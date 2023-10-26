https://ria.ru/20231026/x-1905457722.html

Маск сообщил о появлении функции видео- и аудиозвонков в соцсети X

Маск сообщил о появлении функции видео- и аудиозвонков в соцсети X - РИА Новости, 26.10.2023

Маск сообщил о появлении функции видео- и аудиозвонков в соцсети X

Владелец соцсети X, предприниматель Илон Маск объявил о появлении функции видео- и аудиозвонков в этой социальной сети. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:42

2023-10-26T17:42

2023-10-26T17:42

технологии

илон маск

twitter

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Владелец соцсети X, предприниматель Илон Маск объявил о появлении функции видео- и аудиозвонков в этой социальной сети. "Ранняя версия видео- и аудиозвонков (появилась - ред.) в X", - сообщил Маск на своей странице в Х. Маск 31 августа объявлял, что в соцсети появится возможность осуществлять видео- и аудиозвонки без использования номера телефона. В 2022 году издание Verge со ссылкой на полученную им запись встречи Маска с сотрудниками компании сообщало, что соцсеть будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

https://ria.ru/20231013/mask-1902445700.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, илон маск, twitter