https://ria.ru/20231027/izrail-1905600151.html

В ООН обвинили Израиль и ХАМАС в военных преступлениях

В ООН обвинили Израиль и ХАМАС в военных преступлениях - РИА Новости, 27.10.2023

В ООН обвинили Израиль и ХАМАС в военных преступлениях

Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани назвала военным преступлением блокаду и бомбардировки населенных РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:24

2023-10-27T12:24

2023-10-27T14:05

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

равина шамдасани

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ЖЕНЕВА, 27 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани назвала военным преступлением блокаду и бомбардировки населенных районов сектора Газа, а также ракетные обстрелы Израиля и захват заложников членами палестинского движения ХАМАС."Для 2,2 миллиона человек, запертых в Газе, которые подвергаются коллективному наказанию, разворачивается гуманитарная катастрофа. Коллективное наказание — это военное преступление", — заявила она.Представитель УВКПЧ пояснила, что коллективное наказание выражается в отключении воды, блокаде поставок продовольствия, топлива и электричества. Нехватка топлива уже привела к закрытию больниц и пекарен. Вдобавок люди вынуждены жить в переполненных приютах с плохими санитарными условиями и небезопасной питьевой водой, что создает угрозу вспышки заболеваний.Шамдасани добавила, что принуждение людей к эвакуации на юг Газы, в том числе в такие места, как "обозначенный Израилем район" Аль-Маваси, и в условиях полной осады "вызывает серьезные опасения" по поводу насильственного перемещения, которое тоже классифицируется как военное преступление."Несмотря на неоднократные приказы жителям северной части Газы перебираться на юг, предполагающие, что там безопасно, удары израильских войск по двум южным мухафазам и cредней части Газы в последние дни усилились. Тем временем продолжаются массированные удары по северным общинам, в том числе по городу Газа. В Газе нигде не безопасно", — отметила пресс-секретарь организации.Она подчеркнула, что захват ХАМАС гражданских лиц в заложники и ракетные обстрелы Израиля также приравниваются к военным преступлениям.Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа после беспрецедентной по масштабу атаки с территории, контролируемой бойцами ХАМАС. Нападение включало в себя ракетные атаки, а также наземные вылазки в южные районы еврейского государства. Израильские военные в ответ начали операцию "Железные мечи", в течение нескольких дней взяли под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и стали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.Единственным доступным маршрутом для гуманитарных грузов остается КПП "Рафах" — пограничный переход между Египтом и Газой. Однако пока израильские военные пропустили всего четыре конвоя с продуктами и медикаментами для населения анклава. Первые два конвоя прибыли на прошлой неделе, третий — в понедельник. Всего выполнено более 30 рейсов.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, равина шамдасани