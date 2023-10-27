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В ГД предложили запретить использовать мобильные на уроках в личных целях - РИА Новости, 27.10.2023
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16:25 27.10.2023 (обновлено: 17:24 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/gosduma-1905678125.html
В ГД предложили запретить использовать мобильные на уроках в личных целях
В ГД предложили запретить использовать мобильные на уроках в личных целях - РИА Новости, 27.10.2023
В ГД предложили запретить использовать мобильные на уроках в личных целях
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается запретить школьникам использовать смартфон на уроках в личных целях, документ доступен в думской... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:25
2023-10-27T17:24
госдума рф
общество
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается запретить школьникам использовать смартфон на уроках в личных целях, документ доступен в думской электронной базе."Устанавливается, что во время их проведения использование средств связи для обучающихся не допускается. Исключение составят предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников", — говорится в пояснительной записке.Как отмечается, это позволит "минимизировать факторы отвлечения внимания" детей.Ранее одна из авторов законопроекта, председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова пояснила, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике.&quot;Как это будет в деталях — в школах решат сами. Будут ли гаджеты храниться в шкафчиках, в коробочках, в столах, в портфелях или вообще не будут приноситься школу, будут решать родители вместе с педагогами&quot;, — сказала депутат.Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркнул, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.Мера входит в комплекс изменений в федеральный закон "Об образовании". Авторами коллективной инициативы указаны двадцать депутатов разных фракций и два сенатора.В пояснительной записке также говорится, что новации позволят устранить "имевшиеся ранее диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия".Кроме того, как пишут авторы законопроекта, изменения усиливают "главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания".
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госдума рф, общество, социальный навигатор, сн_образование
Госдума РФ, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
В ГД предложили запретить использовать мобильные на уроках в личных целях

В ГД предложили использовать смартфон в школах только в экстренных случаях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУченики перед сдачей единого государственного экзамена
Ученики перед сдачей единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается запретить школьникам использовать смартфон на уроках в личных целях, документ доступен в думской электронной базе.
"Устанавливается, что во время их проведения использование средств связи для обучающихся не допускается. Исключение составят предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников", — говорится в пояснительной записке.
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Вчера, 17:22
Как отмечается, это позволит "минимизировать факторы отвлечения внимания" детей.
Ранее одна из авторов законопроекта, председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова пояснила, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике.
«

"Как это будет в деталях — в школах решат сами. Будут ли гаджеты храниться в шкафчиках, в коробочках, в столах, в портфелях или вообще не будут приноситься школу, будут решать родители вместе с педагогами", — сказала депутат.

Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркнул, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
Мера входит в комплекс изменений в федеральный закон "Об образовании". Авторами коллективной инициативы указаны двадцать депутатов разных фракций и два сенатора.
В пояснительной записке также говорится, что новации позволят устранить "имевшиеся ранее диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия".
Кроме того, как пишут авторы законопроекта, изменения усиливают "главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания".
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