https://ria.ru/20231027/gospabliki-1905688104.html

В Минцифры заявили о значительном росте числа госпабликов

В Минцифры заявили о значительном росте числа госпабликов - РИА Новости, 27.10.2023

В Минцифры заявили о значительном росте числа госпабликов

Количество госпабликов - официальных страниц органов власти в соцсетях - выросло с 13 тысяч до 170 тысяч сообществ, заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:57

2023-10-27T16:57

2023-10-27T16:57

общество

технологии

россия

новосибирская область

олег качанов

владимир кириенко

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Количество госпабликов - официальных страниц органов власти в соцсетях - выросло с 13 тысяч до 170 тысяч сообществ, заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов, его слова передает пресс-служба министерства. "Замглавы Минцифры России Олег Качанов выступил на форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирской области и рассказал про первый год работы госпабликов — официальных страниц органов власти в соцсетях... За год сформирована уникальная система цифровых представительств органов власти и организаций; госпаблики стали мощным информационным каналом — количество сообществ выросло с 13 тысяч до 173 тысяч", - говорится в сообщении. Там же отмечается, что уникальная аудитория госпабликов составляет почти 46 миллионов пользователей, каждый день на страницах организаций размещается более 1 миллиона публикаций. "Благодаря интеграции госпабликов с платформой Госвеб, администраторы страниц смогут в один клик размещать новость не только в соцсетях, но и на сайте организации", - уточнили в Минцифры. В декабре 2022 года глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что в России функционируют более 130 тысяч страниц в социальных сетях ведомств и подведомственных учреждений. Основной площадкой для ведения госпабликов стала социальная сеть ВКонтакте, ежемесячная аудитория которой составляет порядка 100 миллионов пользователей. В сентябре глава холдинга VK Владимир Кириенко в своем выступлении на "Форуме социальных инициатив регионов" сообщил, что на официальные страницы государственных органов в социальных сетях VK. По его словам, большой популярностью пользуются паблики школ и больниц. В них можно узнать актуальную информацию, а также посмотреть интересный контент, записаться на прием или увидеть, как живут дети-школьники. Всего, по словам Кириенко, в VK создали более 170 тысяч официальных страниц учреждений.

https://ria.ru/20221213/pabliki-1838283299.html

https://ria.ru/20231026/shadaev-1905399252.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, новосибирская область, олег качанов, владимир кириенко, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)