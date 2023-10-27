https://ria.ru/20231027/khamas-1905645949.html

ХАМАС обсудило в Москве будущее региона, заявили в движении

ХАМАС обсудило в Москве будущее региона, заявили в движении - РИА Новости, 27.10.2023

ХАМАС обсудило в Москве будущее региона, заявили в движении

Представители делегации палестинского движения ХАМАС обсудили во время визита в Москву будущее региона, отличное от того, "которое рисуют США", сообщил в... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:31

2023-10-27T14:31

2023-10-27T14:45

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Представители делегации палестинского движения ХАМАС обсудили во время визита в Москву будущее региона, отличное от того, "которое рисуют США", сообщил в интервью РИА Новости член политбюро движения ХАМАС, глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук. "Мы приехали в Москву по приглашению МИД России... Мы провели встречи в министерстве иностранных дел, обсудили все, что касается палестинской проблемы, как вместе определим будущее для всего региона и человечества, отличное от того будущего, которое рисуют США", - сказал Абу Марзук. По его мнению, приглашение в адрес ХАМАС посетить Россию во время нынешнего конфликта "стало посланием всему миру, что Россия считает движение ХАМАС не террористическим, освободительным, которое отстаивает интересы своего народа, ведет войну за справедливость". "Эту войну начал Запад, Америка, Великобритания и Франция, а Израиль создал все условия для этой войны своими действиями в отношении Иерусалима, на Западном берегу Иордана, блокадой Газы и отношением к палестинским узникам", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231027/khamas-1905606998.html

https://ria.ru/20231027/khamas-1905606177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, америка, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году