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ВСУ нанесли удар по двум жилым домам в Донецке - РИА Новости, 26.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:58 26.10.2023 (обновлено: 22:00 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/udar-1905501496.html
ВСУ нанесли удар по двум жилым домам в Донецке
ВСУ нанесли удар по двум жилым домам в Донецке - РИА Новости, 26.10.2023
ВСУ нанесли удар по двум жилым домам в Донецке
Два многоэтажных дома в центре Донецка получили прямые попадания при обстреле со стороны Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T20:58
2023-10-26T22:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Два многоэтажных дома в центре Донецка получили прямые попадания при обстреле со стороны Украины, передает корреспондент РИА Новости."Был сильный разрыв: один, потом второй, и вылетают окна в квартире. Это жилой дом, здесь ничего не происходит, ничего рядом и нет, здесь живут обычные мирные жители города Донецка Калининского района", — рассказал очевидец Александр.Уточняется, что как минимум один мирный житель получил ранение. "Сосед пострадал, но, слава богу, живой — ранение. Это обычный девятиэтажный дом по улице Карпинского", — рассказала жительница дома Наталья.Ранее сегодня представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева сообщило, что украинские войска в 18.10 мск выпустили ракету из РСЗО по Донецку. Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, под удар попал Калининский район. По его словам, повреждения получили дома на улицах Разенкова и Капитана Ратникова, а также на улице Карпинского. По данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные восемь раз обстреляли территорию республики. Пострадал один мирный житель. При этом один жилой дом получил разрушения.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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РИА Новости
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Многоэтажные дома в Донецке после обстрела ВСУ
Прямые попадания пришлись в два многоэтажных дома в Донецке после обстрела ВСУ
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ нанесли удар по двум жилым домам в Донецке

В Донецке два жилых дома получили повреждения при украинском обстреле

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Два многоэтажных дома в центре Донецка получили прямые попадания при обстреле со стороны Украины, передает корреспондент РИА Новости.
"Был сильный разрыв: один, потом второй, и вылетают окна в квартире. Это жилой дом, здесь ничего не происходит, ничего рядом и нет, здесь живут обычные мирные жители города Донецка Калининского района", — рассказал очевидец Александр.
© Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Калининского района Донецка со стороны Украины. 26 октября 2023 года
Последствия обстрела Калининского района Донецка со стороны Украины. 26 октября 2021
© Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Калининского района Донецка со стороны Украины. 26 октября 2023 года
Уточняется, что как минимум один мирный житель получил ранение.
"Сосед пострадал, но, слава богу, живой — ранение. Это обычный девятиэтажный дом по улице Карпинского", — рассказала жительница дома Наталья.
Ранее сегодня представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева сообщило, что украинские войска в 18.10 мск выпустили ракету из РСЗО по Донецку. Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, под удар попал Калининский район. По его словам, повреждения получили дома на улицах Разенкова и Капитана Ратникова, а также на улице Карпинского.
По данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные восемь раз обстреляли территорию республики. Пострадал один мирный житель. При этом один жилой дом получил разрушения.
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