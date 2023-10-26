Рейтинг@Mail.ru
Стипендиатов и лауреатов премий губернатора наградили в Твери - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
17:35 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/tver-1905455557.html
Стипендиатов и лауреатов премий губернатора наградили в Твери
Стипендиатов и лауреатов премий губернатора наградили в Твери - РИА Новости, 26.10.2023
Стипендиатов и лауреатов премий губернатора наградили в Твери
Концерт-презентация и награждение стипендиатов и лауреатов премий губернатора Тверской области прошло в региональной столице, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:35
2023-10-26T17:35
тверская область
тверь
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905455307_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_783606a88396a221c8f1e945b8f1d0c3.jpg
ТВЕРЬ, 26 окт - РИА Новости. Концерт-презентация и награждение стипендиатов и лауреатов премий губернатора Тверской области прошло в региональной столице, сообщает пресс-служба областного правительства. В этом году поощрений удостоены 112 молодых дарований, а также 10 выпускников государственных образовательных организаций и пять кандидатов на стажировку в федеральные средства массовой информации. Приветствие участникам мероприятия направил губернатор региона Игорь Руденя. "С тверским краем тесно связаны жизнь и творчество многих выдающихся музыкантов и художников, писателей и поэтов, произведения которых стали достоянием мировой культуры. Молодежь Верхневолжья достойно продолжает творческие традиции, сохраняя и преумножая выдающееся духовно-нравственное наследие России", – приветствие Рудени приводит пресс-служба. Стипендиатов и лауреатов премии определили по итогам конкурса, в котором приняли участие более 300 ребят из детских школ искусств, общеобразовательных организаций, культурно-досуговых учреждений, детских и молодежных общественных объединений. Они представили свои таланты в номинациях: музыкальное исполнительство, театральное и хореографическое искусство, искусство цирка, кино- и видеоискусство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, дизайн, фотография, социально-культурное проектирование и журналистика. Мастерство претендентов оценивало жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты в области культуры и искусства из Москвы, Санкт-Петербурга и Твери. В их числе - народные артисты, заслуженные деятели культуры и искусства, заслуженные работники культуры, лауреаты международных конкурсов, члены творческих союзов, профессора столичных вузов. В этом году размер стипендий для учащихся составляет 3,5 тысячи рублей, для студентов – 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей – премия для выпускников. Система поддержки и поощрения одаренной молодежи действует в Тверской области с 1992 года в рамках проекта "Молодые дарования тверского края", пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231024/blagoustroystvo-1904997763.html
https://ria.ru/20231013/podderzhka-1902570190.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905455307_3:0:1158:866_1920x0_80_0_0_68906c0642a577db4f3aef19691e61e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя

Стипендиатов и лауреатов премий губернатора наградили в Твери

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиСтипендиатов и лауреатов премий губернатора наградили в Твери
Стипендиатов и лауреатов премий губернатора наградили в Твери - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Стипендиатов и лауреатов премий губернатора наградили в Твери
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 26 окт - РИА Новости. Концерт-презентация и награждение стипендиатов и лауреатов премий губернатора Тверской области прошло в региональной столице, сообщает пресс-служба областного правительства.
В этом году поощрений удостоены 112 молодых дарований, а также 10 выпускников государственных образовательных организаций и пять кандидатов на стажировку в федеральные средства массовой информации. Приветствие участникам мероприятия направил губернатор региона Игорь Руденя.
Руденя: в Верхневолжье благоустроят 65 общественных территорий в 2024 году - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Руденя: в Верхневолжье благоустроят 65 общественных территорий в 2024 году
24 октября, 18:00
"С тверским краем тесно связаны жизнь и творчество многих выдающихся музыкантов и художников, писателей и поэтов, произведения которых стали достоянием мировой культуры. Молодежь Верхневолжья достойно продолжает творческие традиции, сохраняя и преумножая выдающееся духовно-нравственное наследие России", – приветствие Рудени приводит пресс-служба.
Стипендиатов и лауреатов премии определили по итогам конкурса, в котором приняли участие более 300 ребят из детских школ искусств, общеобразовательных организаций, культурно-досуговых учреждений, детских и молодежных общественных объединений. Они представили свои таланты в номинациях: музыкальное исполнительство, театральное и хореографическое искусство, искусство цирка, кино- и видеоискусство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, дизайн, фотография, социально-культурное проектирование и журналистика.
Мастерство претендентов оценивало жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты в области культуры и искусства из Москвы, Санкт-Петербурга и Твери. В их числе - народные артисты, заслуженные деятели культуры и искусства, заслуженные работники культуры, лауреаты международных конкурсов, члены творческих союзов, профессора столичных вузов.
Руденя: в Верхневолжье увеличат поддержку граждан при догазификации
Руденя: в Верхневолжье увеличат поддержку граждан при догазификации
13 октября, 15:32
В этом году размер стипендий для учащихся составляет 3,5 тысячи рублей, для студентов – 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей – премия для выпускников.
Система поддержки и поощрения одаренной молодежи действует в Тверской области с 1992 года в рамках проекта "Молодые дарования тверского края", пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверьИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала