гражданством РФ из сектора Газа "более положительно и внимательно", чем к... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:15

2023-10-27T15:15

2023-10-27T15:15

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС относится к запросу России об освобождении заложников с гражданством РФ из сектора Газа "более положительно и внимательно", чем к другим, заявил в интервью РИА Новости член политбюро движения ХАМАС, глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук. "Большинство израильтян являются обладателями каких-то еще гражданств: России, США, Франции, Испании, Италии, и многие страны обращались к нам с просьбой в отношении их граждан, удерживаемых в секторе Газа, в том числе русские друзья. К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим, в силу характера отношений с Россией", - сказал Абу Марзук. При этом он подчеркнул, что ХАМАС рассматривает удерживаемых заложников в первую очередь как израильтян, а не как граждан тех стран, откуда они прибыли. "Мы не захватывали русского, француза, американца или кого-либо из иностранцев. Все захваченные для нас - израильтяне, хотя и идет апелляция к их основным гражданствам в надежде, что это их спасет", - пояснил он.

https://ria.ru/20231027/izrail-1905600151.html

https://ria.ru/20231027/zhurnalisty-1905536863.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, сша, франция, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году