https://ria.ru/20231026/znamya-1905462398.html

Астраханским кадетам в Кремле вручили переходящее знамя президента

Астраханским кадетам в Кремле вручили переходящее знамя президента - РИА Новости, 26.10.2023

Астраханским кадетам в Кремле вручили переходящее знамя президента

Торжественная церемония передачи переходящего знамени президента РФ астраханскому Казачьему кадетскому корпусу имени атамана И.А. Бирюкова прошла в... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:00

2023-10-26T18:00

2023-10-26T18:00

дмитрий миронов

владимир устинов

игорь бабушкин

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Торжественная церемония передачи переходящего знамени президента РФ астраханскому Казачьему кадетскому корпусу имени атамана И.А. Бирюкова прошла в Государственном Кремлевском дворце. Казачий кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова стал победителем смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус" в 2023 году. Конкурс проводится 10 лет. Победитель, занявший первое место, получает 3 миллиона рублей и переходящее президентское знамя. Второй раз за историю смотра церемония проводится московском Кремле. Слава Богу, что мы казакиТоржественная церемония началась с внесения флага России, исполнения гимна и молитвы и периодически сопровождалась казацкими "любо" и "слава богу, что мы казаки". Передать знамя победителям приехал помощник президента РФ, председатель Совета по делам казачества Дмитрий Миронов. Он поздравил учащихся и преподавателей астраханского казачьего кадетского корпуса с победой, отметив, что победа далась нелегко, поскольку соперниками были сильнейшие команды кадетских корпусов. "Сегодня, когда казаки на поле брани приумножают славу отцов и дедов, ваша задача - успешно овладевать знаниями и быть готовыми к защите родины. Казаки сильны единством. Важно крепить кадетское братство, взаимовыручку, дружбу. Более 10 лет проведения смотра-конкурса показали, что выпускники казачьих кадетских корпусов стали настоящей опорой нашей страны", - сказал Миронов. Полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, также прибывший поздравить астраханцев, отметил, что последние годы переходящее знамя президента РФ не покидает пределов ЮФО. "Скоро вы станете… достойными продолжателями славных традиций российского казачества. А традиций у нас этих очень много. Вы посмотрите, наше государство является самым большим по территории на земном шаре. И в первую очередь заслуга в этом ваших предков, которые завоевали эти границы и на Севере, и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и в Средней Азии, и на Кавказе… Казаки всегда были и остаются испытанными патриотами, слова которых не расходятся с делом. Товарищество, братство, готовность пожертвовать своими личными интересами и жизнью во благо родины – вот составляющие казачьего сознания", - обратился Устинов к астраханским кадетам. Славные традицииНапомнил о важности сохранения и приумножения казачьих традиций и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Для нашего региона большая честь сегодня получать переходящее знамя президента РФ. Победа астраханского казачьего корпуса во всероссийском конкурсе – это не только признание заслуг кадетов и их наставников, но и свидетельство возрождения легендарных традиций казачества на южных рубежах нашей родины", - заявил губернатор. Он рассказал, что казачьему кадетскому корпусу в возглавляемом им регионе только 10 лет, но уже есть чем и кем гордиться. По его информации, 15 выпускников корпуса сейчас находятся в зоне специальной военной операции, а лейтенант Юрий Бабкин награжден медалью за отвагу за мужество и героизм, проявленные в бою, и навсегда в памяти останется Георгий Шерстюков, погибший при исполнении гражданского долга и награжденный орденом Мужества посмертно. "У нас очень большие планы по расширению материальной базы кадетского корпуса… Расширяется перечень дисциплин – безусловно, это все, что связано с начальной военной подготовкой. В прошлый выпуск наши выпускники практически все поступили в военные училища, один мальчишка поступил в ростовскую семинарию – тоже гордимся этим. А сегодня мы ввели такую дисциплину, как управление беспилотными летательными средствами", - сообщил Бабушкин журналистам, добавив, что астраханский казачий кадетский корпус является элитным учебным заведением, а конкурс туда составляет 7 человек на место. Статс-секретарь — заместитель министра просвещения Андрей Корнеев вручил диплом победителя смотра-конкурса астраханским кадетам. Кроме того, учреждению передали скульптурную композицию "Роза Донбасса", выкованную кузнецом из ДНР Виктором Михалевым и представляющую собой цветок, пробивающийся сквозь солдатскую каску и автомат. Кадровый резервЗаместитель атамана Всероссийского казачьего общества Игорь Казарезов рассказал собравшимся, что сегодня в России выстроена и успешно развивается система непрерывного казачьего образования. "(Астраханский) корпус вносит весомый вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, формируя кадровый резерв для казачьих обществ и будущих защитников отечества", - отметил Казарезов и передал победителям переходящий кубок Всероссийского казачьего общества. По словам министра социального развития и труда Астраханской области Дмитрия Заплавнова, по поручению губернатора региона планируется расширение казачьего корпуса. "Сегодня разрабатывается проектно-сметная документация по строительству нового учебного корпуса на 220 мест. Надеемся, что и сегодняшнее мероприятие (передача переходящего знамени победителю конкурса – ред.) также повлияет на скорейшее принятие решения по началу строительства", - сказал журналистам Заплавнов. Более 20 тысяч казаков участвуют в СВО По данным руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, сейчас более 20 тысяч казаков с учетом ротации принимают участие в специальной военной операции. "Буквально две недели назад был на запорожском направлении. Встречался с казаками из казачьей диверсионно-разведывательной бригады "Днепр". У них нет сомнений в том правом деле, которым они занимаются. Они защищают нашу родину, веру православную, борются с украинскими нацистами. И мотивации им не занимать. А сейчас они еще набрались опыта и являются одними из самых подготовленных и профессиональных подразделений", - отметил глава ФАДН в разговоре с РИА Новости. Он рассказал, что ежегодно следит за конкурсом и видит, как участники гордятся своими победами. "Они молодые воины. А для воина знамя - важный символ. Его берегут и защищают. Очень сложно переоценить значимость сегодняшней победы для ребят из астраханского кадетского казачьего корпуса", - считает Баринов.

https://ria.ru/20230319/kazak-1858625931.html

https://ria.ru/20231016/kazachestvo-1902513071.html

https://ria.ru/20231024/pomosch-1904873601.html

https://ria.ru/20230807/khottabych-1888651708.html

https://ria.ru/20230821/brigada-1891296712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий миронов, владимир устинов, игорь бабушкин