https://ria.ru/20231027/byudzhet-1905685336.html

Шольц заявил о необходимости изменения приоритетов в бюджете Евросоюза

Шольц заявил о необходимости изменения приоритетов в бюджете Евросоюза - РИА Новости, 27.10.2023

Шольц заявил о необходимости изменения приоритетов в бюджете Евросоюза

Евросоюзу требуется изменить приоритеты в своем бюджете для того, чтобы совместить помощь Украине и реализацию иных задач, заявил канцлер Германии Олаф Шольц по РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:48

2023-10-27T16:48

2023-10-27T16:48

олаф шольц

украина

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еврокомиссия

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урсула фон дер ляйен

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БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Евросоюзу требуется изменить приоритеты в своем бюджете для того, чтобы совместить помощь Украине и реализацию иных задач, заявил канцлер Германии Олаф Шольц по результатам саммита стран ЕС в Брюсселе. "Относительно того, что нам необходимо использовать дополнительные средства из-за поддержки Украины, речь должна идти о том, чтобы выполнение новых и дополнительных задач в финансовом секторе было обеспечено через реприоритизацию и перераспределение бюджета", - заявил он. Шольц добавил, что верит в то, что такое решение будет принято, несмотря на различный взгляд ряда стран ЕС на этот вопрос. Речь канцлера транслировалась телеканалом Phoenix. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил поправки в бюджет Евросоюза, включающие пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета. Политик пояснил, что Венгрия будет блокировать эту инициативу, пока не увидит внятного обоснования выделения допсредств, а не просто предложения "дать больше денег".

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905598030.html

https://ria.ru/20231026/snaryady-1905284770.html

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олаф шольц, украина, в мире, евросоюз, еврокомиссия, германия, урсула фон дер ляйен