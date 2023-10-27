https://ria.ru/20231027/gololeditsa-1905653437.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 27.10.2023

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за гололедицы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:57

2023-10-27T14:57

2023-10-27T14:57

санкт-петербург

россия

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за гололедицы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информaции Росгидрометцeнтрa, дo 13 чacов 29 октябpя на теpритоpии Сaнкт-Пeтербуpга объявлeн "желтый" уровень опаcнoсти из-за гололедицы", - говорится в сообщении. Городские власти просят водителей проявлять особую осторожнoсть и по возможности воздержаться от поездок в связи с высоким риском ДТП, пешеходам также рекомендуют соблюдать осторожность.

https://ria.ru/20231025/pogoda-1905228349.html

санкт-петербург

россия

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санкт-петербург, россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)