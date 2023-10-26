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Захарова заявила, что Украина грезит открытием второго фронта против России - РИА Новости, 26.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/ukraina-1905444790.html
Захарова заявила, что Украина грезит открытием второго фронта против России
Захарова заявила, что Украина грезит открытием второго фронта против России - РИА Новости, 26.10.2023
Захарова заявила, что Украина грезит открытием второго фронта против России
Киев, подстрекаемый Вашингтоном, грезит открытием "второго фронта" против России и хочет разжечь войну на Кавказе и в Приднестровье, заявила официальный... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:58
2023-10-26T16:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
мария захарова
вооруженные силы украины
приднестровская молдавская республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Киев, подстрекаемый Вашингтоном, грезит открытием "второго фронта" против России и хочет разжечь войну на Кавказе и в Приднестровье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киев по-прежнему грезит об открытии, как они говорят, второго фронта против России. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вслед за Зеленским, недавно призывавшем Грузию начать подобные боевые действия, адресовал аналогичный призыв властям Молдавии", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она подчеркнула, что Киев по сути подстрекает к разжиганию войны на Кавказе и в Приднестровье. "Кто за ними стоит - ну, конечно, Соединенные Штаты Америки. Потому что, с их точки зрения, с точки зрения определенных сил в США, мир должен запылать", - добавила она. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20231019/kavkaz-1903807181.html
https://ria.ru/20230414/ukraina-1865110660.html
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приднестровская молдавская республика
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россия, украина, в мире, мария захарова, вооруженные силы украины, приднестровская молдавская республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Приднестровская Молдавская Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова заявила, что Украина грезит открытием второго фронта против России

Захарова: Украина, подстрекаемая США, хочет войну на Кавказе и в Приднестровье

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Киев, подстрекаемый Вашингтоном, грезит открытием "второго фронта" против России и хочет разжечь войну на Кавказе и в Приднестровье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киев по-прежнему грезит об открытии, как они говорят, второго фронта против России. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вслед за Зеленским, недавно призывавшем Грузию начать подобные боевые действия, адресовал аналогичный призыв властям Молдавии", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она подчеркнула, что Киев по сути подстрекает к разжиганию войны на Кавказе и в Приднестровье.
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"Кто за ними стоит - ну, конечно, Соединенные Штаты Америки. Потому что, с их точки зрения, с точки зрения определенных сил в США, мир должен запылать", - добавила она.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныПриднестровская Молдавская РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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