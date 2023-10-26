https://ria.ru/20231026/udar-1905501496.html

ВСУ нанесли удар по двум жилым домам в Донецке

ВСУ нанесли удар по двум жилым домам в Донецке - РИА Новости, 26.10.2023

ВСУ нанесли удар по двум жилым домам в Донецке

Два многоэтажных дома в центре Донецка получили прямые попадания при обстреле со стороны Украины, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T20:58

2023-10-26T20:58

2023-10-26T22:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Два многоэтажных дома в центре Донецка получили прямые попадания при обстреле со стороны Украины, передает корреспондент РИА Новости."Был сильный разрыв: один, потом второй, и вылетают окна в квартире. Это жилой дом, здесь ничего не происходит, ничего рядом и нет, здесь живут обычные мирные жители города Донецка Калининского района", — рассказал очевидец Александр.Уточняется, что как минимум один мирный житель получил ранение. "Сосед пострадал, но, слава богу, живой — ранение. Это обычный девятиэтажный дом по улице Карпинского", — рассказала жительница дома Наталья.Ранее сегодня представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева сообщило, что украинские войска в 18.10 мск выпустили ракету из РСЗО по Донецку. Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, под удар попал Калининский район. По его словам, повреждения получили дома на улицах Разенкова и Капитана Ратникова, а также на улице Карпинского. По данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные восемь раз обстреляли территорию республики. Пострадал один мирный житель. При этом один жилой дом получил разрушения.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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Многоэтажные дома в Донецке после обстрела ВСУ Прямые попадания пришлись в два многоэтажных дома в Донецке после обстрела ВСУ 2023-10-26T20:58 true PT1M40S

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донецк, донецкая народная республика, сцкк