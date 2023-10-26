https://ria.ru/20231026/vstrecha-1905494667.html

Кремль не стал комментировать встречу Путина и Явлинского

Кремль не стал комментировать встречу Путина и Явлинского - РИА Новости, 26.10.2023

Кремль не стал комментировать встречу Путина и Явлинского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу встречи Владимира Путина с лидером партии "Яблоко" Григорием Явлинским. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T20:09

2023-10-26T20:09

2023-10-26T20:16

владимир путин

политика

россия

григорий явлинский

яблоко

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу встречи Владимира Путина с лидером партии "Яблоко" Григорием Явлинским."Это я никак не комментирую", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщение о встрече Путина с Явлинским.Ранее пресс-служба партии сообщила, что их встреча состоялась в четверг. По данным пресс-службы, Путин и Явлинский обсудили специальную военную операцию и проблемы российской экономики.

https://ria.ru/20231017/yavlinskiy-1903440568.html

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владимир путин, политика, россия, григорий явлинский, яблоко