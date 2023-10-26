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Кремль не стал комментировать встречу Путина и Явлинского - РИА Новости, 26.10.2023
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20:09 26.10.2023 (обновлено: 20:16 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/vstrecha-1905494667.html
Кремль не стал комментировать встречу Путина и Явлинского
Кремль не стал комментировать встречу Путина и Явлинского - РИА Новости, 26.10.2023
Кремль не стал комментировать встречу Путина и Явлинского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу встречи Владимира Путина с лидером партии "Яблоко" Григорием Явлинским. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T20:09
2023-10-26T20:16
владимир путин
политика
россия
григорий явлинский
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу встречи Владимира Путина с лидером партии "Яблоко" Григорием Явлинским."Это я никак не комментирую", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщение о встрече Путина с Явлинским.Ранее пресс-служба партии сообщила, что их встреча состоялась в четверг. По данным пресс-службы, Путин и Явлинский обсудили специальную военную операцию и проблемы российской экономики.
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владимир путин, политика, россия, григорий явлинский, яблоко
Владимир Путин, Политика, Россия, Григорий Явлинский, Яблоко
Кремль не стал комментировать встречу Путина и Явлинского

Песков воздержался от комментариев по поводу встречи Путина и Явлинского

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу встречи Владимира Путина с лидером партии "Яблоко" Григорием Явлинским.
"Это я никак не комментирую", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщение о встрече Путина с Явлинским.
Ранее пресс-служба партии сообщила, что их встреча состоялась в четверг. По данным пресс-службы, Путин и Явлинский обсудили специальную военную операцию и проблемы российской экономики.
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Владимир ПутинПолитикаРоссияГригорий ЯвлинскийЯблоко
 
 
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