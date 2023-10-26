https://ria.ru/20231026/yaytsa-1905394212.html

Стало известно, кого эмбарго на яйца из России затронет сильнее всего

Стало известно, кого эмбарго на яйца из России затронет сильнее всего - РИА Новости, 26.10.2023

Стало известно, кого эмбарго на яйца из России затронет сильнее всего

Россия в первой половине текущего года экспортировала яиц птицы на 3,5 миллиона долларов, при этом 96% поставок приходится на Киргизию и Азербайджан, следует из РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:30

2023-10-26T14:30

2023-10-26T14:30

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия в первой половине текущего года экспортировала яиц птицы на 3,5 миллиона долларов, при этом 96% поставок приходится на Киргизию и Азербайджан, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade. Минсельхоз РФ в четверг предложил установить временный запрет на экспорт из России пищевого яйца птицы сроком на 6 месяцев, следует из информации на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно данным, Россия в первом полугодии экспортировала яиц и их полуфабрикатов на 3,5 миллиона долларов, или в среднем на 580 тысяч доллар в месяц. Главным покупателем была Киргизия, которая приобрела яиц из России на 2,6 миллиона долларов. На втором месте расположился Азербайджан (712 тысяч долларов), затем следуют Узбекистан (84 тысячи долларов), Армения (30 тысяч долларов), Грузия (29 тысяч долларов) и Индия (3 тысячи долларов). Июльские данные пока по большинству стран не доступны, однако Армения, например, резко нарастила закупки - до 55 тысяч долларов, что в 1,8 раза больше суммы за все первое полугодие. Азербайджан также увеличил импорт - в 1,6 раза по сравнению со средним значением в первом полугодии - до 188 тысяч долларов.

https://ria.ru/20231024/yaytsa-1904904345.html

россия

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)