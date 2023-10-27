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ХАМАС обсудило в Москве будущее региона, заявили в движении - РИА Новости, 27.10.2023
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14:31 27.10.2023 (обновлено: 14:45 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/khamas-1905645949.html
ХАМАС обсудило в Москве будущее региона, заявили в движении
ХАМАС обсудило в Москве будущее региона, заявили в движении - РИА Новости, 27.10.2023
ХАМАС обсудило в Москве будущее региона, заявили в движении
Представители делегации палестинского движения ХАМАС обсудили во время визита в Москву будущее региона, отличное от того, "которое рисуют США", сообщил в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:31
2023-10-27T14:45
в мире
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москва
америка
муса абу марзук
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Представители делегации палестинского движения ХАМАС обсудили во время визита в Москву будущее региона, отличное от того, "которое рисуют США", сообщил в интервью РИА Новости член политбюро движения ХАМАС, глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук. "Мы приехали в Москву по приглашению МИД России... Мы провели встречи в министерстве иностранных дел, обсудили все, что касается палестинской проблемы, как вместе определим будущее для всего региона и человечества, отличное от того будущего, которое рисуют США", - сказал Абу Марзук. По его мнению, приглашение в адрес ХАМАС посетить Россию во время нынешнего конфликта "стало посланием всему миру, что Россия считает движение ХАМАС не террористическим, освободительным, которое отстаивает интересы своего народа, ведет войну за справедливость". "Эту войну начал Запад, Америка, Великобритания и Франция, а Израиль создал все условия для этой войны своими действиями в отношении Иерусалима, на Западном берегу Иордана, блокадой Газы и отношением к палестинским узникам", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231027/khamas-1905606998.html
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в мире, россия, москва, америка, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Москва, Америка, Муса Абу Марзук, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС обсудило в Москве будущее региона, заявили в движении

ХАМАС обсудило в Москве будущее региона, отличное от того, "которое рисуют США"

© Фото : Telegram-канал движения ХАМАСЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов (в центре) и член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук (справа) во время встречи в Москве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов (в центре) и член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук (справа) во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Telegram-канал движения ХАМАС
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов (в центре) и член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук (справа) во время встречи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Представители делегации палестинского движения ХАМАС обсудили во время визита в Москву будущее региона, отличное от того, "которое рисуют США", сообщил в интервью РИА Новости член политбюро движения ХАМАС, глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук.
"Мы приехали в Москву по приглашению МИД России... Мы провели встречи в министерстве иностранных дел, обсудили все, что касается палестинской проблемы, как вместе определим будущее для всего региона и человечества, отличное от того будущего, которое рисуют США", - сказал Абу Марзук.
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По его мнению, приглашение в адрес ХАМАС посетить Россию во время нынешнего конфликта "стало посланием всему миру, что Россия считает движение ХАМАС не террористическим, освободительным, которое отстаивает интересы своего народа, ведет войну за справедливость".
"Эту войну начал Запад, Америка, Великобритания и Франция, а Израиль создал все условия для этой войны своими действиями в отношении Иерусалима, на Западном берегу Иордана, блокадой Газы и отношением к палестинским узникам", - отметил собеседник агентства.
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В миреРоссияМоскваАмерикаМуса Абу МарзукХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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