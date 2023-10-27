https://ria.ru/20231027/aeroport-1905740744.html

Облик новых зданий аэропорта Ярославль определят на открытом конкурсе

Облик новых зданий аэропорта Ярославль определят на открытом конкурсе - РИА Новости, 27.10.2023

Облик новых зданий аэропорта Ярославль определят на открытом конкурсе

Современный вокзальный комплекс и грузовой терминал построят в аэропорту Ярославль, архитектурный облик зданий определят на открытом конкурсе, сообщил... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T21:55

2023-10-27T21:55

2023-10-27T21:59

ярославская область

ярославль

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Современный вокзальный комплекс и грузовой терминал построят в аэропорту Ярославль, архитектурный облик зданий определят на открытом конкурсе, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "В ярославском аэропорту будут построены современный вокзальный комплекс и грузовой терминал, будет проведено благоустройство прилегающей к ним территории. Планируем, что запустим новые площади к 2027 году и сможем обслуживать 800 тысяч пассажиров в год, а также 50 тысяч тонн грузов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что аэропорт должен быть не только функциональным и удобным, но и иметь уникальный архитектурный облик, отражающий особенности региона. "Поэтому мы объявляем открытый конкурс по разработке визуализации. Его проведут Ярославский государственный техуниверситет и компания "Аэрофьюэлз", которая выступит инвестором модернизации. Стороны уже заключили соглашение о сотрудничестве", - сообщил Евраев. Глава региона отметил, что в конкурсе может принять участие любой желающий. Предусмотрены, по словам Михаила Евраева, три призовых места и специальное поощрение за самое оригинальное и современное решение с использованием стилистики, связанной со столицей Золотого кольца и региона в целом.

https://ria.ru/20231027/stroitelstvo-1905650901.html

https://ria.ru/20231027/promproizvodstvo-1905735078.html

ярославль

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ярославль, ярославская область, михаил евраев