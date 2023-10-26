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Госдума рекомендовала правительству снять ограничения на экспорт зерна - РИА Новости, 26.10.2023
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19:10 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/zerno-1905481361.html
Госдума рекомендовала правительству снять ограничения на экспорт зерна
Госдума рекомендовала правительству снять ограничения на экспорт зерна - РИА Новости, 26.10.2023
Госдума рекомендовала правительству снять ограничения на экспорт зерна
Госдума рекомендовала правительству РФ снять ограничения на экспортные поставки зерна, говорится в постановлении нижней палаты парламента по итогам... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T19:10
2023-10-26T19:10
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Госдума рекомендовала правительству РФ снять ограничения на экспортные поставки зерна, говорится в постановлении нижней палаты парламента по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. "Рекомендовать правительству Российской Федерации… снять ограничения в отношении поставок зерна на экспорт", - говорится в постановлении. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Представители аграриев РФ - отраслевые союзы, торгово-промышленная палата - в связи с ростом себестоимости производства зерна в условиях низких внутренних цен неоднократно предлагали отменить пошлину. В Минсельхозе же заявляли, что не планируют отказываться от пошлины, а чтобы нивелировать последствия низких внутренних цен для аграриев, министерство до конца года начнет закупки зерна в интервенционный фонд в объеме до 2 миллионов тонн. Минсельхоз оценивает экспортный потенциал РФ по зерну в 2023-2024 сельхозгоду (с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года) в 60 миллионов тонн.
https://ria.ru/20230920/zerno-1897558363.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Госдума РФ
Госдума рекомендовала правительству снять ограничения на экспорт зерна

Госдума рекомендовала кабмину снять ограничения на экспортные поставки зерна

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Госдума рекомендовала правительству РФ снять ограничения на экспортные поставки зерна, говорится в постановлении нижней палаты парламента по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.
"Рекомендовать правительству Российской Федерации… снять ограничения в отношении поставок зерна на экспорт", - говорится в постановлении.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Представители аграриев РФ - отраслевые союзы, торгово-промышленная палата - в связи с ростом себестоимости производства зерна в условиях низких внутренних цен неоднократно предлагали отменить пошлину. В Минсельхозе же заявляли, что не планируют отказываться от пошлины, а чтобы нивелировать последствия низких внутренних цен для аграриев, министерство до конца года начнет закупки зерна в интервенционный фонд в объеме до 2 миллионов тонн.
Минсельхоз оценивает экспортный потенциал РФ по зерну в 2023-2024 сельхозгоду (с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года) в 60 миллионов тонн.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Россия и Турция обсудят поставку миллиона тонн зерна
20 сентября, 15:13
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Госдума РФ
 
 
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