https://ria.ru/20231027/aeroport-1905740744.html
Облик новых зданий аэропорта Ярославль определят на открытом конкурсе
Облик новых зданий аэропорта Ярославль определят на открытом конкурсе - РИА Новости, 27.10.2023
Облик новых зданий аэропорта Ярославль определят на открытом конкурсе
Современный вокзальный комплекс и грузовой терминал построят в аэропорту Ярославль, архитектурный облик зданий определят на открытом конкурсе, сообщил... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T21:55
2023-10-27T21:55
2023-10-27T21:59
ярославская область
ярославль
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Современный вокзальный комплекс и грузовой терминал построят в аэропорту Ярославль, архитектурный облик зданий определят на открытом конкурсе, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "В ярославском аэропорту будут построены современный вокзальный комплекс и грузовой терминал, будет проведено благоустройство прилегающей к ним территории. Планируем, что запустим новые площади к 2027 году и сможем обслуживать 800 тысяч пассажиров в год, а также 50 тысяч тонн грузов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что аэропорт должен быть не только функциональным и удобным, но и иметь уникальный архитектурный облик, отражающий особенности региона. "Поэтому мы объявляем открытый конкурс по разработке визуализации. Его проведут Ярославский государственный техуниверситет и компания "Аэрофьюэлз", которая выступит инвестором модернизации. Стороны уже заключили соглашение о сотрудничестве", - сообщил Евраев. Глава региона отметил, что в конкурсе может принять участие любой желающий. Предусмотрены, по словам Михаила Евраева, три призовых места и специальное поощрение за самое оригинальное и современное решение с использованием стилистики, связанной со столицей Золотого кольца и региона в целом.
https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905650901.html
https://ria.ru/20231027/promproizvodstvo-1905735078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославль, Ярославская область, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Современный вокзальный комплекс и грузовой терминал построят в аэропорту Ярославль, архитектурный облик зданий определят на открытом конкурсе, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«
"В ярославском аэропорту будут построены современный вокзальный комплекс и грузовой терминал, будет проведено благоустройство прилегающей к ним территории.
Планируем, что запустим новые площади к 2027 году и сможем обслуживать 800 тысяч пассажиров в год, а также 50 тысяч тонн грузов", - цитирует Евраева
пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что аэропорт должен быть не только функциональным и удобным, но и иметь уникальный архитектурный облик, отражающий особенности региона.
Ярославская область показывает положительную динамику строительства
«
"Поэтому мы объявляем открытый конкурс по разработке визуализации. Его проведут Ярославский государственный техуниверситет и компания "Аэрофьюэлз", которая выступит инвестором модернизации. Стороны уже заключили соглашение о сотрудничестве", - сообщил Евраев.
Глава региона отметил, что в конкурсе может принять участие любой желающий. Предусмотрены, по словам Михаила Евраева, три призовых места и специальное поощрение за самое оригинальное и современное решение с использованием стилистики, связанной со столицей Золотого кольца и региона в целом.
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