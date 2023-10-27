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Облик новых зданий аэропорта Ярославль определят на открытом конкурсе - РИА Новости, 27.10.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:55 27.10.2023 (обновлено: 21:59 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/aeroport-1905740744.html
Облик новых зданий аэропорта Ярославль определят на открытом конкурсе
Облик новых зданий аэропорта Ярославль определят на открытом конкурсе - РИА Новости, 27.10.2023
Облик новых зданий аэропорта Ярославль определят на открытом конкурсе
Современный вокзальный комплекс и грузовой терминал построят в аэропорту Ярославль, архитектурный облик зданий определят на открытом конкурсе, сообщил... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T21:55
2023-10-27T21:59
ярославская область
ярославль
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Современный вокзальный комплекс и грузовой терминал построят в аэропорту Ярославль, архитектурный облик зданий определят на открытом конкурсе, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "В ярославском аэропорту будут построены современный вокзальный комплекс и грузовой терминал, будет проведено благоустройство прилегающей к ним территории. Планируем, что запустим новые площади к 2027 году и сможем обслуживать 800 тысяч пассажиров в год, а также 50 тысяч тонн грузов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что аэропорт должен быть не только функциональным и удобным, но и иметь уникальный архитектурный облик, отражающий особенности региона. "Поэтому мы объявляем открытый конкурс по разработке визуализации. Его проведут Ярославский государственный техуниверситет и компания "Аэрофьюэлз", которая выступит инвестором модернизации. Стороны уже заключили соглашение о сотрудничестве", - сообщил Евраев. Глава региона отметил, что в конкурсе может принять участие любой желающий. Предусмотрены, по словам Михаила Евраева, три призовых места и специальное поощрение за самое оригинальное и современное решение с использованием стилистики, связанной со столицей Золотого кольца и региона в целом.
https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905650901.html
https://ria.ru/20231027/promproizvodstvo-1905735078.html
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ярославль, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославль, Ярославская область, Михаил Евраев

Облик новых зданий аэропорта Ярославль определят на открытом конкурсе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВ Ярославле
В Ярославле - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Современный вокзальный комплекс и грузовой терминал построят в аэропорту Ярославль, архитектурный облик зданий определят на открытом конкурсе, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«
"В ярославском аэропорту будут построены современный вокзальный комплекс и грузовой терминал, будет проведено благоустройство прилегающей к ним территории.
Планируем, что запустим новые площади к 2027 году и сможем обслуживать 800 тысяч пассажиров в год, а также 50 тысяч тонн грузов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что аэропорт должен быть не только функциональным и удобным, но и иметь уникальный архитектурный облик, отражающий особенности региона.
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«
"Поэтому мы объявляем открытый конкурс по разработке визуализации. Его проведут Ярославский государственный техуниверситет и компания "Аэрофьюэлз", которая выступит инвестором модернизации. Стороны уже заключили соглашение о сотрудничестве", - сообщил Евраев.
Глава региона отметил, что в конкурсе может принять участие любой желающий. Предусмотрены, по словам Михаила Евраева, три призовых места и специальное поощрение за самое оригинальное и современное решение с использованием стилистики, связанной со столицей Золотого кольца и региона в целом.
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Ярославская областьЯрославльЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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