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В ООН обвинили Израиль и ХАМАС в военных преступлениях - РИА Новости, 27.10.2023
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12:24 27.10.2023 (обновлено: 14:05 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/izrail-1905600151.html
В ООН обвинили Израиль и ХАМАС в военных преступлениях
В ООН обвинили Израиль и ХАМАС в военных преступлениях - РИА Новости, 27.10.2023
В ООН обвинили Израиль и ХАМАС в военных преступлениях
Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани назвала военным преступлением блокаду и бомбардировки населенных РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:24
2023-10-27T14:05
в мире
оон
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
равина шамдасани
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ЖЕНЕВА, 27 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани назвала военным преступлением блокаду и бомбардировки населенных районов сектора Газа, а также ракетные обстрелы Израиля и захват заложников членами палестинского движения ХАМАС."Для 2,2 миллиона человек, запертых в Газе, которые подвергаются коллективному наказанию, разворачивается гуманитарная катастрофа. Коллективное наказание — это военное преступление", — заявила она.Представитель УВКПЧ пояснила, что коллективное наказание выражается в отключении воды, блокаде поставок продовольствия, топлива и электричества. Нехватка топлива уже привела к закрытию больниц и пекарен. Вдобавок люди вынуждены жить в переполненных приютах с плохими санитарными условиями и небезопасной питьевой водой, что создает угрозу вспышки заболеваний.Шамдасани добавила, что принуждение людей к эвакуации на юг Газы, в том числе в такие места, как "обозначенный Израилем район" Аль-Маваси, и в условиях полной осады "вызывает серьезные опасения" по поводу насильственного перемещения, которое тоже классифицируется как военное преступление."Несмотря на неоднократные приказы жителям северной части Газы перебираться на юг, предполагающие, что там безопасно, удары израильских войск по двум южным мухафазам и cредней части Газы в последние дни усилились. Тем временем продолжаются массированные удары по северным общинам, в том числе по городу Газа. В Газе нигде не безопасно", — отметила пресс-секретарь организации.Она подчеркнула, что захват ХАМАС гражданских лиц в заложники и ракетные обстрелы Израиля также приравниваются к военным преступлениям.Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа после беспрецедентной по масштабу атаки с территории, контролируемой бойцами ХАМАС. Нападение включало в себя ракетные атаки, а также наземные вылазки в южные районы еврейского государства. Израильские военные в ответ начали операцию "Железные мечи", в течение нескольких дней взяли под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и стали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.Единственным доступным маршрутом для гуманитарных грузов остается КПП "Рафах" — пограничный переход между Египтом и Газой. Однако пока израильские военные пропустили всего четыре конвоя с продуктами и медикаментами для населения анклава. Первые два конвоя прибыли на прошлой неделе, третий — в понедельник. Всего выполнено более 30 рейсов.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, оон, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, равина шамдасани
В мире, ООН, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Равина Шамдасани
В ООН обвинили Израиль и ХАМАС в военных преступлениях

УВКПЧ ООН: Израиль и ХАМАС совершают военные преступления в Газе

© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTДым над северной частью сектора Газа
Дым над северной частью сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
Дым над северной частью сектора Газа
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 27 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани назвала военным преступлением блокаду и бомбардировки населенных районов сектора Газа, а также ракетные обстрелы Израиля и захват заложников членами палестинского движения ХАМАС.
"Для 2,2 миллиона человек, запертых в Газе, которые подвергаются коллективному наказанию, разворачивается гуманитарная катастрофа. Коллективное наказание — это военное преступление", — заявила она.
Израильские удары по сектору Газа
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
1 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 12
© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

Авиаудар Израиля по Национальному банку в городе Газа

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT
3 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

Обломки зданий, разрушенных в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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4 из 12
© AP Photo / Yousef Masoud

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

Последствия авиаударов Израиля в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газа

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

© AP Photo / Yousef Masoud
5 из 12
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
6 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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7 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Обстрел зданий в палестинском городе Газа

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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8 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

© AP Photo / Fatima Shbair
9 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
10 из 12
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
11 из 12
© AP Photo / Adel Hana

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

© AP Photo / Adel Hana
12 из 12

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
1 из 12

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 12

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT
3 из 12

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
4 из 12

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

© AP Photo / Yousef Masoud
5 из 12

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
6 из 12

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
7 из 12

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
8 из 12

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

© AP Photo / Fatima Shbair
9 из 12

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
10 из 12

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
11 из 12

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

© AP Photo / Adel Hana
12 из 12
Представитель УВКПЧ пояснила, что коллективное наказание выражается в отключении воды, блокаде поставок продовольствия, топлива и электричества. Нехватка топлива уже привела к закрытию больниц и пекарен. Вдобавок люди вынуждены жить в переполненных приютах с плохими санитарными условиями и небезопасной питьевой водой, что создает угрозу вспышки заболеваний.

По данным органов здравоохранения Газы на четверг, в анклаве погибли более семи тысяч человек.

Шамдасани добавила, что принуждение людей к эвакуации на юг Газы, в том числе в такие места, как "обозначенный Израилем район" Аль-Маваси, и в условиях полной осады "вызывает серьезные опасения" по поводу насильственного перемещения, которое тоже классифицируется как военное преступление.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
"Несмотря на неоднократные приказы жителям северной части Газы перебираться на юг, предполагающие, что там безопасно, удары израильских войск по двум южным мухафазам и cредней части Газы в последние дни усилились. Тем временем продолжаются массированные удары по северным общинам, в том числе по городу Газа. В Газе нигде не безопасно", — отметила пресс-секретарь организации.
Она подчеркнула, что захват ХАМАС гражданских лиц в заложники и ракетные обстрелы Израиля также приравниваются к военным преступлениям.
Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа после беспрецедентной по масштабу атаки с территории, контролируемой бойцами ХАМАС. Нападение включало в себя ракетные атаки, а также наземные вылазки в южные районы еврейского государства. Израильские военные в ответ начали операцию "Железные мечи", в течение нескольких дней взяли под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и стали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
Единственным доступным маршрутом для гуманитарных грузов остается КПП "Рафах" — пограничный переход между Египтом и Газой. Однако пока израильские военные пропустили всего четыре конвоя с продуктами и медикаментами для населения анклава. Первые два конвоя прибыли на прошлой неделе, третий — в понедельник. Всего выполнено более 30 рейсов.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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