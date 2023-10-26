https://ria.ru/20231026/tver-1905455557.html

Стипендиатов и лауреатов премий губернатора наградили в Твери

Стипендиатов и лауреатов премий губернатора наградили в Твери - РИА Новости, 26.10.2023

Стипендиатов и лауреатов премий губернатора наградили в Твери

Концерт-презентация и награждение стипендиатов и лауреатов премий губернатора Тверской области прошло в региональной столице, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:35

2023-10-26T17:35

2023-10-26T17:35

тверская область

тверь

игорь руденя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905455307_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_783606a88396a221c8f1e945b8f1d0c3.jpg

ТВЕРЬ, 26 окт - РИА Новости. Концерт-презентация и награждение стипендиатов и лауреатов премий губернатора Тверской области прошло в региональной столице, сообщает пресс-служба областного правительства. В этом году поощрений удостоены 112 молодых дарований, а также 10 выпускников государственных образовательных организаций и пять кандидатов на стажировку в федеральные средства массовой информации. Приветствие участникам мероприятия направил губернатор региона Игорь Руденя. "С тверским краем тесно связаны жизнь и творчество многих выдающихся музыкантов и художников, писателей и поэтов, произведения которых стали достоянием мировой культуры. Молодежь Верхневолжья достойно продолжает творческие традиции, сохраняя и преумножая выдающееся духовно-нравственное наследие России", – приветствие Рудени приводит пресс-служба. Стипендиатов и лауреатов премии определили по итогам конкурса, в котором приняли участие более 300 ребят из детских школ искусств, общеобразовательных организаций, культурно-досуговых учреждений, детских и молодежных общественных объединений. Они представили свои таланты в номинациях: музыкальное исполнительство, театральное и хореографическое искусство, искусство цирка, кино- и видеоискусство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, дизайн, фотография, социально-культурное проектирование и журналистика. Мастерство претендентов оценивало жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты в области культуры и искусства из Москвы, Санкт-Петербурга и Твери. В их числе - народные артисты, заслуженные деятели культуры и искусства, заслуженные работники культуры, лауреаты международных конкурсов, члены творческих союзов, профессора столичных вузов. В этом году размер стипендий для учащихся составляет 3,5 тысячи рублей, для студентов – 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей – премия для выпускников. Система поддержки и поощрения одаренной молодежи действует в Тверской области с 1992 года в рамках проекта "Молодые дарования тверского края", пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231024/blagoustroystvo-1904997763.html

https://ria.ru/20231013/podderzhka-1902570190.html

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя