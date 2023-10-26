https://ria.ru/20231026/zerno-1905481361.html

Госдума рекомендовала правительству снять ограничения на экспорт зерна

Госдума рекомендовала правительству снять ограничения на экспорт зерна - РИА Новости, 26.10.2023

Госдума рекомендовала правительству снять ограничения на экспорт зерна

Госдума рекомендовала правительству РФ снять ограничения на экспортные поставки зерна, говорится в постановлении нижней палаты парламента по итогам... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T19:10

2023-10-26T19:10

2023-10-26T19:10

экономика

россия

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

госдума рф

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Госдума рекомендовала правительству РФ снять ограничения на экспортные поставки зерна, говорится в постановлении нижней палаты парламента по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. "Рекомендовать правительству Российской Федерации… снять ограничения в отношении поставок зерна на экспорт", - говорится в постановлении. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Представители аграриев РФ - отраслевые союзы, торгово-промышленная палата - в связи с ростом себестоимости производства зерна в условиях низких внутренних цен неоднократно предлагали отменить пошлину. В Минсельхозе же заявляли, что не планируют отказываться от пошлины, а чтобы нивелировать последствия низких внутренних цен для аграриев, министерство до конца года начнет закупки зерна в интервенционный фонд в объеме до 2 миллионов тонн. Минсельхоз оценивает экспортный потенциал РФ по зерну в 2023-2024 сельхозгоду (с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года) в 60 миллионов тонн.

https://ria.ru/20230920/zerno-1897558363.html

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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф