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Отели Турции рассказали об особенностях и привычках российских туристов - РИА Новости, 26.10.2023
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Туризм
 
11:04 26.10.2023 (обновлено: 19:34 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/turtsiya-1905322698.html
Отели Турции рассказали об особенностях и привычках российских туристов
Отели Турции рассказали об особенностях и привычках российских туристов - РИА Новости, 26.10.2023
Отели Турции рассказали об особенностях и привычках российских туристов
Отельеры Турции рассказали РИА Новости, какой отдых предпочитают гости из России и чем они отличаются от туристов из других стран. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:04
2023-10-26T19:34
туризм
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АНТАЛЬЯ, 26 окт – РИА Новости. Отельеры Турции рассказали РИА Новости, какой отдых предпочитают гости из России и чем они отличаются от туристов из других стран."Гости из России наиболее активно используют спа-программы, арендуют беседки на пляжах. У туристов с семьей всегда востребованы детские клубы, анимационные программы, – отметил эксперт. – Рестораны а-ля карт в основном посещают гости из России и Великобритании. В спортивных активностях в первую очередь участвуют туристы из нашей страны, на втором месте – Польша и Англия", – отметил операционный директор сети отелей Coral Group Hotels Хакан Йылмаз на пресс-конференции в рамках награждения лучших партнеров туроператора Coral Travel премией Starway в Анталье.При этом в отелях подчеркнули, что не разделяют путешественников. “Но мы ведем статистику, что нравится туристам, и стараемся учитывать пожелания”, – рассказал Хакан Йылмаз. В сеть входят 13 гостиниц, работающих под брендом Otium Hotels (сейчас меняют название на Marvida Hotels), три – Seven Seas Resorts &amp; Hotels и два – Xanadu Hotels отеля (один в Египте).По словам Хакана Йылмаза, в Seven Seas больше всего гостей из Германии и Великобритании, россияне на третьем месте. В Xanadu туристов из этих стран примерно поровну."В нашем отеле Dobedan World Palace Kemer 65 процентов составляет российский рынок, 10-15 процентов – гости из Казахстана. Остальные – Балтийские страны, Западная Европа – Великобритания, Германии, – рассказал CEO сети пятизвездочных отелей Dobedan (раньше Alva Donna) Шевкет Билен. – В Сиде (Beach Resort Side) доля гостей из Европы доходит до 35 процентов, но 60-65 процентов – русскоязычные туристы из постсоветского пространства".Такое разделение он объясняет тем, что, например, в Сиде песчаные пляжи, а в Кемере – галька, это не нравится путешественникам из Западной Европы. Кроме того, по его словам, у сети большой опыт приема именно русскоязычных гостей, поэтому их – большинство.От этого зависит и сервис. Например, в отели сети в Кемере и Белеке (Exclusive Hotel Belek) приглашают известных российских артистов, в Сиде – нет. &quot;Европейцы предпочитают более спокойный отдых, в тишине. У них активные развлекательные программы не сильно востребованы&quot;, – объяснил Шевкет Билен.Интересен вопрос питания. Во всех отелях отметили, что отказываться от привычной системы "Все включено" не планируют, наоборот, стараются разнообразить меню с учетом потребностей туристов."Наш главный ресторан – интернациональный, и предлагает варианты для гостей из разных стран. Например, для туристов из России у нас и в основном зале, и в детском уголке есть такие блюда, как борщ, сырники, блинчики, – отметил генеральный директор Xanadu Resort Тарык Кыранкая. – Гости из Великобритании предпочитают вегетарианскую систему питания. У нас работают и вегетарианский, и веганский уголки. В этом году, чтобы познакомить иностранцев с местной кухней, увеличили количество турецких блюд"."У нас в основном европейская кухня, – рассказал Шевкет Билен. – Но при этом каждый день предлагаем своим гостям блюда стран СНГ. Например, недавно был узбекский плов, через день готовится борщ, даже окрошка есть". При этом он отметил, что именно российские гости очень серьезное внимание обращают на детский стол, чтобы он был диетическим, вкусным.
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новости - туризм, россия, великобритания, германия, coral travel, снг, куда можно лететь, куда поехать
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Великобритания, Германия, Coral Travel, СНГ, куда можно лететь, куда поехать
Отели Турции рассказали об особенностях и привычках российских туристов

Отельеры Турции рассказали, чем россияне отличаются от гостей из других стран

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаОтель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере
Отель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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АНТАЛЬЯ, 26 окт – РИА Новости. Отельеры Турции рассказали РИА Новости, какой отдых предпочитают гости из России и чем они отличаются от туристов из других стран.
"Гости из России наиболее активно используют спа-программы, арендуют беседки на пляжах. У туристов с семьей всегда востребованы детские клубы, анимационные программы, – отметил эксперт. – Рестораны а-ля карт в основном посещают гости из России и Великобритании. В спортивных активностях в первую очередь участвуют туристы из нашей страны, на втором месте – Польша и Англия", – отметил операционный директор сети отелей Coral Group Hotels Хакан Йылмаз на пресс-конференции в рамках награждения лучших партнеров туроператора Coral Travel премией Starway в Анталье.
При этом в отелях подчеркнули, что не разделяют путешественников. “Но мы ведем статистику, что нравится туристам, и стараемся учитывать пожелания”, – рассказал Хакан Йылмаз. В сеть входят 13 гостиниц, работающих под брендом Otium Hotels (сейчас меняют название на Marvida Hotels), три – Seven Seas Resorts & Hotels и два – Xanadu Hotels отеля (один в Египте).
По словам Хакана Йылмаза, в Seven Seas больше всего гостей из Германии и Великобритании, россияне на третьем месте. В Xanadu туристов из этих стран примерно поровну.
"В нашем отеле Dobedan World Palace Kemer 65 процентов составляет российский рынок, 10-15 процентов – гости из Казахстана. Остальные – Балтийские страны, Западная Европа – Великобритания, Германии, – рассказал CEO сети пятизвездочных отелей Dobedan (раньше Alva Donna) Шевкет Билен. – В Сиде (Beach Resort Side) доля гостей из Европы доходит до 35 процентов, но 60-65 процентов – русскоязычные туристы из постсоветского пространства".
Такое разделение он объясняет тем, что, например, в Сиде песчаные пляжи, а в Кемере – галька, это не нравится путешественникам из Западной Европы. Кроме того, по его словам, у сети большой опыт приема именно русскоязычных гостей, поэтому их – большинство.
«

От этого зависит и сервис. Например, в отели сети в Кемере и Белеке (Exclusive Hotel Belek) приглашают известных российских артистов, в Сиде – нет. "Европейцы предпочитают более спокойный отдых, в тишине. У них активные развлекательные программы не сильно востребованы", – объяснил Шевкет Билен.

Интересен вопрос питания. Во всех отелях отметили, что отказываться от привычной системы "Все включено" не планируют, наоборот, стараются разнообразить меню с учетом потребностей туристов.
"Наш главный ресторан – интернациональный, и предлагает варианты для гостей из разных стран. Например, для туристов из России у нас и в основном зале, и в детском уголке есть такие блюда, как борщ, сырники, блинчики, – отметил генеральный директор Xanadu Resort Тарык Кыранкая. – Гости из Великобритании предпочитают вегетарианскую систему питания. У нас работают и вегетарианский, и веганский уголки. В этом году, чтобы познакомить иностранцев с местной кухней, увеличили количество турецких блюд".
"У нас в основном европейская кухня, – рассказал Шевкет Билен. – Но при этом каждый день предлагаем своим гостям блюда стран СНГ. Например, недавно был узбекский плов, через день готовится борщ, даже окрошка есть". При этом он отметил, что именно российские гости очень серьезное внимание обращают на детский стол, чтобы он был диетическим, вкусным.
Отдых российских туристов в Турции - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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