https://ria.ru/20231026/vstrecha-1905494667.html
Кремль не стал комментировать встречу Путина и Явлинского
Кремль не стал комментировать встречу Путина и Явлинского - РИА Новости, 26.10.2023
Кремль не стал комментировать встречу Путина и Явлинского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу встречи Владимира Путина с лидером партии "Яблоко" Григорием Явлинским. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T20:09
2023-10-26T20:09
2023-10-26T20:16
владимир путин
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григорий явлинский
яблоко
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу встречи Владимира Путина с лидером партии "Яблоко" Григорием Явлинским."Это я никак не комментирую", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщение о встрече Путина с Явлинским.Ранее пресс-служба партии сообщила, что их встреча состоялась в четверг. По данным пресс-службы, Путин и Явлинский обсудили специальную военную операцию и проблемы российской экономики.
https://ria.ru/20231017/yavlinskiy-1903440568.html
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владимир путин, политика, россия, григорий явлинский, яблоко
Владимир Путин, Политика, Россия, Григорий Явлинский, Яблоко
Кремль не стал комментировать встречу Путина и Явлинского
Песков воздержался от комментариев по поводу встречи Путина и Явлинского
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу встречи Владимира Путина с лидером партии "Яблоко" Григорием Явлинским.
"Это я никак не комментирую", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщение о встрече Путина с Явлинским.
Ранее пресс-служба партии сообщила, что их встреча состоялась в четверг. По данным пресс-службы, Путин и Явлинский обсудили специальную военную операцию и проблемы российской экономики.
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