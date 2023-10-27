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Из Петербурга появятся новые рейсы на популярные курорты Египта

Из Петербурга появятся новые рейсы на популярные курорты Египта - РИА Новости, 27.10.2023

Из Петербурга появятся новые рейсы на популярные курорты Египта

Авиакомпания Air Cairo начала выполнять рейсы из аэропорта "Пулково" (Санкт-Петербург) в Шарм-эш-Шейх, с 16 ноября перевозчик будет выполнять рейсы в Хургаду,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:07

2023-10-27T15:07

2023-10-27T15:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Авиакомпания Air Cairo начала выполнять рейсы из аэропорта "Пулково" (Санкт-Петербург) в Шарм-эш-Шейх, с 16 ноября перевозчик будет выполнять рейсы в Хургаду, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Авиакомпания Air Cairo впервые с 2021 года начала выполнять рейсы из аэропорта "Пулково" в Египет. 27 октября аэропорт "Пулково" обслужил первый рейс авиакомпании в Шарм-эш-Шейх, с 16 ноября перевозчик начнет выполнять рейсы в Хургаду", – говорится в сообщении. Рейсы в Шарм-эш-Шейх будут выполняться по вторникам и пятницам, в Хургаду – по понедельникам и четвергам.

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новости - туризм, шарм-эш-шейх, санкт-петербург, египет, пулково (аэропорт), туризм, куда можно лететь, отдых на море