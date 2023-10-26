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Маск сообщил о появлении функции видео- и аудиозвонков в соцсети X - РИА Новости, 26.10.2023
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17:42 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/x-1905457722.html
Маск сообщил о появлении функции видео- и аудиозвонков в соцсети X
Маск сообщил о появлении функции видео- и аудиозвонков в соцсети X - РИА Новости, 26.10.2023
Маск сообщил о появлении функции видео- и аудиозвонков в соцсети X
Владелец соцсети X, предприниматель Илон Маск объявил о появлении функции видео- и аудиозвонков в этой социальной сети. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:42
2023-10-26T17:42
технологии
илон маск
twitter
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Владелец соцсети X, предприниматель Илон Маск объявил о появлении функции видео- и аудиозвонков в этой социальной сети. "Ранняя версия видео- и аудиозвонков (появилась - ред.) в X", - сообщил Маск на своей странице в Х. Маск 31 августа объявлял, что в соцсети появится возможность осуществлять видео- и аудиозвонки без использования номера телефона. В 2022 году издание Verge со ссылкой на полученную им запись встречи Маска с сотрудниками компании сообщало, что соцсеть будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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технологии, илон маск, twitter
Технологии, Илон Маск, Twitter
Маск сообщил о появлении функции видео- и аудиозвонков в соцсети X

Маск: в соцсети X появилась ранняя версия видео- и аудиозвонков

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Владелец соцсети X, предприниматель Илон Маск объявил о появлении функции видео- и аудиозвонков в этой социальной сети.
"Ранняя версия видео- и аудиозвонков (появилась - ред.) в X", - сообщил Маск на своей странице в Х.
Маск 31 августа объявлял, что в соцсети появится возможность осуществлять видео- и аудиозвонки без использования номера телефона. В 2022 году издание Verge со ссылкой на полученную им запись встречи Маска с сотрудниками компании сообщало, что соцсеть будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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ТехнологииИлон МаскTwitter
 
 
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