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Евросоюз пообещал продолжить посредничество между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 27.10.2023
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16:36 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/armeniya-1905682082.html
Евросоюз пообещал продолжить посредничество между Арменией и Азербайджаном
Евросоюз пообещал продолжить посредничество между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 27.10.2023
Евросоюз пообещал продолжить посредничество между Арменией и Азербайджаном
Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжить посредничество по урегулированию между Арменией и Азербайджаном, сообщил глава Евросовета... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:36
2023-10-27T16:36
в мире
азербайджан
армения
шарль мишель
евросоюз
нагорный карабах
ситуация в нагорном карабахе
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжить посредничество по урегулированию между Арменией и Азербайджаном, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. "Мы обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Мы твердо намерены продвигать посреднические усилия ЕС для достижения нормализации между Азербайджаном и Арменией на основании взаимного признания территориальной целостности и суверенитета", - сказал он. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
https://ria.ru/20231008/karabakh-1901204896.html
азербайджан
армения
нагорный карабах
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в мире, азербайджан, армения, шарль мишель, евросоюз, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Шарль Мишель, Евросоюз, Нагорный Карабах, Ситуация в Нагорном Карабахе
Евросоюз пообещал продолжить посредничество между Арменией и Азербайджаном

Мишель: ЕС намерен продолжить посредничество между Арменией и Азербайджаном

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжить посредничество по урегулированию между Арменией и Азербайджаном, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мы обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Мы твердо намерены продвигать посреднические усилия ЕС для достижения нормализации между Азербайджаном и Арменией на основании взаимного признания территориальной целостности и суверенитета", - сказал он.
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Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана.
Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
После Карабаха: между правом на отделение и территориальной целостностью
8 октября, 08:00
 
В миреАзербайджанАрменияШарль МишельЕвросоюзНагорный КарабахСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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