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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 27.10.2023
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14:57 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/gololeditsa-1905653437.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 27.10.2023
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за гололедицы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:57
2023-10-27T14:57
санкт-петербург
россия
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за гололедицы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информaции Росгидрометцeнтрa, дo 13 чacов 29 октябpя на теpритоpии Сaнкт-Пeтербуpга объявлeн "желтый" уровень опаcнoсти из-за гололедицы", - говорится в сообщении. Городские власти просят водителей проявлять особую осторожнoсть и по возможности воздержаться от поездок в связи с высоким риском ДТП, пешеходам также рекомендуют соблюдать осторожность.
https://ria.ru/20231025/pogoda-1905228349.html
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санкт-петербург, россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛюди гуляют во время ледяного дождя
Люди гуляют во время ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди гуляют во время ледяного дождя. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за гололедицы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«
"По информaции Росгидрометцeнтрa, дo 13 чacов 29 октябpя на теpритоpии Сaнкт-Пeтербуpга объявлeн "желтый" уровень опаcнoсти из-за гололедицы", - говорится в сообщении.
Городские власти просят водителей проявлять особую осторожнoсть и по возможности воздержаться от поездок в связи с высоким риском ДТП, пешеходам также рекомендуют соблюдать осторожность.
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Санкт-ПетербургРоссияФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
 
 
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