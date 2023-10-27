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Глава СК запросил доклад по делу о массовой драке мигрантов в Кемерово - РИА Новости, 27.10.2023
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11:45 27.10.2023 (обновлено: 11:47 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/draka-1905587300.html
Глава СК запросил доклад по делу о массовой драке мигрантов в Кемерово
Глава СК запросил доклад по делу о массовой драке мигрантов в Кемерово - РИА Новости, 27.10.2023
Глава СК запросил доклад по делу о массовой драке мигрантов в Кемерово
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования массовой драки мигрантов в Кемерово, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:45
2023-10-27T11:47
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
кемерово
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КЕМЕРОВО, 27 окт - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования массовой драки мигрантов в Кемерово, сообщается на сайте ведомства. Потасовка с участием около десяти человек произошла вечером во вторник у одного из общежитий на бульваре Строителей в Кемерово. Как заявлял источник РИА Новости, участвовали уроженцы Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, а зачинщиками оказались два студента-первокурсника. Одним из участников инцидента стал 23-летний охранник одного из ночных клубов, начавший стрелять из сигнального пистолета в оппонентов. Возбуждено дело о хулиганстве. Участники заявляли, что мотивом драки стала ревность - но кто к кому приревновал, ясности нет. По данным СК РФ, на данный момент установлены все фигуранты. В отношении четверых задержанных решается вопрос о мере пресечения. "Глава Следственного комитета дал поручение руководителю СУСК по Кемеровской области - Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе расследования уголовного дела", – говорится в релизе.
https://ria.ru/20231020/sud-1904163789.html
https://ria.ru/20231024/draka-1904991140.html
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), кемерово
Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Кемерово
Глава СК запросил доклад по делу о массовой драке мигрантов в Кемерово

Бастрыкин запросил доклад по расследованию массовой драки мигрантов в Кемерово

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 27 окт - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования массовой драки мигрантов в Кемерово, сообщается на сайте ведомства.
Потасовка с участием около десяти человек произошла вечером во вторник у одного из общежитий на бульваре Строителей в Кемерово. Как заявлял источник РИА Новости, участвовали уроженцы Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, а зачинщиками оказались два студента-первокурсника.
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Одним из участников инцидента стал 23-летний охранник одного из ночных клубов, начавший стрелять из сигнального пистолета в оппонентов. Возбуждено дело о хулиганстве. Участники заявляли, что мотивом драки стала ревность - но кто к кому приревновал, ясности нет.
По данным СК РФ, на данный момент установлены все фигуранты. В отношении четверых задержанных решается вопрос о мере пресечения.
"Глава Следственного комитета дал поручение руководителю СУСК по Кемеровской области - Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе расследования уголовного дела", – говорится в релизе.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Кемерово
 
 
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