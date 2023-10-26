https://ria.ru/20231026/x-1905457722.html
Маск сообщил о появлении функции видео- и аудиозвонков в соцсети X
Маск сообщил о появлении функции видео- и аудиозвонков в соцсети X - РИА Новости, 26.10.2023
Маск сообщил о появлении функции видео- и аудиозвонков в соцсети X
Владелец соцсети X, предприниматель Илон Маск объявил о появлении функции видео- и аудиозвонков в этой социальной сети. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:42
2023-10-26T17:42
2023-10-26T17:42
технологии
илон маск
twitter
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Владелец соцсети X, предприниматель Илон Маск объявил о появлении функции видео- и аудиозвонков в этой социальной сети. "Ранняя версия видео- и аудиозвонков (появилась - ред.) в X", - сообщил Маск на своей странице в Х. Маск 31 августа объявлял, что в соцсети появится возможность осуществлять видео- и аудиозвонки без использования номера телефона. В 2022 году издание Verge со ссылкой на полученную им запись встречи Маска с сотрудниками компании сообщало, что соцсеть будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://ria.ru/20231013/mask-1902445700.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_498:0:2455:1468_1920x0_80_0_0_5e12c1256dc1d826310b50c12a269c84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, илон маск, twitter
Технологии, Илон Маск, Twitter
Маск сообщил о появлении функции видео- и аудиозвонков в соцсети X
Маск: в соцсети X появилась ранняя версия видео- и аудиозвонков
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Владелец соцсети X, предприниматель Илон Маск объявил о появлении функции видео- и аудиозвонков в этой социальной сети.
"Ранняя версия видео- и аудиозвонков (появилась - ред.) в X", - сообщил Маск на своей странице в Х.
Маск 31 августа объявлял, что в соцсети появится возможность осуществлять видео- и аудиозвонки без использования номера телефона. В 2022 году издание Verge со ссылкой на полученную им запись встречи Маска с сотрудниками компании сообщало, что соцсеть будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter
, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
Маск ответил на обвинения ЕС из-за "дезинформации" в соцсети X