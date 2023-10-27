https://ria.ru/20231027/brechalov-1905724868.html

Бречалов наградил сотрудников трикотажной фабрики в Удмуртии

Бречалов наградил сотрудников трикотажной фабрики в Удмуртии - РИА Новости, 27.10.2023

Бречалов наградил сотрудников трикотажной фабрики в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов в 85-летний юбилей Шарканской трикотажной фабрики вручил сотрудникам высокие награды, сообщили в пресс-службе руководителя... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T19:47

2023-10-27T19:47

2023-10-27T19:47

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общество

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александр бречалов

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УФА, 27 окт - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в 85-летний юбилей Шарканской трикотажной фабрики вручил сотрудникам высокие награды, сообщили в пресс-службе руководителя республики. Бречалов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 85-летию со дня основания предприятия "Шаркан-трикотаж", уточнили в пресс-службе. "Я всегда с большим удовольствием приезжаю в Шаркан. Здесь очень сильная команда, благодаря нашей совместной работе в районе происходят серьезные изменения. Я искренне влюблен в ваш коллектив. Вы развиваетесь, живете полной амбициозной жизнью. Пять лет назад я обещал, что очередной юбилей мы отметим в новом доме культуры. Благодаря федеральному центру, спонсорам, "Транснефти" нам удалось сделать здесь один из лучших залов в Удмуртии. Но впереди еще много объектов, которые нам предстоит построить", - приводятся слова Бречалова. "Шаркан-трикотаж" является одним из ведущих предприятий лёгкой промышленности в регионе. Фабрика специализируется на изготовлении одежды для женщин. Основной ассортимент выпускаемых изделий - джемперы, жакеты, кардиганы, костюмы, платья, юбки, комплекты из полушерстяной и вискозно-полиэфирной пряжи, вискозы, атласа, шифона, штапеля и других полотен, содержащих различные виды натуральных волокон, такие как хлопок и лен, рассказали региональные власти. По данным пресс-службы, на праздничном мероприятии свои заслуженные награды получили работники фабрики. Глава Удмуртской Республики наградил генерального директора "Шаркан-трикотаж" Надежду Зайнакову медалью Трудовой доблести. "Сорок семь лет на фабрике! Вы прошли все тяжелые периоды фабрики. И из каждой ситуации выходили победителем. Это огромный труд и невероятные усилия. Без сильнейшей любви к предприятию невозможно прийти к тому, что у вас есть сейчас. Желаю идти только вперед", - сказал Бречалов. Отмечается, что Надежда Зайнакова поблагодарила свою команду за поддержку и рассказала, что у фабрики на сегодняшний день большой портфель заказов. Продукцию предприятия знают более чем в 80 регионах. Основные оптовые покупатели размещаются в Москве, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Перми, Санкт-Петербурге, Кировской области. За эти пять лет поставляли продукцию и за рубеж: в Казахстан, Эстонию, Канаду. Также, звание почетного работника промышленности Российской Федерации получила Елена Вяткина, начальник экспериментального цеха "Шаркан-трикотаж" c трудовым стажем - 37 лет. Почетным званием заслуженного работника промышленности Удмуртской Республики наградили Елену Перевозчикову, главного технолога с 32-летним трудовым стажем на предприятии. Почётные грамоты Удмуртской Республики получили Любовь Куклина, швея 3-го разряда и Нина Никитина, уборщик служебных помещений "Шаркан-трикотаж", добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231023/zima-1904751661.html

https://ria.ru/20231018/skeytpark-1903709569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, удмуртская республика (удмуртия), казань, александр бречалов, транснефть