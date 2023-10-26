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ВС России нанесли удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области
ВС России нанесли удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.10.2023
ВС России нанесли удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области
Российские войска на херсонском направлении уничтожили более 25 украинских военнослужащих, гаубицу "Мста-Б" и склад боеприпасов в Днепропетровской области,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:09
2023-10-26T14:09
2023-10-26T14:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
днепропетровская область
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили более 25 украинских военнослужащих, гаубицу "Мста-Б" и склад боеприпасов в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противника уничтожено более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица "Мста-Б". В районе населенного пункта Орловщина Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область
ВС России нанесли удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области
Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области